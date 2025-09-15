Tối 14.9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Long (51 tuổi, trú xã An Bình, tỉnh Phú Thọ), để điều tra về tội giết người.

Gây tai nạn, cố tình kéo lê nạn nhân để không phải bồi thường

Trước đó, khoảng 9 giờ 20 ngày 13.9, tại gầm cầu chui Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe bồn chở bê tông do Long cầm lái và xe máy điện. Vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, song nạn nhân đã tử vong sau đó.