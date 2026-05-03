Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Chuyện lạ

Gần 40.000 người dự tiệc trái phép tại trường bắn ở Pháp

Khánh An
Khánh An
03/05/2026 07:06 GMT+7

Bất chấp nguy cơ liên quan đạn dược từ thời Thế chiến 2, hàng chục ngàn người vẫn tập trung tham dự một bữa tiệc âm nhạc trái phép tại một khu quân sự ở Pháp.

Gần 40.000 người dự tiệc trái phép tại trường bắn ở Pháp- Ảnh 1.

Bữa tiệc thu hút hàng chục ngàn người tham dự

ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 3.5 đưa tin gần 40.000 người tham dự một bữa tiệc nhạc điện tử trái phép tại một khu quân sự ở Pháp, bất chấp những cảnh báo về nguy cơ cháy nổ từ các loại đạn dược cũ.

Tiếng nhạc techno sôi động vang khắp trường bắn rộng lớn gần thị trấn Bourges ở miền trung nước Pháp khi những người tham dự tham gia sự kiện trái phép, được gọi là "bữa tiệc tự do", bắt đầu từ 1.5. Nhiều người mặc trang phục sặc sỡ, số khác cởi trần, với nhiều lều và xe tải trên bãi cỏ.

Cơ quan chức năng ước tính có khoảng 20.000 người tham dự vào sáng 2.5, nhưng nhiều người tiếp tục đến. Tekno Anti Rep, mạng lưới hỗ trợ các bữa tiệc tự do có mặt tại địa điểm này, cho biết tổng số tham dự vào buổi tối là gần 40.000 người.

Các chuyên gia xử lý bom mìn đã phải can thiệp sau khi một quả đạn được phát hiện gần con đường đi qua khu vực tổ chức tiệc, theo các quan chức địa phương.

Cuộc tụ tập diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Pháp đang tìm cách siết chặt luật pháp chống lại các buổi tiệc nhạc điện tử trái phép, áp dụng án tù đối với người tổ chức và phạt tiền người tham dự.

Gần 40.000 người dự tiệc trái phép tại trường bắn ở Pháp- Ảnh 2.

Nhiều xe cộ và lều dựng lên gần khu vực diễn ra bữa tiệc

ẢNH: AFP

Quan chức địa phương Philippe Le Moing Surzur cho biết địa điểm trên vô cùng nguy hiểm do có thể chứa bom mìn chưa nổ và chính quyền đã huy động lực lượng để đảm bảo an toàn dù sự kiện được tổ chức bất hợp pháp. Khoảng 600 cảnh sát và 45 lính cứu hỏa đã được triển khai.

Ông cảnh báo về nguy cơ từ bom mìn chưa nổ cũ có từ Thế chiến 2 vì địa điểm này đã được sử dụng trong khoảng 150 năm. Trường bắn này có diện tích 10.000 ha với mạng lưới đường sá đan xen, với các bảng cấm vào, nhưng không có hàng rào bao quanh.

Tin liên quan

Nghị sĩ Ý mang súng dự tiệc đêm giao thừa, một người bị thương

Nghị sĩ Ý mang súng dự tiệc đêm giao thừa, một người bị thương

Nghị sĩ Ý Emanuele Pozzolo mang súng dự tiệc đêm giao thừa nơi có nhiều nghị sĩ, thành viên chính phủ tham dự và súng bị cướp cò khiến một người bị thương.

Cháy nổ, nhiều người thiệt mạng tại tiệc mừng năm mới trong quán bar ở Thụy Sĩ

Xả súng ở sảnh tiệc California, 4 người chết, 10 người bị thương

Khám phá thêm chủ đề

Bữa tiệc nhạc điện tử pháp bom mìn Thế chiến 2 bourges
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận