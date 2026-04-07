Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Gan hưởng lợi gì khi bạn uống cà phê mỗi ngày?

Nguyễn Vy
07/04/2026 00:09 GMT+7

Cà phê không chỉ là thức uống quen thuộc buổi sáng mà còn mang lại lợi ích rõ rệt cho gan.

Việc uống cà phê thường xuyên được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan, đồng thời hỗ trợ cải thiện chức năng gan ở những người đã có bệnh lý, góp phần làm chậm tiến triển và bảo vệ tế bào gan tốt hơn, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Giảm tích tụ mỡ và bảo vệ tế bào gan

Việc uống khoảng 600 - 800 ml cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm tích tụ mỡ trong tế bào gan, từ đó làm chậm hoặc hạn chế nguy cơ gan nhiễm mỡ.

Cà phê còn giúp cơ thể chống lại stress oxy hóa và tình trạng viêm. Đây là 2 yếu tố trực tiếp gây tổn thương tế bào gan. Nhờ đó, gan hoạt động ổn định hơn theo thời gian.

Uống cà phê thường xuyên được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về gan

Làm chậm xơ hóa và tiến triển bệnh gan

Cà phê góp phần làm chậm quá trình xơ hóa gan. Đây là giai đoạn hình thành sẹo trong gan và có thể dẫn đến xơ gan nếu kéo dài.

Một phân tích trên tạp chí Nutrients vào năm 2021 cho thấy cà phê không làm giảm rõ rệt nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, ở người đã mắc bệnh, việc uống cà phê giúp giảm khoảng 35% nguy cơ xơ hóa gan nặng.

Kết quả này cho thấy cà phê không ngăn hoàn toàn tích tụ mỡ, nhưng giúp làm chậm quá trình tổn thương gan.

Giảm nguy cơ tử vong do bệnh gan

Xơ gan là hậu quả của tổn thương gan kéo dài. Cà phê giúp giảm nguy cơ phát triển xơ gan và giảm nguy cơ tử vong do bệnh gan mạn tính.

Một nghiên cứu từ UK Biobank ghi nhận người uống cà phê có nguy cơ tử vong do bệnh gan thấp hơn khoảng 49% so với người không uống.

Lượng cà phê phù hợp mỗi ngày

Lợi ích cho gan đạt mức cao nhất khi uống khoảng 600 đến 800 ml cà phê mỗi ngày.

Cà phê có caffeine và không caffeine đều mang lại lợi ích tương tự. Điều này cho thấy các hợp chất khác ngoài caffeine có trong cà phê cũng đóng vai trò quan trọng.

Lưu ý khi uống cà phê

Người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 400 mg caffeine mỗi ngày. Trẻ em cần tránh sử dụng caffeine.

Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên giới hạn dưới 200 mg caffeine mỗi ngày và cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Việc thêm nhiều đường hoặc kem béo làm giảm lợi ích của cà phê và dễ gây tăng cân.

Người mắc rối loạn nhịp tim, trào ngược, mất ngủ hoặc tăng huyết áp cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Tin liên quan

Cà phê giúp tỉnh táo và tăng tập trung, nhưng uống đúng cách mới phát huy tối đa lợi ích mà không gây tác dụng phụ. Theo các chuyên gia, thời điểm, cách uống và liều lượng là 3 yếu tố quan trọng.

Khám phá thêm chủ đề

Uống cà phê Gan Gan nhiễm mỡ Caffeine xơ gan lợi ích của cà phê với gan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận