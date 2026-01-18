Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Gần 300 nền đất tại dự án Dragon Eden đã có chủ ngay trong ngày mở bán

Đình Sơn
Đình Sơn
18/01/2026 16:27 GMT+7

Ngày 18.1, Công ty cổ phần Tandoland đã phối hợp cùng Công ty cổ phần Mai Bá Hương mở bán phân khu Dragon Park thuộc dự án Dragon Eden và gần 300 nền đất đã được khách hàng đặt mua.

Theo đó, Dragon Park được lựa chọn là phân khu mở bán đầu tiên. Với 90% được khách hàng đặt mua ngay trong sự kiện mở bán, khoảng gần 300 nền đất, Dragon Park chính thức chào đón những khách hàng đầu tiên của dự án Dragon Eden.

Chủ đầu tư Dragon Eden cho biết, dự án có quy mô gần 147 ha, quy hoạch 5 phân khu, với hơn 5.000 sản phẩm, tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, Long An cũ). 

Gần 300 nền đất tại dự án Dragon Eden đã có chủ ngay trong ngày mở bán- Ảnh 1.

90% giỏ hành, khoảng gần 300 nền đất tại dự án Dragon Eden đã có chủ ngay trong ngày mở bán

Trong tổng thể quy hoạch dự án Dragon Eden, các hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế và hệ thống tiện ích đô thị sẽ được triển khai theo lộ trình từng giai đoạn, song hành cùng sự phát triển của cộng đồng cư dân.

Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ hồng cho từng nền. Diện tích các lô đất từ 90 - 110 - 160 m2, giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m2. Khách hàng mua bất động sản được thanh toán nợ gốc 1%/năm trong vòng 10 năm.

Bên cạnh đó là ưu đãi 0 đồng trong 18 tháng, cho phép khách hàng nhận đất và sổ hồng ngay, đồng thời chủ động nắm giữ hoặc sẵn sàng khai thác tài sản mà không phát sinh áp lực tài chính trong giai đoạn đầu. Nhờ vậy, dòng tiền của người mua được duy trì ổn định trong suốt thời gian đầu sở hữu.

Gần 300 nền đất tại dự án Dragon Eden đã có chủ ngay trong ngày mở bán- Ảnh 2.

Đây là dự án hiếm hoi hiện nay có sổ hồng từng nền

Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán 95% sẽ được nhận đất, sổ hồng ngay và hưởng chiết khấu trực tiếp 7% trên giá bán, voucher 0,5 - 1% khi quay vòng xoay may mắn, kết hợp chính sách mua sỉ ưu đãi từ 1 - 2% cùng chương trình Happy Surprise lên đến 2%. Như vậy, tổng mức ưu đãi trong ngày mở bán lên đến 12%.

Đặc biệt, giá bán được xây dựng bám sát khung định giá ngân hàng, giúp hồ sơ vay của khách hàng được xử lý gọn trong một lần, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định và giải ngân.

Tin liên quan

TP.HCM yêu cầu lập sơ đồ theo dõi chi tiết từng dự án nhà ở xã hội

TP.HCM yêu cầu lập sơ đồ theo dõi chi tiết từng dự án nhà ở xã hội

Để hoàn thành chỉ tiêu xây dựng gần 200.000 căn nhà ở xã hội, UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Xây dựng phải sơ đồ theo dõi tiến độ cụ thể từng dự án.

Khám phá thêm chủ đề

Nền đất Bất động sản Sổ hồng Dragon Eden địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận