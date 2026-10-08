Gặp mưa lớn, đường ngập, lái xe thế nào để tránh chết máy, mất lái?

Ám ảnh mưa lớn, ngập nước giờ tan tầm

Những ngày gần đây, TP.HCM liên tục xuất hiện mưa lớn, khiến nhiều tuyến đường ngập nước. Trong điều kiện này, chỉ một thao tác xử lý không phù hợp cũng có thể gây mất an toàn.

Nguyễn Tấn Lưu (25 tuổi), làm việc tại đường Dương Bá Trạc (P.Chánh Hưng, TP.HCM), cho biết nơi trọ của anh gần đường Lâm Văn Bền (P.Tân Hưng, trước đây là Q.7). Tuyến đường đi làm của Lưu thường xuyên ngập mỗi khi mưa lớn.

“Dạo này trời toàn đổ mưa lúc đi làm về. Từ chỗ làm về trọ mình có 2 tuyến đường đi, một là đi qua đường Trần Xuân Soạn, đường này ngập khủng khiếp còn kẹt xe. Hai là đi qua đường Nguyễn Thị Thập, cũng có đoạn bị ngập, dễ chết máy. Nói chung mưa to là mình không dám về, đợi hết mưa hoặc mưa nhỏ mới tranh thủ về”, Lưu nói.

Trời mưa, đường ngập nước khiến việc di chuyển gặp không ít khó khăn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Lưu kể có lần khi đang di chuyển qua đường Nguyễn Thị Thập thì gặp trận mưa lớn bất ngờ. Chỉ vài phút, nước đã dâng lên, trong khi trời còn có sấm sét khiến việc di chuyển càng khó khăn. “Hôm đó mưa như trút nước, mặc áo mưa mà chạy về vẫn ướt đồ. Từ đó, cứ hôm nào trời mưa thì mình xin về sớm, nếu không được thì đợi hết mưa rồi về”, Lưu chia sẻ.

Nguyễn Minh Quân, sinh viên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), cũng có thói quen tránh những tuyến đường thấp khi mưa lớn. “Mình khá ngại đi đường lạ trong lúc mưa lớn vì không biết chỗ nào bị ngập hoặc có ổ gà. Có những đoạn nước lên rất nhanh, nhìn bên ngoài không biết dưới nước có ổ gà, nắp cống hay chỗ sụt không”, Quân nói.

Quân kể từng gặp tình huống nguy hiểm khi di chuyển trên đường Nguyễn Văn Quá (P.Đông Hưng Thuận). Khi nước bắt đầu dâng nhanh, xe phía trước chạy qua tạo sóng khiến nam sinh gần như không nhìn rõ mặt đường. “Lúc đó mình phải giảm tốc độ, giữ khoảng cách với xe phía trước và cố chạy sát vào phần đường có vẻ cao hơn. Có đoạn nước khá sâu, mình không dám đi tiếp nên tìm chỗ cao để tấp vào, chờ nước rút bớt”, Quân kể.

Không ít bạn trẻ ám ảnh cảnh mưa lớn vào giờ tan tầm ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Sau những lần như vậy, kinh nghiệm lớn nhất của Quân là không cố vượt qua đoạn ngập chỉ vì muốn về nhanh. Nếu mưa quá lớn khi đang di chuyển, Quân ưu tiên tìm nơi có mái che để dừng lại. Trường hợp phải đi tiếp, anh chàng chọn những tuyến đường quen thuộc thay vì thử đường mới.

Với Nguyễn Văn Hưng (26 tuổi, ngụ đường Nguyễn Thị Tuôi, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM; trước đây là H.Bình Chánh), việc gặp mưa lớn, đường ngập nước là không thể tránh khỏi vì công việc phụ của Hưng là chạy xe công nghệ. “Chạy xe lúc trời mưa lớn khá nguy hiểm vì nước tấp vào mặt, tầm nhìn hạn chế, đường lại trơn, chưa kể hôm nào có gió mạnh thì càng rủi ro. Những lúc đó mình giảm tốc độ, chạy rất chậm, nếu gió quá to là tấp xe vào lề tìm chỗ trú”, Hưng nói.

