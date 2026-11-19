Ngày 18.11, lãnh đạo Vườn quốc gia Côn Đảo (TP.HCM) cho biết đơn vị vừa phát thông báo công khai lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong giai đoạn đến năm 2030.

Một góc đặc khu Côn Đảo ẢNH: NGUYỄN LONG

16 địa điểm với diện tích gần 720ha kêu gọi nhà đầu tư

Theo đó, có 16 địa điểm kêu gọi nhà đầu tư, với tổng diện tích gần 720 ha, gồm các khu vực: bãi cát lớn Hòn Bà, bãi Dài, bãi Mới, bãi đầm Trầu nhỏ, bãi dương Hòn Bảy Cạnh, bãi Nhát, Bến Đầm, bãi Ông Cường, Đá Cuội, Suối Thị, Đá Trắng, vịnh Đầm Tre, Đất Thắm, bãi Bàng, Hòn Cau, Hòn Tài, Hòn Tre nhỏ, Mũi Chim Chim, Suối Ớt và Ma Thiên Lãnh.

Đáng chú ý, vịnh Đầm Tre là khu vực có diện tích môi trường rừng dự kiến cho thuê lớn nhất, hơn 130 ha; tiếp đến là Hòn Cau với gần 100 ha và bãi Ông Cường khoảng 67 ha.

Việc công khai lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, các nghị định của Chính phủ và quyết định của UBND TP.HCM, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), cùng chức năng, nhiệm vụ của Vườn quốc gia Côn Đảo.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 14.11.2026 đến trước 17 giờ ngày 14.12.2026. Hồ sơ được đánh giá theo thang điểm tối đa 100. Tổ chức, cá nhân đạt từ 70 điểm trở lên và đáp ứng mức điểm tối thiểu của từng tiêu chí mới đủ điều kiện xem xét lựa chọn.

Sau khi kết thúc thời hạn tiếp nhận, bộ phận được giao nhiệm vụ sẽ lập biên bản mở hồ sơ, xác định danh sách các tổ chức, cá nhân nộp đúng hạn, ghi nhận thành phần hồ sơ và chuyển hội đồng đánh giá theo quy định.

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia Côn Đảo, việc đánh giá, lựa chọn được thực hiện riêng đối với từng địa điểm, bảo đảm khách quan, minh bạch, đúng tiêu chí và phương pháp đã công khai. Trong quá trình xét chọn, đơn vị không bổ sung hoặc thay đổi các tiêu chí.

Theo quy định hiện hành, thời hạn thuê môi trường rừng không quá 30 năm; việc thực hiện hợp đồng được đánh giá định kỳ 5 năm. Giá thuê được xác định theo tỷ lệ phần trăm trên tổng doanh thu, bảo đảm mức tối thiểu theo quy định pháp luật. Việc thuê môi trường rừng không làm thay đổi quyền sở hữu của Nhà nước đối với rừng và tài nguyên thiên nhiên tại khu vực được thuê.

Bài toán phát triển du lịch đi cùng bảo tồn

Vườn quốc gia Côn Đảo có tổng diện tích tự nhiên gần 20.000 ha, trong đó hơn 5.800 ha là hợp phần rừng trên các đảo và 14.000 ha hợp phần biển, ngoài ra còn có vùng đệm biển khoảng 20.500 ha. Vườn nằm trên địa giới hành chính đặc khu Côn Đảo, TP.HCM, gồm 14 hòn đảo lớn nhỏ, trong đó Côn Sơn là đảo lớn nhất.

Biển Bãi Nhát, đặc khu Côn Đảo ẢNH: NGUYỄN LONG

Nơi đây sở hữu hệ sinh thái đa dạng với rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, rạn san hô, thảm cỏ biển và nhiều sinh cảnh biển đảo đặc trưng. Đây cũng là nơi cư trú, sinh sản của nhiều loài động vật, thực vật quý hiếm, đặc biệt là rùa biển và các loài sinh vật biển có giá trị bảo tồn cao.

Với những giá trị nổi bật về đa dạng sinh học, Vườn quốc gia Côn Đảo đã được công nhận là Khu Ramsar, Thành viên Mạng lưới bảo tồn rùa biển Đông Nam Á - Ấn Độ Dương (IOSEA), Vườn Di sản ASEAN (AHP) và được ghi danh trong Danh lục Xanh IUCN.

Những giá trị tự nhiên này cũng tạo lợi thế để Côn Đảo phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, giáo dục môi trường và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, đây đồng thời là khu vực có yêu cầu bảo tồn nghiêm ngặt, đòi hỏi mọi hoạt động khai thác du lịch phải được kiểm soát chặt chẽ.

Việc đưa gần 720 ha môi trường rừng tại 16 địa điểm ra lựa chọn nhà đầu tư được kỳ vọng mở thêm cơ hội huy động nguồn lực xã hội tham gia phát triển du lịch sinh thái tại Côn Đảo. Song, hiệu quả của chủ trương này không chỉ được đo bằng quy mô vốn đầu tư hay lượng khách thu hút, mà còn ở khả năng giữ gìn cảnh quan, bảo vệ đa dạng sinh học và hạn chế tác động đến các hệ sinh thái nhạy cảm.

Đặc biệt, việc lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm về du lịch sinh thái và trách nhiệm bảo vệ rừng sẽ có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm mục tiêu phát triển Côn Đảo theo hướng bền vững, hài hòa giữa khai thác giá trị thiên nhiên và bảo tồn di sản sinh thái biển đảo.