Theo đó, Dragon Park được lựa chọn là phân khu mở bán đầu tiên. Với 90% được khách hàng đặt mua ngay trong sự kiện mở bán, khoảng gần 300 nền đất, Dragon Park chính thức chào đón những khách hàng đầu tiên của dự án Dragon Eden.

Chủ đầu tư Dragon Eden cho biết, dự án có quy mô gần 147 ha, quy hoạch 5 phân khu, với hơn 5.000 sản phẩm, tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, Long An cũ).

90% giỏ hành, khoảng gần 300 nền đất tại dự án Dragon Eden đã có chủ ngay trong ngày mở bán

Trong tổng thể quy hoạch dự án Dragon Eden, các hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế và hệ thống tiện ích đô thị sẽ được triển khai theo lộ trình từng giai đoạn, song hành cùng sự phát triển của cộng đồng cư dân.