Gạo Việt Nam vẫn 'vô đối' tại Philippines

Thương vụ Việt Nam tại Philippines cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines đạt 1,97 triệu tấn, tăng 20,3% so với 5 tháng đầu năm 2023.



Gạo Việt Nam vẫn được người dân Philippines ưa chuộng nhờ giá cả và chất lượng tốt nhất phân khúc CÔNG HÂN

Tại thị trường này, gạo Việt Nam vẫn không có đối thủ với sản lượng lên tới 1,44 triệu tấn, chiếm gần 73% thị phần bởi người Philippines ưa chuộng các loại gạo ĐT8 và OM5451 của Việt Nam.

Đứng thứ hai là Thái Lan với sản lượng 300.000 tấn, tiếp theo là Pakistan đạt 144.000 tấn và Myanmar đạt 65.000 tấn.

Năm 2023, Philippines nhập khẩu 3,6 triệu tấn gạo, giảm 5,9% so với mức kỷ lục năm 2022 đạt 3,82 triệu tấn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), năm 2024, Philippines nhập khẩu khoảng 4,2 triệu tấn gạo và tiếp tục là nhà nhập khẩu gạo hàng đầu thế giới. Đứng thứ 2 là Indonesia với 3,6 triệu tấn.

Kể từ đầu năm, Indonesia đã 5 lần mở thầu tập trung trong đó có 4 lần thành công, mỗi lần mua được 300.000 tấn gạo trắng 5% tấm. Tuy nhiên, trong lần mở thầu tháng 5 Indonesia chỉ mua được một nửa số gạo so với nhu cầu vì các nhà cung cấp Thái Lan chào giá cao hơn giá dự thầu và không giảm giá. Vì thế, khả năng trong đợt mở thầu tháng 6 Indonesia sẽ tăng lượng nhập khẩu để bù vào sản lượng thiếu hụt của tháng 5.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt sản lượng lên tới 4,15 triệu tấn, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu gạo đạt 2,65 tỉ USD, tăng 38,2% so với 5 tháng đầu năm 2023. Nguyên nhân nhờ giá gạo xuất khẩu bình quân lên tới 638 USD/tấn, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2023.