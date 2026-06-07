Gần 5 tỉ đồng tiếp sức trẻ em khó khăn, thắp sáng ước mơ kỷ nguyên số

Trang bị kỹ năng sống và năng lực số cho trẻ em khó khăn

Tiếp theo chuỗi hoạt động của chương trình "Thắp sáng những ước mơ" nhằm hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2026 với chủ đề "Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số", ngày 6.6, tại hội trường UBND xã Trà Mỹ, hơn 200 trẻ em đại diện trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đã được nhận quà và học bổng của chương trình.

Chương trình do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) tổ chức với sự hỗ trợ, đồng hành của nhiều đơn vị.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh trao học bổng cho các học sinh ẢNH: B.T.C

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa các em học sinh ẢNH: B.T.C

Tham dự chương trình có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, Nguyên Phó chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Thượng tá Đỗ Thái Huy, Phó trưởng phòng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – A05 Bộ Công an và lãnh đạo TP.Đà Nẵng.

Chương trình "Thắp sáng những ước mơ" là chương trình định kỳ hàng năm của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, đồng thời trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng sống và năng lực số cần thiết để phát triển toàn diện, an toàn trong quá trình thực hiện quyền trẻ em.

Lan tỏa tinh thần nhân ái

Chuỗi hoạt động của chương trình "Thắp sáng những ước mơ" tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của các cơ quan, ban ngành, đơn vị doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm thông qua việc huy động nguồn lực xã hội hóa với tổng kinh phí bằng tiền và hiện vật vận động được gần 5 tỉ đồng.

Chương trình đã trao tặng 404 suất học bổng "Thắp sáng những ước mơ" (mỗi suất trị giá 4 triệu đồng); 5 sổ tiết kiệm (trị giá 10 triệu đồng/sổ); 200 suất học bổng tiếng Anh trực tuyến; 200 thẻ học trực tuyến; 65 xe đạp dành cho trẻ em nhà xa trường; 58 bộ máy tính để bàn; 11 máy lọc nước, 8 ti vi cho các trường học trên địa bàn xã Trà My; 35 phần mềm bảo vệ trẻ em trực tuyến cho thư viện cộng đồng và các trường học xã Trà My cùng hàng trăm phần quà thiết thực.

ẢNH: B.T.C

Các em học sinh được khám bệnh và chăm sóc răng miệng ẢNH: B.T.C

Bên cạnh đó, riêng ngày 6.6, chương trình tổ chức khám sức khỏe, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 trẻ em và 200 người dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, tổ chức khánh thành "Vườn cổ tích" tại Trường mẫu giáo Họa Mi với nguồn kinh phí hỗ trợ từ gia đình cố Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam Trần Thị Thanh Thanh; phối hợp tổ chức buổi truyền thông về "Các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em trên không gian mạng" tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Trà My…

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ: "Chương trình không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, bảo đảm mọi trẻ em đều được thực hiện đầy đủ quyền của mình. Chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối nhiều hơn nữa nguồn lực xã hội để đồng hành cùng trẻ em trên hành trình phát triển toàn diện và không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau".

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết thời gian qua, lãnh đạo TP.Đà Nẵng luôn xác định công tác chăm lo, bảo vệ và giáo dục trẻ em là nhiệm vụ quan trọng, là đầu tư cho sự phát triển vững trong tương lai. Không có hoàn cảnh nào được dập tắt ước mơ của trẻ em. Chăm lo cho trẻ em không phải là công việc của một ngành, mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội…

Ban tổ chức chương trình "Thắp sáng những ước mơ" cùng các nhà hảo tâm tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ẢNH: B.T.C

Em Lương Thị Ngọc Bích, học sinh lớp 6/1 Trường THCS Nguyễn Huệ, vui mừng khi em và cùng bạn bè được nhận những suất học bổng, những chiếc xe đạp, những phần quà và cơ hội học tập quý giá từ chương trình.

"Những món quà đầy ý nghĩa này đã tiếp thêm cho chúng con niềm tin, nghị lực và động lực để tiếp tục vượt qua khó khăn, vững bước trên con đường học tập, nuôi dưỡng những ước mơ đẹp và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn", Bích chia sẻ.

Ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc đối ngoại cấp cao toàn quốc Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, chia sẻ: "Những món quà hôm nay là sự sẻ chia chân thành từ cộng đồng, với mong muốn các em có thêm động lực vượt qua khó khăn, tự tin theo đuổi ước mơ. Chúng tôi tin rằng với nghị lực và sự cố gắng, các em sẽ xây dựng được một tương lai tươi sáng cho chính mình".

Các đơn vị đồng hành Vietinbank, Vinamilk, Công ty cổ phần dược phẩm Pharmacity, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam, Công ty TNHH PDA Healthcare & Beauty cùng với nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tập thể và cá nhân.

Chương trình "Thắp sáng những ước mơ" năm 2026 tiếp tục là nhịp cầu nhân ái, kết nối những tấm lòng vàng để cùng thắp lên niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp cho mọi trẻ em, đặc biệt là những em nhỏ còn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.

Trong sáng cùng ngày, đoàn công tác đã dâng hương tại Khu di tích An ninh khu V và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nghĩa tại xã Trà My.



