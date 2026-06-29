Gây bão mạng quốc tế, bánh ram ít Huế thành món 'best seller' ở nhiều quán TP.HCM

Hơn 2 tuần vừa qua, bánh ram ít - đặc sản nổi tiếng của xứ Huế bất ngờ xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều video ghi lại cảnh các nhà sáng tạo nội dung nước ngoài lần đầu thưởng thức món bánh truyền thống của Việt Nam đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác.

Bánh ram ít tại quán Flan Hoài Thương được làm với kích thước nhỏ gọn, phần bánh ít dẻo mềm kết hợp cùng lớp ram chiên giòn tạo nên hương vị hài hòa, thu hút nhiều thực khách tìm đến thưởng thức ẢNH: THÁI HÒA

Món bánh quê hương gây bão mạng quốc tế

Dưới các bài chia sẻ về món bánh này, nhiều người dùng quốc tế bày tỏ sự thích thú trước món ăn đến từ Huế. Một tài khoản nước ngoài chia sẻ: "Độ giòn này thật sự hấp dẫn. Tôi phải hỏi mẹ xem có biết làm món này không vì tôi chưa từng thấy nó ở Florida (Mỹ)".

Từ hiệu ứng lan truyền này, bánh ram ít dần được nhiều thực khách trong và ngoài nước biết đến, đồng thời xuất hiện trong thực đơn của không ít nhà hàng Việt tại nước ngoài. Trong các đoạn video, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước sự kết hợp giữa lớp bánh nếp dẻo mềm bên trên và phần ram chiên giòn rụm phía dưới.

Tại một số nhà hàng Việt ở nước ngoài, bánh ram ít xuất hiện và được làm với kích thước lớn hơn để phù hợp khẩu phần ăn của thực khách, song vẫn giữ nguyên đặc trưng là sự kết hợp giữa lớp bánh ít dẻo mềm và phần ram chiên giòn.

Chị Hoài Thương trực tiếp chuẩn bị và hoàn thiện các món bánh phục vụ thực khách tại quán ẢNH: THÁI HÒA

Từ hiệu ứng trên mạng xã hội, bánh ram ít nhanh chóng trở thành từ khóa được nhiều người tìm kiếm. Trên các hội nhóm ẩm thực, nhiều thực khách tại TP.HCM liên tục chia sẻ địa chỉ bán món bánh này để trải nghiệm. Không ít quán ăn cũng nhanh chóng bổ sung bánh ram ít vào thực đơn nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Nằm trên đường Cô Giang, phường Cầu Kiệu (TP.HCM), quán Flan Hoài Thương từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc của những người yêu thích các món bánh miền Trung như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc hay bánh đúc. Gần đây, bánh ram ít được bổ sung vào thực đơn và nhanh chóng trở thành món được nhiều khách tìm gọi.

Bánh ram ít có nguồn gốc từ ẩm thực dân gian xứ Huế và sau đó được lưu truyền và được đưa vào chế độ ẩm thực cung đình. Bánh ram ít gây ấn tượng bởi cách kết hợp 2 loại bánh trong cùng một món ăn. Phía trên là bánh ít nhân tôm đất làm từ bột nếp dẻo, phía dưới là lớp ram chiên vàng giòn. Chính sự tương phản giữa độ mềm và độ giòn đã tạo nên hương vị đặc trưng của món bánh này. Trải qua nhiều năm, bánh ram ít vẫn là món ăn quen thuộc trong đời sống người dân miền Trung và ngày càng xuất hiện phổ biến ở nhiều địa phương khác với những biến tấu phù hợp khẩu vị từng vùng.

Hương vị cố đô giữa lòng thành phố

Bánh ram ít là món bánh truyền thống của Huế, gây ấn tượng bởi sự kết hợp giữa hai kết cấu đối lập trong cùng một món ăn. Phía trên là bánh ít nhân tôm rim được làm từ bột nếp dẻo mềm, phía dưới là lớp ram chiên vàng giòn. Khi ăn cùng nước mắm và đồ chua, món bánh mang đến hương vị hài hòa giữa vị mặn, ngọt cùng độ giòn - dẻo đặc trưng.

Quán Flan Hoài Thương được chị Trần Thị Hoài Thương (39 tuổi) mở từ năm 2018. Gia đình chị có 3 thế hệ gắn bó với nghề bán hàng ăn, từ bà ngoại, mẹ cho đến hiện tại. Nhiều món bánh trong quán được phát triển từ những công thức gia đình kết hợp với sự điều chỉnh để phù hợp khẩu vị thực khách ngày nay.

Một phần bánh thập cẩm tại quán gồm bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, bánh đúc và bánh ram ít, ăn kèm nước mắm pha ngọt cùng đồ chua ẢNH: THÁI HÒA

Theo chị Thương, bánh ram ít chỉ mới xuất hiện trong thực đơn khoảng 2 tuần nay nhưng nhanh chóng trở thành món bán chạy nhất quán. Hầu hết thực khách ghé quán đều muốn gọi thử món bánh đang được nhiều người quan tâm này.

