'Gật đầu' ký biên bản sau khi xem ảnh vi phạm qua camera giám sát
'Gật đầu' ký biên bản sau khi xem ảnh vi phạm qua camera giám sát

Trần Kha
Trần Kha
16/08/2025 05:19 GMT+7

Thông qua việc kiểm tra camera giám sát gắn trên xe, CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý.

'Gật đầu' ký biên bản sau khi xem ảnh vi phạm qua camera giám sát

'Gật đầu' ký biên bản sau khi xem ảnh vi phạm qua camera giám sát

Ngày 15.8, Đội CSGT Nam Sài Gòn thuộc Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM lập chốt kiểm tra xe ô tô vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm các quy định về giao thông tại giao lộ đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Hưng (quận 7 cũ). Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp vi phạm thông qua kiểm tra camera giám sát hành trình trên xe. Các trường hợp vi phạm khi bị CSGT lập biên bản xử lý đều "tâm phục khẩu phục".

'Gật đầu' ký biên bản sau khi xem ảnh vi phạm qua camera giám sát

Hơn 8 giờ, xe khách biển số 64H - 030.xx do tài xế N.T.K (47 tuổi, ở Vĩnh Long) điều khiển bị phát hiện cả tài xế và hành khách không thắt dây an toàn.

Tại chốt kiểm tra của CSGT, tài xế K. cho biết, đây là lần đầu bị bắt lỗi thông qua camera hành trình gắn trên xe nên khá bất ngờ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt 1,8 triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe (GPLX) của tài xế này.

Tương tự, xe khách 50H - 638.xx do tài xế P.Q.B (47 tuổi, ở Quảng Ngãi) điều khiển cũng bị xử phạt vì không thắt dây an toàn khi đang lái xe.

Tài xế sau khi chăm chú quan sát lại hình ảnh vi phạm thông qua hình ảnh camera giám sát trên xe, tài xế này gật đầu với CSGT, xác nhận mình vi phạm và ký vào biên bản.

CSGT lập chốt kiểm tra ô tô vận tải hành khách, hàng hóa vi phạm các quy định về giao thông

ẢNH: TRẦN KHA

Tiếp đó, tài xế N.V.C (33 tuổi, ở Đồng Tháp) điều khiển xe tải 63H - 054.xx bị phát hiện sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập hệ thống khi kinh doanh vận tải hàng hóa. Với vi phạm này, tài xế bị xử phạt 1,5 triệu đồng, tạm giữ GPLX và trừ điểm trên GPLX.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không thắt dây an toàn khi lái xe ô tô sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đối với hành vi sử dụng tài khoản đăng nhập để lưu thông không đúng quy định, tài xế sẽ bị phạt 1,5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên bằng lái xe.

Trước đây, việc xử lý nhiều lỗi vi phạm như sử dụng điện thoại khi lái xe hay không thắt dây an toàn gặp khó khăn, bởi nhiều tài xế chối cãi do trên xe không có thiết bị ghi hình.

Camera giám sát trên xe ghi lại người ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn

ẢNH: TRẦN KHA

CSGT lập biên bản xử lý vi phạm lái xe ô tô

ẢNH: TRẦN KHA

Tuy nhiên, từ đầu năm 2025, với quy định mới về việc lắp đặt camera giám sát hành trình trên các phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng đã có đủ căn cứ để xử phạt. Việc CSGT TP.HCM tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm của các phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là tại các cửa ngõ và bến xe, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Tài xế dừng đỗ sai bỏ chạy khi CSGT ghi hình phạt nguội

Tài xế dừng đỗ sai bỏ chạy khi CSGT ghi hình phạt nguội

Thấy CSGT ghi hình phạt nguội xe dừng đỗ sai quy định ở trước hàng quán, khu vực quanh bệnh viện… nhiều tài xế hốt hoảng bỏ chạy.

camera giám sát giao thông biên bản vi phạm giao thông tin tức TP.HCM CSGT TP.HCM kiểm tra vi phạm giao thông phạt nguội phạt nguội tại chỗ
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
