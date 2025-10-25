Gắp 5 con giòi sống trong tai bệnh nhân

Sáng 25.10, một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cho biết, các bác sĩ Khoa Tai mũi họng vừa xử lý thành công một ca bệnh hiếm gặp khi phát hiện giòi sống trong tai bệnh nhân. Trường hợp này là lời cảnh báo về tầm quan trọng của việc vệ sinh tai, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người không thể tự chăm sóc bản thân.

Trước đó, ngày 23.10, một nữ bệnh nhân 48 tuổi được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa trong tình trạng tai sưng to, chảy dịch và đau dữ dội. Khi tiến hành soi tai, bác sĩ bất ngờ phát hiện nhiều vật thể màu trắng đang ngọ nguậy bên trong ống tai.

5 con giòi sống trong tai bệnh nhân ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi hút sạch dịch trong ống tai, các bác sĩ đã gắp ra 5 con giòi còn sống cùng xác một con côn trùng nằm sát màng nhĩ. Theo nhận định của bác sĩ, do bệnh nhân không thể tự chăm sóc bản thân, trong quá trình sinh hoạt có thể côn trùng đã chui vào tai, làm tổ và đẻ trứng, sau đó trứng nở thành giòi.

Đại diện Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa cho biết, rất may trường hợp này được phát hiện kịp thời, nếu chậm trễ, bệnh nhân có thể bị thủng màng nhĩ, gây tổn thương nghiêm trọng đến thính lực. Đây là lời cảnh báo về việc cần chú trọng chăm sóc, vệ sinh tai mũi họng, đặc biệt với những người không thể tự vệ sinh cá nhân.

Các bác sĩ khuyến cáo, mọi người nên giữ tai luôn sạch sẽ, khô ráo và đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu đau, ngứa hoặc chảy dịch bất thường. Với trẻ nhỏ và những người không thể tự vệ sinh cá nhân, gia đình cần thường xuyên kiểm tra, vệ sinh tai để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường.