Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Gặp nạn trên biển: Chuyên gia chỉ kỹ năng thả nổi giúp giữ an toàn, sống sót

Phan Diệp - Phạm Hữu
10/11/2025 05:54 GMT+7

Khi gặp nạn trên biển, giữ bình tĩnh và biết cách thả nổi có thể giúp bạn duy trì sự an toàn và tăng cơ hội sống sót. Chuyên gia chia sẻ kỹ thuật đơn giản nhưng cực kỳ quan trọng ai cũng nên biết.

Khi bị cuốn ra biển, không phải ai cũng đủ sức bơi ngược sóng hay vùng vẫy cầu cứu. Theo các chuyên gia bơi lội và cứu hộ, kỹ năng thả nổi tưởng chừng đơn giản lại là chìa khóa giúp giữ hơi thở, tiết kiệm sức và duy trì sự sống trong nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Đó là nhận định của HLV bơi lội Lương Ngọc Duy (39 tuổi, ở TP.HCM). Ngoài công việc huấn luyện, anh Duy còn là vận động viên có kinh nghiệm tham gia nhiều giải bơi biển, bơi đường dài và cứu hộ đuối nước.

Anh Duy cho biết, trong bơi lội, kỹ năng đứng nước, thả nổi rất quan trọng. Theo anh, với một người bình thường, biết bơi sinh tồn, không cần bơi giỏi, khi gặp nạn trên biển hoàn toàn có thể tự thả nổi cho người trôi theo dòng nước để giữ được tính mạng, ít nhất cũng được khoảng 2 ngày khi gặp nạn trên biển.

Trong trường hợp gặp trời mưa, hoặc vô tình tìm được một chai nước, một trái táo hay cái bánh... trôi dạt trên biển thì có thể cầm cự được lâu hơn.

Thả nổi người trên mặt nước

Việc thả nổi người trên biển dễ hơn trên sông, hồ nước ngọt vì nước biển có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước sông và của người nên có sức nâng lớn hơn. Chưa kể, với nhiều người có cơ địa dễ nổi trong nước thì việc thả nổi dễ dàng hơn. Điều quan trọng là họ cần giữ được bình tĩnh, vững tâm lý và duy trì nhịp thở là có thể nổi trên mặt nước, kể cả trong khi ngủ.

Tuy nhiên, ngoài môi trường biển, khi có sóng to gió lớn và đặc biệt là có bão thì việc tự thả nổi sẽ gặp khó khăn hơn. Chưa kể là yếu tố dòng chảy nguy hiểm, thủy triều, cơ thể bị lạnh và bị sinh vật sống tấn công con người. Vì thế, khi gặp nạn trên biển, con người tuy có thể thả nổi để giữ được tính mạng trong một thời gian chờ cứu hộ thì còn cần ở họ sự bình tĩnh, ý chí cộng thêm sự may mắn.

HLV Lương Ngọc Duy chia sẻ cách đứng nước bằng kỹ thuật chân bóng nước, giúp cơ thể thăng bằng hơn, đỡ nhấp nhô, tiết kiệm sức

Củng cố thêm nhận định của anh Lương Ngọc Duy, anh Yann Dovergne, chuyên gia người Pháp của Voreto (trụ sở tại TP.HCM) – đơn vị hoạt động trong lĩnh vực tư vấn phòng ngừa tai nạn, thiên tai, thảm họa, bão lũ, huấn luyện kỹ năng cứu hộ đuối nước cho biết: "Khi bị rơi xuống nước, điều đầu tiên là phải giữ bình tĩnh, tìm cách thả nổi cơ thể, tránh cố gắng vùng vẫy, cố bơi khiến bản thân bị đuối sức".

Sống sót khi gặp nạn trên biển nhờ thả nổi người, trôi tự do - Ảnh 1.

Tìm cách thả nổi người sau khi bị rơi xuống nước, giữ bình tĩnh chờ cứu hộ

Ảnh: Lương Ngọc Duy

Trong bơi lội, mỗi người cần học cách thả nổi ở tư thế ngửa trước khi học các kỹ thuật bơi ếch, bơi sải… vì đây là một tư thế an toàn quan trọng. Khi không thể tiếp tục bơi, không nên cố quá sức của mình mà tốt nhất nên thực hiện tư thế "ngôi sao" - nằm thả nổi ngửa và giữ đầu trên mặt nước để thở - tư thế này cho phép người đó nghỉ ngơi và lấy lại sức.

Đặc biệt, anh Yann chia sẻ thêm một điều quan trọng đó là cần tránh để mất nước khi ở trên biển. Bởi nước là nhu cầu quan trọng nhất với cơ thể. Chỉ với nước, con người có thể sống được trong 10 ngày hoặc hơn. Khi uống nước, hãy làm ẩm môi, lưỡi và cổ họng trước khi nuốt. Lưu ý không uống nước biển (vì độ mặn của nước gây mất nước thêm cho cơ thể), nước tiểu và rượu.

Tin liên quan

Con trẻ tắm biển, tắm sông khác xa hồ bơi: Cha mẹ cần chú ý gì?

Con trẻ tắm biển, tắm sông khác xa hồ bơi: Cha mẹ cần chú ý gì?

Mùa hè đến, nhiều người bắt đầu tìm đến các môi trường tự nhiên như sông, biển để giải nhiệt, tận hưởng không khí trong lành. Tuy nhiên, bơi lội ở những nơi này khác hẳn với bơi ở hồ bơi, đồng thời cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Ngăn chặn những cái chết thương tâm do trẻ em đuối nước: Cha mẹ nhớ 6 nguyên tắc và an toàn khi bơi

Khám phá thêm chủ đề

gặp nạn trên biển Bơi lội bơi ngoài biển kỹ năng sinh tồn cứu hộ đuối nước Thả nổi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận