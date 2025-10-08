Lạng Sơn chờ cứu trợ 'nhà ngập tận nóc, đồ đạc trôi hết rồi'

Bà Hoàng Thị Hiệp (66 tuổi, trú thôn Tân Na, xã Vân Nham, Lạng Sơn) cho biết, từ khoảng 2 giờ ngày 8.10, nhà bà và nhiều nhà khác bị ngập tới tận nóc, phải sơ tán ngay trong đêm, đến ở nhờ một nhà khác cao tầng.

Sau quá trình các con đăng bài "kêu cứu" trên mạng xã hội, đến trưa nay (8.10), hai vợ chồng ông Bùi Văn Ngà và bà Nguyễn Thị Tấm (trú xã Vân Nham) vẫn đang bị cô lập, phải dỡ ngói trèo lên mái nhà để nhận đồ cứu trợ ẢNH: MXH

Hiện có khoảng 20 người, trong đó có 3 trẻ em, 4 người già cùng trú tạm tại căn nhà không có điện, thiếu đồ ăn.

"Sáng nay, sau khi quân đội đưa trực thăng đến cứu trợ, thả nhu yếu phẩm xuống xã Vân Nham, chính quyền xã đã vận chuyển lương thực tới các thôn, thôn bố trí thuyền nhỏ tiếp tế cho các hộ bị cô lập. Chúng tôi mới nhận 15 lít nước và 3 thùng mì tôm, phục vụ luôn bữa ăn trưa nay.

Khi chạy sơ tán không ai kịp đem theo gì. Nhà ngập tận nóc, đồ đạc trôi hết hết. Giờ chỉ mong nước mau rút để xem còn vớt vát được gì không", bà Hiệp ngậm ngùi nói.

Bà Hiệp cho biết, cách nơi bà đang trú không xa là căn nhà của ông Bùi Văn Ngà và bà Nguyễn Thị Tấm (72 tuổi), cũng ngập tới gần nóc.

Lực lượng chức năng chuyển đồ tiếp tế cho người dân bị cô lập ẢNH: UBND XÃ VÂN NHAM

Con cái đi làm xa, từ đêm qua tới nay chỉ có 2 ông bà ở nhà chờ ứng cứu trong tình trạng mất điện, điện thoại hết pin không liên lạc được. "Trưa nay, khi có hàng cứu trợ tới, hai ông bà đã dỡ ngói trèo ra mái nhà lấy đồ ăn, nước uống để giải quyết trước mắt", bà Hiệp nói.

"Ngoài lương thực, chúng tôi rất cần thuyền, cano"

Là một trong những người dân đang trực tiếp chờ cứu trợ, anh Nguyễn Quốc Huy (trú thôn Tự Nhiên, xã Vân Nham), cho biết ngày hôm qua (7.10), cả thôn hoàn toàn ngập úng, cô lập, chỉ còn 1 nhà chưa ngập và trở thành nơi trú ngụ của khoảng 40 - 50 người, trong đó có cả người già và trẻ sơ sinh. Nhu yếu phẩm sử dụng ngay như mì tôm, nước uống, sữa cho trẻ nhỏ rất thiếu thốn…

"Rất may đến trưa nay, quân đội đã ứng cứu, hỗ trợ người dân. Nước xung quanh vẫn ngập sâu, rút chưa đáng kể, phải đi xuồng khoảng 2 km mới vào tới nơi. Một số hộ gia đình có người thân chủ động bơi thuyền vào tiếp tế nhu yếu phẩm.

Nhiều hộ dân bị cô lập tại xã Vân Nham về cơ bản đã được tiếp tế lương thực, tình hình tạm ổn ẢNH: NGUYỄN QUỐC HUY

Do thời tiết quá nắng nóng, lực lượng chức năng đã hỗ trợ sơ tán trước cho trẻ sơ sinh và 1 người bị đột quỵ.

Hiện tại, tình hình đã tạm ổn, từ chiều đến tối nay không quá đáng lo. Lương thực, nhu yếu phẩm được tập kết khá nhiều nhưng thiếu thuyền, cano để chuyển tới người dân. Chúng tôi rất cần hỗ trợ phương tiện vận chuyển nhu yếu phẩm", anh Huy nói.

Theo thông tin mới nhất từ UBND tỉnh Lạng Sơn, ảnh hưởng từ bão Matmo(bão số 11) đã khiến 3.000 hộ dân tại Lạng Sơn bị thiệt hại về nhà cửa (4 nhà bị sập, 63 nhà bị sạt lở đất, gần 3.000 hộ bị ngập úng từ 0,3 - 2 m và cô lập).

Ngập lụt diện rộng diễn ra ở nhiều xã như: Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Cai Kinh, Thất Khê, Tràng Định, Quốc Việt... Ngập lụt cũng gây mất điện diện rộng, mất mạng viễn thông (xã Vân Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn, Quý Hòa, Thiện Hòa…)

Đáng chú ý, đã xảy ra vụ vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến) vào chiều ngày 7.10. Ước tính tổng thiệt hại bước đầu khoảng 150 tỉ đồng.