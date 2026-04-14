Gắn kết hữu nghị, ‘gen đỏ’ sẽ được truyền cho thế hệ mai sau

Sáng 14.4, ngày học tập, nghiên cứu đầu tiên của đoàn gần 200 đại biểu Việt Nam tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong khuôn khổ "Hành trình đỏ", các đại biểu tham gia diễn đàn thanh niên Việt - Trung với chủ đề "Kế thừa nguồn gen đỏ".

Thế hệ trẻ phải có trách nhiệm bảo vệ "nguồn gen đỏ"

Là một thuyết minh viên trẻ tại Nhà lưu niệm Hồ Chí Minh (thuộc di tích Văn phòng Việt Minh, TP.Quảng Tây, Quảng Tây, Trung Quốc), Tần Kỳ cho hay những năm 40 của thế kỷ trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc cách mạng tiền bối Việt Nam đã đến Quảng Tây để thành lập Văn phòng Việt Minh tại đây.

"Những hạt giống cách mạng từ đó được gieo trồng, và trong những năm tháng bão bùng ấy, thanh niên 2 nước Trung - Việt đã dùng máu nóng cùng chân tình để viết nên những "câu chuyện đỏ" lay động lòng người", Tần Kỳ nói.

Tần Kỳ chia sẻ tại diễn đàn ẢNH: BTC

Tháng 5.2025, đoàn đại diện thanh niên Việt Nam đầu tiên đến Trung Quốc tham gia "Hành trình đỏ" đã đặt chân đến đây ôn lại những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỳ nhớ rất rõ, Đặng Bích Trân, đại diện thanh niên Việt Nam đã nói: "Kỳ ơi, cảm ơn bạn, cảm ơn Trung Quốc đã bảo tồn nơi này tốt như vậy. Trước đây, tôi chỉ biết về giai đoạn này qua sách lịch sử, không ngờ lại được tận mắt thấy và cảm nhận".

Bạn Nông Bảo Mạnh thì mắt đỏ hoe xúc động nói: "Máu của các liệt sĩ đã hòa vào mảnh đất này, thanh niên 2 nước càng phải chung tay bảo vệ di sản cách mạng quý giá này".

Cũng như thanh niên Việt Nam, Kỳ cho rằng thế hệ trẻ phải có trách nhiệm trân trọng, bảo vệ để "gen đỏ" này vượt thời gian, truyền từ đời này sang đời khác.

Đại biểu 2 nước tham dự diễn đàn ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Dẫn câu nói "thanh niên hưng thì quốc gia hưng, thanh niên cường thì quốc gia cường", Kỳ cho rằng là thanh niên Việt - Trung thời đại mới, tất cả đều đứng trước vận hệ mới và cần phải lấy lịch sử làm gương, khắc ghi tình cảm đồng chí anh em, kiên định bảo vệ quan hệ đối tác hữu nghị và trở thành người kế thừa tình hữu nghị này.

Viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị

Chia sẻ tại diễn đàn, chị Vũ Thị Thương, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội của Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS và THPT Cao Lộc (Lạng Sơn), cho hay lịch sử cách mạng 2 dân tộc Việt - Trung đã khẳng định chân lý: Thế hệ trẻ luôn là lực lượng kế tục trung thành và là nhân tố quyết định tương lai của mỗi quốc gia. Do vậy, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đều quan tâm, tin tưởng và kỳ vọng lớn vào thanh thiếu niên nhi đồng.

Với chị Thương, "gen đỏ" không chỉ là ký ức lịch sử hay khẩu hiệu giáo dục, mà còn là sự kết tinh của lòng yêu nước, của niềm tin lý tưởng, của ý chí kiên cường và khát vọng cống hiến được hun đúc qua nhiều thế hệ.

Chị Vũ Thị Thương cho rằng "gen đỏ" không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là sự kết tinh của lòng yêu nước ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Do vậy, việc kế thừa "nguồn gen đỏ" không dừng lại ở việc ghi nhớ, mà phải có những hành động cụ thể, để những giá trị này trở thành nền tảng hình thành nhân cách và định hướng hành động cho mỗi thiếu nhi.

Qua thực tiễn công tác, chị Thương đã cụ thể hóa "gen đỏ" thành những chuẩn mực hành vi, như: lòng yêu nước, ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa; là đạo lý uống nước nhớ nguồn; là phẩm chất trung thực, dũng cảm, tinh thần vượt khó và ý chí vươn lên; là ý thức trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và khát vọng cống hiến vì lợi ích chung; là tư duy hội nhập, năng lực làm chủ công nghệ và bản lĩnh tự tin trong giao lưu quốc tế.

Các đại biểu Trung Quốc chia sẻ tại diễn đàn ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Chị Thương tin tưởng với sự quan tâm của lãnh đạo 2 nước, thế hệ trẻ sẽ phát huy được những truyền thống tốt đẹp và trở thành những "sứ giả hữu nghị" để viết tiếp những trang sử rực rỡ của 2 quốc gia.

Được nghe và tìm hiểu giai đoạn lịch sử Bác Hồ và các nhà cách mạng Việt Nam hoạt động tại Trung Quốc, Lê Phương Bảo Ngọc, học sinh lớp 9 Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội), thấy may mắn và tự hào khi được tham gia "hành trình đỏ" để được nhìn tận mắt, nghe tận tai và tận lòng cảm nhận những giá trị lịch sử thiêng liêng.

Là thế hệ thiếu niên sinh ra trong hòa bình, Bảo Ngọc cho rằng mình luôn ý thức được trách nhiệm của mình để làm khăng khít hơn mối quan hệ hữu nghị giữa 2 dân tộc.

Bảo Ngọc tin rằng khi lớp trẻ 2 nước cùng nhau kể những câu chuyện lịch sử thì nguồn "gen đỏ" sẽ tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ sau ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Bảo Ngọc tin tưởng khi tuổi trẻ 2 nước cùng nhau kể những câu chuyện lịch sử, cùng nhau học và tìm hiểu truyền thống cách mạng thì "nguồn gen đỏ" sẽ tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ mai sau.

Ngọc cũng mong muốn có nhiều hơn các chương trình giao lưu, học tập và trải nghiệm như "Hành trình đỏ" để tuổi trẻ 2 nước Việt - Trung hiểu nhau hơn, gắn bó với nhau bền chặt hơn, để "nguồn gen đỏ" được kế thừa nhiều hơn và cùng nhau viết tiếp những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị 2 nước.