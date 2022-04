Gần vạn người đổ bộ công viên nước Hồ Tây

Theo ghi nhận của phóng viên chiều 30.4, gần 1 vạn du khách đã đến công viên nước Hồ Tây để tắm giải nhiệt. Tình trạng ùn tắc nghiêm trọng ở các cửa ngõ thủ đô trong hai ngày qua đã khiến nhiều người từ bỏ ý định ra khỏi thành phố Hà Nội để du lịch. Nguyễn Minh Thắng cùng nhóm bạn của anh cho biết nhóm đã hủy kế hoạch đi Ecopark (Hưng Yên), thay vào đó tới công viên nước Hồ Tây tận hưởng kỳ nghỉ của mình.

"Em nghĩ là chỗ này đông vui nhộn nhịp nên ngày nghỉ lễ tranh thủ ra đây. Em đã lỡ một vài chuyến đi nên em nghĩ công viên nước là nơi thích hợp để hưởng trọn kỳ nghỉ ở đây. Em thấy đông lắm, đông vui nhộn nhịp.

Em không thấy tình trạng chen lấn. Mọi người ở đây phục vụ tốt. Ở đây đông người nên em cũng cảm thấy hơi lo lắng vì dịch Covid-19 vẫn còn. Năm nay em đang phải đối diện với kì thi THPT Quốc gia. Nếu không may bị dính dịch thì em cũng sẽ bị ảnh hưởng nên cũng hơi lo. Em đến đây cùng với các bạn của em. Bạn nào cũng vui. Nhóm em chơi từ sáng đến chiều, giờ mệt mỏi rồi mới về, mệt lả cả người", anh Nguyễn Minh Thắng, du khách đến từ huyện Đông Anh, Hà Nội chia sẻ.

Sau hơn 2 năm gần như đóng băng các hoạt động vì dịch bệnh Covid-19, kì nghỉ lễ 30.4 năm nay là một dịp để các địa điểm vui chơi phục hồi. Theo đại diện công viên nước Hồ Tây, ngay ngày đầu tiên nghỉ lễ, điểm vui chơi này đã đón tới gần 1 vạn du khách. Lượng khách này mới chỉ đạt 80% so với thời chưa có dịch bệnh nhưng cũng là một tín hiệu đáng mừng.





"Lượng khách trong ngày đầu tiên nghỉ lễ cho đến thời điểm này là lượng khách khá hợp lý trong một ngày đẹp trời như thế này. Tính đến thời điểm hiện tại, công viên đã đón được 7.000 – 8.000 lượt khách từ 9 giờ sáng đến bây giờ. Nếu so với trước khi có dịch, bây giờ đang đạt được khoảng 80% so với cùng kỳ các năm 2018, năm 2017. Chúng tôi cũng hi vọng người dân thủ đô và các địa bàn lân cận sẽ có những kì nghỉ lễ như thế này. Trước khi dịp lễ diễn ra khoảng 1 tuần, công ty đã tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ cho các đơn vị an ninh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác phòng cháy chữa cháy cũng đảm bảo", ông Trương Tấn Tài, Giám đốc truyền thông - Công viên nước Hồ Tây, cho biết.

Do lượng khách lớn, công tác phòng chống dịch bệnh đã được chú trọng triển khai. Ngoài việc kêu gọi người dân đeo khẩu trang khi đi chơi, đơn vị an ninh cũng thường xuyên yêu cầu du khách phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh theo quy định của thành phố.

"Trong thời điểm này, công viên cũng đã chuẩn bị các băng rôn, khẩu hiệu để nhắc nhở, khuyến cáo người dân thực hiện tốt 5K theo nghị định của chính phủ. Khách hàng phải rửa tay sát khuẩn. Khi vào trong công viên bắt buộc phải đeo khẩu trang 100%. Ngoài việc lực lượng bảo vệ nhắc nhở ra thì mỗi một nhân viên từ các bộ phận như cứu hộ, bán hàng, soát vé đều phải thường xuyên duy trì việc nhắc nhở các khách hàng vào công viên là bắt buộc phải đeo khẩu trang", ông Tài cho biết thêm.

Các bể bơi luôn trong tình trạng đông đúc. Các khu vực vui chơi trong công viên nước Hồ Tây cũng chật kín người dân vui chơi. Đây là tín hiệu phục hồi tích cực sau dịch bệnh của du lịch Hà Nội trong kỳ nghỉ lễ.