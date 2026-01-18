Gần 300 nền đất tại dự án Dragon Eden đã có chủ ngay trong ngày mở bán

Theo đó, Dragon Park được lựa chọn là phân khu mở bán đầu tiên. Với 90% được khách hàng đặt mua ngay trong sự kiện mở bán, khoảng gần 300 nền đất, Dragon Park chính thức chào đón những khách hàng đầu tiên của dự án Dragon Eden.
Chủ đầu tư Dragon Eden cho biết, dự án có quy mô gần 147 ha, quy hoạch 5 phân khu, với hơn 5.000 sản phẩm, tại xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, Long An cũ).
Trong tổng thể quy hoạch dự án Dragon Eden, các hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế và hệ thống tiện ích đô thị sẽ được triển khai theo lộ trình từng giai đoạn, song hành cùng sự phát triển của cộng đồng cư dân.
Đây là dự án hiếm hoi trên thị trường khi mở bán đã có sổ hồng cho từng nền. Diện tích các lô đất từ 90 - 110 - 160 m2, giá bán dự kiến chỉ từ 26 triệu đồng/m2. Khách hàng mua bất động sản được thanh toán nợ gốc 1%/năm trong vòng 10 năm.
Bên cạnh đó là ưu đãi 0 đồng trong 18 tháng, cho phép khách hàng nhận đất và sổ hồng ngay, đồng thời chủ động nắm giữ hoặc sẵn sàng khai thác tài sản mà không phát sinh áp lực tài chính trong giai đoạn đầu. Nhờ vậy, dòng tiền của người mua được duy trì ổn định trong suốt thời gian đầu sở hữu.
Khách hàng lựa chọn phương thức thanh toán 95% sẽ được nhận đất, sổ hồng ngay và hưởng chiết khấu trực tiếp 7% trên giá bán, voucher 0,5 - 1% khi quay vòng xoay may mắn, kết hợp chính sách mua sỉ ưu đãi từ 1 - 2% cùng chương trình Happy Surprise lên đến 2%. Như vậy, tổng mức ưu đãi trong ngày mở bán lên đến 12%.
Đặc biệt, giá bán được xây dựng bám sát khung định giá ngân hàng, giúp hồ sơ vay của khách hàng được xử lý gọn trong một lần, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định và giải ngân.
