Gần 40.000 người dự tiệc trái phép tại trường bắn ở Pháp

Bữa tiệc thu hút hàng chục ngàn người tham dự ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 3.5 đưa tin gần 40.000 người tham dự một bữa tiệc nhạc điện tử trái phép tại một khu quân sự ở Pháp, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ các loại đạn dược cũ.

Tiếng nhạc techno sôi động vang khắp trường bắn rộng lớn gần thị trấn Bourges ở miền trung nước Pháp khi những người tham dự tham gia sự kiện trái phép, được gọi là "bữa tiệc tự do", bắt đầu từ 1.5. Nhiều người mặc trang phục sặc sỡ, số khác cởi trần, với nhiều lều và xe tải trên bãi cỏ.

Cơ quan chức năng ước tính có khoảng 20.000 người tham dự vào sáng 2.5, nhưng nhiều người tiếp tục đến. Tekno Anti Rep, mạng lưới hỗ trợ các bữa tiệc tự do có mặt tại địa điểm này, cho biết tổng số tham dự vào buổi tối là gần 40.000 người.

Các chuyên gia xử lý bom mìn đã phải can thiệp sau khi một quả đạn được phát hiện gần con đường đi qua khu vực tổ chức tiệc, theo các quan chức địa phương.

Cuộc tụ tập diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Pháp đang tìm cách siết chặt luật pháp chống lại các buổi tiệc nhạc điện tử trái phép, áp dụng án tù đối với người tổ chức và phạt tiền người tham dự.

Nhiều xe cộ và lều dựng lên gần khu vực diễn ra bữa tiệc ẢNH: AFP

Quan chức địa phương Philippe Le Moing Surzur cho biết địa điểm trên vô cùng nguy hiểm do có thể chứa bom mìn chưa nổ và chính quyền đã huy động lực lượng để đảm bảo an toàn dù sự kiện được tổ chức bất hợp pháp. Khoảng 600 cảnh sát và 45 lính cứu hỏa đã được triển khai.

Ông cảnh báo về nguy cơ từ bom mìn chưa nổ cũ có từ Thế chiến 2 vì địa điểm này đã được sử dụng trong khoảng 150 năm. Trường bắn này có diện tích 10.000 ha với mạng lưới đường sá đan xen, với các bảng cấm vào, nhưng không có hàng rào bao quanh.