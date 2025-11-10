Gặp nạn trên biển: Chuyên gia chỉ kỹ năng thả nổi giúp giữ an toàn, sống sót

Khi bị cuốn ra biển, không phải ai cũng đủ sức bơi ngược sóng hay vùng vẫy cầu cứu. Theo các chuyên gia bơi lội và cứu hộ, kỹ năng thả nổi tưởng chừng đơn giản lại là chìa khóa giúp giữ hơi thở, tiết kiệm sức và duy trì sự sống trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Đó là nhận định của HLV bơi lội Lương Ngọc Duy (39 tuổi, ở TP.HCM). Ngoài công việc huấn luyện, anh Duy còn là vận động viên có kinh nghiệm tham gia nhiều giải bơi biển, bơi đường dài và cứu hộ đuối nước.

Anh Duy cho biết, trong bơi lội, kỹ năng đứng nước, thả nổi rất quan trọng. Theo anh, với một người bình thường, biết bơi sinh tồn, không cần bơi giỏi, khi gặp nạn trên biển hoàn toàn có thể tự thả nổi cho người trôi theo dòng nước để giữ được tính mạng, ít nhất cũng được khoảng 2 ngày khi gặp nạn trên biển.

Trong trường hợp gặp trời mưa, hoặc vô tình tìm được một chai nước, một trái táo hay cái bánh... trôi dạt trên biển thì có thể cầm cự được lâu hơn.

Thả nổi người trên mặt nước

Việc thả nổi người trên biển dễ hơn trên sông, hồ nước ngọt vì nước biển có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước sông và của người nên có sức nâng lớn hơn. Chưa kể, với nhiều người có cơ địa dễ nổi trong nước thì việc thả nổi dễ dàng hơn. Điều quan trọng là họ cần giữ được bình tĩnh, vững tâm lý và duy trì nhịp thở là có thể nổi trên mặt nước, kể cả trong khi ngủ.

Tuy nhiên, ngoài môi trường biển, khi có sóng to gió lớn và đặc biệt là có bão thì việc tự thả nổi sẽ gặp khó khăn hơn. Chưa kể là yếu tố dòng chảy nguy hiểm, thủy triều, cơ thể bị lạnh và bị sinh vật sống tấn công con người. Vì thế, khi gặp nạn trên biển, con người tuy có thể thả nổi để giữ được tính mạng trong một thời gian chờ cứu hộ thì còn cần ở họ sự bình tĩnh, ý chí cộng thêm sự may mắn.

HLV Lương Ngọc Duy chia sẻ cách đứng nước bằng kỹ thuật chân bóng nước, giúp cơ thể thăng bằng hơn, đỡ nhấp nhô, tiết kiệm sức



Củng cố thêm nhận định của anh Lương Ngọc Duy, anh Yann Dovergne, chuyên gia người Pháp của Voreto (trụ sở tại TP.HCM) – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn phòng ngừa tai nạn, thiên tai, thảm họa, bão lũ, huấn luyện kỹ năng cứu hộ đuối nước cho biết: "Khi bị rơi xuống nước, điều đầu tiên là phải giữ bình tĩnh, tìm cách thả nổi cơ thể, tránh cố gắng vùng vẫy, cố bơi khiến bản thân bị đuối sức".

Tìm cách thả nổi người sau khi bị rơi xuống nước, giữ bình tĩnh chờ cứu hộ Ảnh: Lương Ngọc Duy

Trong bơi lội, mỗi người cần học cách thả nổi ở tư thế ngửa trước khi học các kỹ thuật bơi ếch, bơi sải… vì đây là một tư thế an toàn quan trọng. Khi không thể tiếp tục bơi, không nên cố quá sức của mình mà tốt nhất nên thực hiện tư thế "ngôi sao" - nằm thả nổi ngửa và giữ đầu trên mặt nước để thở - tư thế này cho phép người đó nghỉ ngơi và lấy lại sức.



Đặc biệt, anh Yann chia sẻ thêm một điều quan trọng đó là cần tránh để mất nước khi ở trên biển. Bởi nước là nhu cầu quan trọng nhất với cơ thể. Chỉ với nước, con người có thể sống được trong 10 ngày hoặc hơn. Khi uống nước, hãy làm ẩm môi, lưỡi và cổ họng trước khi nuốt. Lưu ý không uống nước biển (vì độ mặn của nước gây mất nước thêm cho cơ thể), nước tiểu và rượu.