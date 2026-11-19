Chiều 19.11, Bộ Công an phối hợp cùng UBND TP.HCM tổ chức chương trình sự kiện truyền thông về tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam năm 2026, với chủ đề "Đi về hướng bình minh". Chương trình nhằm khơi dậy niềm tin, xóa bỏ định kiến, mở rộng cơ hội và lan tỏa tinh thần trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người chấp hành xong án tù trở về.

Tham dự chương trình có thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương, công an các đơn vị, địa phương và các sở, ban, ngành TP.HCM.

Gần 92.000 người khó tìm việc sau khi chấp hành án

Phát biểu tại chương trình, thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: cả nước hiện có hơn 162.000 người chấp hành xong án phạt tù, trong đó gần 92.000 người chưa có việc làm hoặc việc làm bấp bênh.

Mỗi năm có 55.000 - 60.000 trường hợp đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Riêng tại TP.HCM, địa bàn đang quản lý hơn 15.000 người tái hòa nhập cộng đồng.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến phát biểu tại chương trình ẢNH: NI NA

Ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cũng nhìn nhận: người chấp hành án tù trở về phải đối mặt với nhiều khó khăn như việc làm, sinh kế, mặc cảm, định kiến và những rào cản trong cuộc sống.

Vì vậy, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, thể hiện tinh thần nhân đạo, khoan hồng và chính sách nhân văn của chế độ.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị không chỉ dừng lại ở cam kết, mà phải đồng hành đến cùng; không chỉ trao cơ hội, mà phải tạo điều kiện để cơ hội trở thành kết quả thực tế.

"Thành công của công tác tái hòa nhập cộng đồng phải được đo bằng những cuộc đời được đổi thay, những việc làm được tạo lập, những gia đình được ổn định và những nguy cơ tái phạm được ngăn ngừa", ông Trần Văn Bảy khẳng định.

Ông Trần Văn Bảy phát biểu tại chương trình ẢNH: NI NA

Để hiện thực hóa mục tiêu này, TP.HCM đang đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, trong đó chú trọng tạo sinh kế thông qua tín dụng và việc làm.

Đến nay, chính sách tín dụng đã hỗ trợ 442 người vay vốn với tổng số tiền hơn 31 tỉ đồng; đồng thời, nhiều mô hình dạy nghề, giới thiệu việc làm cũng được triển khai.

Kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ học nghề, tạo việc làm

Để người chấp hành xong án phạt tù có sinh kế bền vững, chương trình đã kết nối trực tiếp với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Tại đây, các đơn vị tuyển dụng không chỉ tiếp nhận lao động có sẵn tay nghề mà còn cam kết đào tạo nghề tại chỗ, bố trí việc làm ổn định cho người trở về.

Chỉ trong chiều 19.11, phiên giao dịch việc làm trong khuôn khổ sự kiện đã kết nối cơ hội việc làm cho 3.200 lượt người, ký hợp đồng tuyển dụng trực tiếp 335 lao động và giải ngân hơn 18 tỉ đồng vốn vay cho 209 trường hợp.

Các doanh nghiệp tư vấn nghề nghiệp cho người chấp hành xong án tù ẢNH: NI NA

Bên cạnh chính sách kết nối việc làm, đào tạo nghề cũng là một trong những giải pháp quan trọng giúp người chấp hành xong án phạt tù có sinh kế bền vững. Một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có Trường cao đẳng Kỹ nghệ II tham gia đào tạo, hỗ trợ nhóm đối tượng này.

PGS-TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ nghệ II cho biết, người chấp hành xong án tù đăng ký học nghề tại trường được miễn 100% học phí, đồng thời hỗ trợ kinh phí ăn, ở trong suốt khóa học.

Trong đợt tuyển sinh vừa qua, trường tiếp nhận 1.597 sinh viên thuộc nhóm đối tượng đặc thù, trong đó có 98 người chấp hành xong án phạt tù.

Không chỉ hỗ trợ đào tạo, nhà trường còn chú trọng đầu ra cho học viên thông qua việc thành lập văn phòng giới thiệu việc làm, kết nối doanh nghiệp và trao quyết định tiếp nhận việc làm ngay tại lễ khai giảng.

Các đại biểu trao đổi tại chương trình ẢNH: NI NA

Phát biểu chỉ đạo, thượng tướng Lê Văn Tuyến đề nghị các cấp, ngành và toàn xã hội tăng cường phối hợp, nhân rộng mô hình tái hòa nhập cộng đồng hiệu quả; xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù vay vốn, học nghề, tìm việc làm.

Đồng thời, lực lượng công an cần đổi mới công tác quản lý, chú trọng giáo dục, hướng nghiệp, chuẩn bị hành trang cho phạm nhân trước khi trở về địa phương, giúp họ ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm.

Các cá nhân, đại diện đơn vị được biểu dương tại chương trình truyền thông về công tác tái hòa nhập cộng đồng khu vực phía Nam ẢNH: NI NA