"Bánh ram ít bên tiệm tôi có điều chỉnh đôi chút theo khẩu vị thực khách. Nhân bánh được làm từ tép rim, bánh có kích thước nhỏ hơn để ăn không bị ngán. Đặc biệt, phần đế ram được làm giòn hẳn để cân bằng với độ dẻo của bánh ít bên trên. Nhiều nơi phần ram vẫn còn độ dẻo bên trong, còn ở đây tôi muốn tạo cảm giác giòn rõ hơn khi thưởng thức", chị Thương chia sẻ.

Để làm nên phần đế ram, chị phải cán bột thật mỏng rồi chiên qua 2 lần dầu. Lần đầu chiên sơ cho vàng nhẹ, lần thứ hai giúp bánh đạt được độ phồng và giòn như mong muốn. Theo chị, đây cũng là công đoạn mất nhiều thời gian và đòi hỏi kỹ thuật nhất.

"Gần đây bánh ram ít được mọi người chú ý nhiều nên tôi rất vui. Điều khiến tôi vui không đơn thuần vì món ăn nổi tiếng mà vì những gì mình đam mê, tìm tòi và làm ra được khách hàng quan tâm, tìm đến thưởng thức. Nhờ đó khách cũng có thêm một lựa chọn mới khi đi ăn", chị Thương nói.

Từ món ăn dân dã trở thành món được săn tìm

Những ngày gần đây, lượng khách tăng mạnh khiến quán thường xuyên kín chỗ từ khoảng 17 - 19 giờ. Có thời điểm chị Thương phải mượn thêm bàn ghế của hàng xóm để phục vụ khách, trong khi shipper và thực khách vẫn tiếp tục xếp hàng chờ mua bánh.

Quán Flan Hoài Thương trên đường Cô Giang (phường Cầu Kiệu, TP.HCM) là địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách yêu thích các món bánh dân dã miền Trung ẢNH: THÁI HÒA

Quán được vận hành chủ yếu bởi các thành viên trong gia đình, mỗi người phụ trách một công đoạn khác nhau. Tuy nhiên, chị Thương vẫn trực tiếp đứng bếp và tham gia chế biến để đảm bảo chất lượng món ăn đồng đều.

Theo chị Thương, các loại bánh trong quán đều được làm mới trong ngày. Với những món làm từ bột nếp như bánh ram ít, bánh bột lọc hay bánh nậm, việc bảo quản quá lâu sẽ ảnh hưởng đến độ dẻo và hương vị nên quán không bán bánh qua ngày.

"Mỗi ngày tôi đều tính toán lượng bánh phù hợp để bán. Nếu lỡ còn dư thì sẽ mang đi tặng thay vì để sang hôm sau. Tôi muốn khách luôn được ăn những mẻ bánh ngon nhất", chị Thương cho biết.

Một phần bánh ram ít tại quán gồm 6 cái, có giá 35.000 đồng. Các loại bánh khác như bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc hay bánh đúc cũng được bán với mức giá từ 30.000 - 40.000 đồng/phần. Theo chị Thương, nhiều thực khách ban đầu tìm đến để thử bánh ram ít nhưng sau đó lại tiếp tục gọi thêm những món bánh truyền thống khác trong thực đơn.

Chị Uyên Phương (25 tuổi) sống ở TP.HCM cho biết ban đầu chị tìm đến quán vì tò mò về bánh ram ít nhưng sau khi thưởng thức lại ấn tượng bởi hương vị các món bánh dân dã tại đây. "Tôi đã thử bánh ram ít ở vài nơi khác nhưng ở đây phần bánh dẻo vừa phải, đế ram giòn và không bị ngấy dầu. Ngoài ra các món bánh khác cũng khá vừa miệng nên tôi sẽ quay lại", chị Phương chia sẻ.

Bánh ram ít tại một quán ăn trên đường Độc Lập phường Phú Thọ Hòa (TP.HCM) có kích thước lớn hơn, phần nhân và lớp ram cũng được làm dày hơn so với nhiều nơi khác ẢNH: THÁI HÒA

Từ một món bánh quen thuộc của người dân xứ Huế, bánh ram ít đang trở thành món ăn được nhiều người săn tìm. Không chỉ xuất hiện tại nhiều quán ăn ở TP.HCM, món bánh này còn được thực khách nước ngoài biết đến thông qua các video trải nghiệm ẩm thực. Chính sự hòa quyện giữa độ dẻo của bánh ít, độ giòn của bánh ram cùng hương vị đậm đà của nhân tôm đã tạo nên sức hút riêng, giúp món bánh dân dã này được nhiều người yêu thích.