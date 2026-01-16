Gay cấn với những cuộc đua nước rút

M IỀN T ÂY MỞ MÀN GAY CẤN

Đúng như nhiều HLV nhận định, các đội bóng sinh viên ở miền Tây có trình độ chuyên môn không quá chênh lệch, nên sẽ cạnh tranh quyết liệt, mọi sai lầm đều phải trả giá. Đó cũng là lý do cả hai trận đấu mở màn nhóm A giữa đội Trường ĐH Tây Đô với đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, đội Trường ĐH Đồng Tháp với đội Trường ĐH Nam Cần Thơ đều bất phân thắng bại. Được hơn 1.500 khán giả "tiếp lửa" từ khán đài, các cầu thủ đội chủ nhà Trường ĐH Đồng Tháp thi đấu với tinh thần quyết tâm cao độ, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Bên kia chiến tuyến, đội Trường ĐH Nam Cần Thơ cũng phòng thủ kiên cường, hóa giải thành công nhiều cơ hội của đội Trường ĐH Đồng Tháp. Vì thế hai đội chấp nhận chia điểm sau trận hòa 0-0.

Đội Trường ĐH Thủy lợi (trái) đoạt vé vào VCK ẢNH: TUẤN MINH

Ở trận mở màn, đội Trường ĐH Tây Đô cũng cầm hòa đội Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long với tỷ số 0-0. Như vậy cuộc đua ở nhóm A trở lại vạch xuất phát, hứa hẹn tiếp tục gay cấn ở lượt trận tiếp theo.

T RƯỜNG ĐH T HỦY L ỢI ĐOẠT VÉ SỚM

Với phong độ cực kỳ ấn tượng, đội Trường ĐH Thủy lợi (chủ nhà vòng loại khu vực phía bắc) giành quyền tham dự VCK TNSV THACO cup 2026 trước một vòng đấu. Sau thắng lợi 2-0 trước đội ĐH Công nghiệp Hà Nội, hôm qua các học trò HLV Vũ Văn Trung đánh bại đội ĐH Phenikaa 5-0 ở lượt trận thứ hai nhóm A. Đây là trận đấu mà Trần Đức Hoan làm người hùng khi một mình ghi đến 5 bàn thắng ở các phút 10, 25, 43, 51, 67 cho đội Trường ĐH Thủy lợi. Thắng lợi giòn giã giúp đội Trường ĐH Thủy lợi có 6 điểm, xếp nhất nhóm A cùng tấm vé tham dự VCK vào tháng 3 tới tại Nha Trang.

Sở dĩ đội Trường ĐH Thủy lợi đoạt vé tham dự VCK trước một vòng đấu bởi ở trận còn lại đội ĐH Công nghiệp Hà Nội để đội Trường ĐH Đại Nam cầm hòa 1-1. Sau 2 lượt đấu, đội xếp hạng nhì là Trường ĐH Đại Nam mới chỉ có 2 điểm còn các đội ĐH Công nghiệp Hà Nội, ĐH Phenikaa có cùng 1 điểm nên nếu có thắng ở lượt trận cuối, các đội này cũng xếp sau đội Trường ĐH Thủy lợi.

"M ƯA BÀN THẮNG" TẠI TP.HCM

Ở nhóm 3, đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM giành chiến thắng quan trọng 4-0 trước đội Trường CĐ Công thương TP.HCM. Nỗ lực của các cầu thủ đội Trường CĐ Công thương TP.HCM chỉ giúp họ cầm cự được với nhà vô địch TNSV THACO cup 2024 trong hiệp 1, sau đó bị vỡ trận ở hiệp đấu còn lại. Với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại ấn tượng (11), tấm vé vào play-off của nhóm 3 xem như trong tầm tay đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM. Ở trận còn lại, đội Trường ĐH Lạc Hồng níu kéo hy vọng sau chiến thắng 8-1 trước đội Trường ĐH Quản lý Công nghệ TP.HCM. Với 3 điểm, đội Trường ĐH Lạc Hồng phải thắng đậm đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM ở lượt cuối mới có thể giành vé play-off.

Lịch thi đấu ngày 16.1 Khu vực phía bắc (Sân Trường ĐH Thủy lợi): Nhóm B: Trường CĐ FPT Polytechnic - Trường ĐH Công nghệ Đông Á (9 giờ); Học viện Ngân hàng - Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (14 giờ). Khu vực Tây Nam bộ (Sân Trường ĐH Đồng Tháp): Nhóm B: Trường ĐH Cửu Long - Trường ĐH FPT Cần Thơ (15 giờ); Trường ĐH Trà Vinh - ĐH Cần Thơ (17 giờ). Khu vực TP.HCM (Sân Tao Đàn): Nhóm 5: Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

(7 giờ 45); Trường ĐH RMIT - Trường ĐH Kinh tế-Luật (9 giờ 45). Nhóm 6: Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM - Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai (14 giờ); Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM (16 giờ).

Trong khi đó, đội Trường ĐH Quy Nhơn tiếp tục chơi hay ở nhóm 4 khi đánh bại đội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn với tỷ số 5-0. Với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại cao (6), thầy trò HLV Thái Bình Thuận độc chiếm ngôi đầu, tràn trề cơ hội vào play-off. Ở trận còn lại, đội Trường ĐH Sài Gòn đánh bại đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn 2-0, níu kéo cơ hội đi tiếp khi hai đội có cùng 3 điểm. Lượt trận cuối nhóm 4 hứa hẹn gay cấn, trong đó đội Trường ĐH Quy Nhơn nắm quyền tự quyết khi đối đầu với đội Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn.