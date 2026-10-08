Đám hỏi ngập nước quá bắp chân, khách mời xắn quần dự tiệc

Một đám hỏi ở Hà Tĩnh bất ngờ gặp mưa lớn, nước ngập quá bắp chân ngay khu vực dựng rạp. Trong lúc nhà gái phải cầm dù che tráp lễ, khách mời xắn quần lội nước vào dự tiệc. Đoạn clip ghi lại cảnh này đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nhân vật chính trong đám hỏi trên là cô dâu Diệu Thảo (22 tuổi, ở xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh) và chú rể Hải Định, cùng quê cô dâu.

Khách mời xắn quần dự tiệc tại đám hỏi ẢNH: NVCC

Cô dâu Diệu Thảo cho biết đám hỏi diễn ra tại nhà gái vào ngày 5.10. Ngày 4.10, địa phương có mưa lớn. Đến sáng 5.10, trời tạnh, có lúc hửng nắng. Gia đình tưởng thời tiết đã thuận lợi cho buổi lễ. Tuy nhiên, 10 giờ cùng ngày, trời xuất hiện mưa lớn khiến khu vực trước nhà cô dâu bị ngập, nước trong rạp ngập quá bắp chân người lớn.

Dù thời tiết không ủng hộ, mọi người vẫn vui vẻ dự tiệc ẢNH: NVCC

Anh Nguyễn Văn Khánh (27 tuổi), người chụp ảnh tại đám hỏi của cô dâu Diệu Thảo, cho biết trước thời điểm nhà trai mang sính lễ đến nhà gái, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Khoảng 30 phút sau, khu vực dựng rạp trước nhà cô dâu bắt đầu ngập nước.

Trước tình huống này, gia đình nhà gái phải phân công 3 - 4 người cầm dù đứng bên ngoài để đón nhà trai, đồng thời che chắn các tráp lễ, tránh bị mưa làm ướt. Dù thời tiết không thuận lợi, mọi người vẫn cố gắng giữ không khí vui vẻ để buổi lễ diễn ra theo kế hoạch.

"May là đôi trẻ chỉ tổ chức đám hỏi, rạp gia tiên được sắp xếp trong nhà nên việc chụp ảnh không bị ảnh hưởng nhiều. Nếu hôm đó tổ chức đám cưới thì chắc chắn cô dâu chú rể phải lội nước lâu hơn nữa. Đám cưới của họ sẽ được tổ chức vào năm sau", anh Khánh chia sẻ.

Cô dâu, chú rể lội nước trong ngày đám hỏi ẢNH: NVCC

Theo anh Khánh, cảnh tượng cô dâu chú rể cùng người thân, khách mời xắn quần lội qua vùng nước ngập để dự đám hỏi tạo nên một kỷ niệm khá đặc biệt. Dù có phần bất tiện, mọi người vẫn vui vẻ, vừa che mưa vừa hỗ trợ nhau trong suốt buổi lễ. Nhiều người còn cho rằng đám hỏi gặp mưa ngập sẽ trở thành một dấu ấn khó quên.

"Dù thời tiết có chút không thuận lợi nhưng nhờ tình cảm của mọi người mà đám hỏi của tụi mình vẫn thật vui vẻ và ấm áp", Diệu Thảo chia sẻ.