Gay cấn Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Đa sắc màu ngoại binh

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM bước sang mùa giải thứ 38, thu hút 16 đội tranh tài, mỗi đội 7 người và được quyền sử dụng tối đa 1 ngoại binh. Có tổng cộng 13 ngoại binh góp mặt ở mùa giải năm nay gồm Mugisha Moise (Rwanda, đội Vinama TP.HCM), Yarash Uladzislau (Belarus, TP.HCM New Group), Tesfay Amanuel (Ethiopia, 620 Châu Thới Vĩnh Long), Patrick Patterson (New Zealand, 620 Nông nghiệp Vĩnh Long), Pawel Szostka (Ba Lan, đội Quân khu 7), Chalapud (Colombia, đội Công an TP.HCM), Sergei Kulikov (Nga, Tập đoàn Lộc Trời An Giang), Roman Maikin (Nga, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang), Ilia Shchegolkov (Nga, Nhựa Bình Minh Bình Dương), Anton Popov (Nga, Thanh Hóa), Christoph Janssen (Thụy Sĩ, Đồng Tháp), Pierantozzi Lucio (Ý, Võ Đắc Đồng Nai), Marchuk Dzianis (Belarus, Kenda Đồng Nai).

Các tay đua thi đấu quyết liệt ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2026 Ảnh: Khả Hòa

Đáng chú ý, trong số 13 ngoại binh chỉ có Roman Maikin từng tham dự Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM, 12 tay đua còn lại đều lần đầu góp mặt. Năm nay cũng là lần đầu tiên Cúp truyền hình có ngoại binh đến từ nhiều châu lục, tạo nên màu sắc đa dạng. Ở 5 chặng đua đã qua, các ngoại binh phần nào thể hiện được đẳng cấp như Marchuk Dzianis 2 lần thắng chặng liên tiếp, chiếm giữ danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh hay Sergei Kulikov giữ áo vàng ở 2 chặng đầu. Những ngoại binh có sở trường nước rút lộ diện trên đường bằng trong khi nhiều nhân tố bí ẩn, các chân leo đèo hứa hẹn bung sức khi vào những chặng đèo mang tính chất quyết định. Cựu HLV đội tuyển xe đạp VN Trần Văn Quýt, nay đi cùng đoàn đua trong vai trò BLV, nhận xét: "Các ngoại binh đang tạo ẩn số thú vị ở mùa giải năm nay. Những gì họ thể hiện trong 5 chặng đua đã qua vẫn chưa thể đánh giá hết sức mạnh của họ. Tôi cùng người hâm mộ háo hức chờ các ngoại binh thể hiện khi thi đấu ở các chặng đèo cao như Khánh Lê (chặng Nha Trang - Đà Lạt)".

Cảnh báo an toàn

Các tay đua trong nước như Nguyễn Văn Bình (TP.HCM Vinama), Trần Tuấn Kiệt (Công an TP.HCM) cũng thể hiện được khả năng nước rút khi cạnh tranh quyết liệt với ngoại binh. Trong đó Trần Tuấn Kiệt từng thắng chặng 2 Phú Thọ - Hà Nội còn Nguyễn Văn Bình liên tiếp giữ danh hiệu áo cam cho tay đua VN có thành tích tốt nhất.

Tiếc là sự cố không may bị ngã khi cạnh tranh nước rút ở đích chặng 5 tại Nghệ An khiến Nguyễn Văn Bình bị chấn thương chân phải và mất danh hiệu áo cam về tay Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai). Ở những chặng đua đã qua cũng xảy ra một số trường hợp các VĐV bị ngã, một phần vì cạnh tranh quyết liệt trên đường đua.

Tổng trọng tài Bùi Ngọc Trung cảnh báo các tay đua cần tôn trọng luật, đặc biệt không đổi hướng rút khi cạnh tranh ở đích nhằm hạn chế rủi ro tai nạn cho bản thân và các đồng nghiệp. Ở chặng 5 hôm qua, ngoại binh Pawel Szostka của đội Quân khu 7 đã bị ban trọng tài cảnh cáo vì hành vi này.

Sau 5 chặng đua, ê kíp Đồng Nai chiếm ưu thế với áo vàng, áo xanh thuộc về Marchuk Dzianis, áo cam thuộc về Nguyễn Văn Nhã. Hôm nay diễn ra chặng 6 vòng quanh Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An).