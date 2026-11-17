Ngày 17.11, Công ty TNHH Cảng hàng không Quảng Trị (doanh nghiệp dự án do liên danh T&T Group - CIENCO4 đầu tư) cho hay trong hai ngày 13 - 14.11, đơn vị đã tổ chức tuyển dụng nhân sự đợt đầu tại Cảng hàng không Đồng Hới và Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị (cơ sở Đông Hà).

Đợt tuyển dụng thu hút gần 300 hồ sơ với nhiều nhóm ứng viên, từ sinh viên mới tốt nghiệp đến kỹ sư công nghệ thông tin và lao động kỹ thuật giàu kinh nghiệm. Đáng chú ý, nhiều người mong muốn được làm việc tại một công trình hàng không ngay trên quê hương, có cơ hội phát triển nghề nghiệp và ổn định cuộc sống.

Hàng trăm ứng viên dự tuyển, tìm công việc tại Cảng hàng không Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Hoạt động tuyển dụng có sự hỗ trợ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và đội ngũ cán bộ, chuyên gia tại Cảng hàng không Đồng Hới. Các chuyên gia không chỉ hỗ trợ tổ chức mà còn trực tiếp tham gia phỏng vấn, đánh giá năng lực ứng viên.

Theo doanh nghiệp dự án, đặc thù khai thác hàng không đòi hỏi nhân sự đáp ứng những tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chuyên môn, nghiệp vụ, an toàn và an ninh. Vì vậy, bên cạnh bằng cấp, kinh nghiệm, đơn vị còn chú trọng khả năng học hỏi và triển vọng phát triển lâu dài của ứng viên, qua đó chủ động xây dựng đội ngũ trước khi sân bay đi vào hoạt động.

Được biết, đến cuối tháng 10.2026, khối lượng thi công dự án đạt hơn 80%. Các hạng mục sân đỗ máy bay, đường cất hạ cánh và đường lăn đã hoàn thành. Đài kiểm soát không lưu, nhà điều hành dự kiến hoàn thành trong tháng 12.2026; hạ tầng cảnh quan hoàn thiện vào tháng 2.2027. Các hạng mục thiết bị phục vụ bay và nhà ga dự kiến hoàn thành trước ngày 15.3.2027.

Ngày 15.10, các đơn vị liên quan tổ chức chuyến bay kỹ thuật kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại Cảng hàng không Quảng Trị ẢNH: THANH LỘC

Cảng hàng không Quảng Trị có diện tích hơn 265 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.800 tỉ đồng, do liên danh T&T Group - CIENCO4 thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án được quy hoạch đạt cấp 4E, có khả năng tiếp nhận các loại máy bay thân rộng, hướng tới mục tiêu khai thác thương mại trong tháng 3.2027.