Đặc biệt, khi gặp đoạn ngập, Hưng cho biết không cố đi nếu nước quá sâu. Vì sử dụng xe tay ga, nếu nước ngập quá nửa bánh xe, Hưng sẽ quay đầu. “Tiền sửa xe nhiều hơn gấp mấy lần tiền công một cuốc xe. Nếu thấy không đi được thì mình gọi điện nhờ khách hủy chuyến”, Hưng chia sẻ.

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Những nguyên tắc cần nhớ để đảm bảo an toàn

Phạm Quốc Bảo (28 tuổi), từng là hướng dẫn viên lái xe an toàn của hệ thống Honda Dũng Tiến Group, hiện là cửa hàng trưởng HEAD Honda Dũng Tiến 8 (P.Tân Tạo, TP.HCM), cho rằng người điều khiển xe máy cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách, tập trung quan sát, tránh phanh gấp, đánh lái đột ngột khi chạy xe lúc trời mưa và đi qua đoạn đường bị ngập.

“Không cố vượt qua khu vực ngập sâu, nước chảy mạnh hoặc không nhìn rõ mặt đường; hạn chế đi sát ô tô, xe tải, xe buýt khi qua vùng ngập”, Bảo nói.

Lái xe lúc trời mưa to, di chuyển qua đoạn đường bị ngập nước cần lưu ý để đảm bảo an toàn ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Bảo cho biết trước khi lưu thông, người lái xe máy cũng nên kiểm tra lốp, phanh, đèn và gương chiếu hậu; sử dụng áo mưa gọn gàng, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách và không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Theo Bảo, dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý là khi nước ngập từ khoảng nửa bánh xe trở lên hoặc nước dâng gần vị trí ống xả, lốc máy. Quan trọng hơn, người lái cần quan sát để phát hiện những nguy hiểm bị nước che khuất như ổ gà, hố ga mất nắp, miệng cống hoặc vật cản. “Nếu xe chết máy trong vùng ngập, không cố khởi động lại động cơ. Trong mọi trường hợp, người lái cũng cần tuân thủ cảnh báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi vào những khu vực đã được cảnh báo nguy hiểm”, Bảo lưu ý.

Theo anh Nguyễn Tùng Lâm (30 tuổi), làm việc tại Trung tâm GDNN Đào tạo và Sát hạch lái xe Hà An (Hà Nội), khi lái xe trong mưa lớn, điều đầu tiên người lái cần chú ý là giảm tốc độ và tăng khoảng cách với phương tiện phía trước. “Đường ướt khiến khả năng xử lý và phanh bị ảnh hưởng, do đó người lái cần chạy chậm hơn bình thường, tránh phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột”, anh nói.

Với ô tô, anh Lâm lưu ý người lái nên sử dụng đèn chiếu gần hoặc đèn sương mù phù hợp để tăng khả năng quan sát và giúp các phương tiện khác nhận diện. Khi kính bị mờ do nước mưa, cần sử dụng chức năng sấy kính, điều hòa để hạn chế hơi nước. “Khi di chuyển qua khu vực ngập, cần đặc biệt tránh những đoạn nước sâu hoặc có dòng chảy mạnh. Không đi qua chỗ nước ngập quá nửa bánh xe hoặc nơi có dòng chảy xiết”, anh Lâm khuyến cáo.

Khi xe có dấu hiệu trượt bánh, anh Lâm cho biết người lái cần giữ tay lái ổn định, giảm ga từ từ, tránh thao tác đột ngột. Nếu xe chết máy do ngập nước, không cố đề nổ lại, mà nên gọi cứu hộ để kiểm tra phương tiện. Trong trường hợp mưa quá lớn, gió giật mạnh hoặc tầm nhìn giảm quá thấp, lựa chọn an toàn hơn là tìm nơi cao ráo, an toàn để dừng lại chờ thời tiết ổn định.