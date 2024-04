Indonesia tiếp tục mở thầu, thêm cơ hội cho gạo Việt Nam

Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia (Bulog) mới đây thông báo mở thầu quốc tế mua 300.000 tấn gạo trong tháng 4. Tính từ đầu năm, Indonesia đã nhập khẩu 650.000 tấn gạo và ký hợp đồng nhập khẩu thêm 350.000 tấn gạo cho năm 2024. Một nửa lượng nhập khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam và phần còn lại từ Thái Lan, Pakistan và Campuchia.

ĐBSCL sắp kết thúc vụ thu hoạch lúa đông xuân, giá sẽ tăng trở lại CÔNG HÂN

Có thể thấy, Bulog đã tranh thủ Việt Nam đang thu hoạch rộ vụ lúa đông xuân - vụ thu hoạch lớn nhất trong năm nên đã nhập một lượng lớn gạo với giá rất cạnh tranh

Ban đầu, Indonesia lên kế hoạch nhập khẩu 2 triệu tấn gạo trong năm 2024 để đảm bảo vấn đề an ninh lương thực trong nước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của El Nino khiến tình trạng khô hạn diễn ra gay gắt, vụ thu hoạch bị trễ đến 2 tháng so với thông thường nên chính phủ nước này quyết định nâng hạn ngạch nhập khẩu thêm 1,6 triệu tấn; nâng tổng số gạo sẽ nhập khẩu gạo lên 3,6 triệu tấn. Indonesia sẽ là nhà nhập khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới sau Philippines ước tính 4 - 4,1 triệu tấn.

Đầu tuần này giá gạo từ các nguồn cung lớn đều giảm. Cụ thể, gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan giảm 10 USD, xuống 571 USD/tấn; gạo cùng phẩm cấp của Pakistan cũng giảm 10 USD, còn 591 USD/tấn; gạo cùng loại của Việt Nam cũng giảm nhưng chỉ sụt nhẹ 1 USD, xuống 576 USD/tấn.

Ở phân khúc 25%, gạo Việt Nam giảm 4 USD hiện còn 554 USD/tấn; gạo Thái Lan giảm 10 USD, giá 526 USD/tấn; gạo Pakistan có giá 549 USD/tấn (giảm 5 USD).

Theo một số doanh nghiệp, giá gạo thế giới đồng loạt giảm vì các nước nhập khẩu gạo đang chuẩn bị vụ thu hoạch lúa đầu tiên trong năm. Tuy nhiên, tại Việt Nam, do vùng trồng lúa lớn nhất cả nước là Đồng bằng sông Cửu Long sắp kết thúc vụ thu hoạch lúa đông xuân, nguồn cung giảm nên giá có thể tăng trở lại. Một trong những khách hàng nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines đang có nhu cầu nhập khẩu cao. Diễn biến mới nhất là chỉ số giá tiêu dùng của nước này trong tháng 3 đã tăng 3,7% so với một năm trước đó, tăng so với mức 3,4% của tháng trước. Gạo, mặt hàng chủ lực ở Philippines tăng đến 24,4% trong tháng 3, mức tăng mạnh nhất kể từ 24,6% vào tháng 2 năm 2009. Điều này cho thấy, Philippines sẽ tiếp tục tăng lượng gạo nhập khẩu để giảm áp lực giá cả và lạm phát.