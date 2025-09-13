Toàn cảnh thảm án rúng động ở Đắk Lắk: Giết cả nhà vợ 'hờ' nhưng không ra tay với con ruột

Vụ thảm án vừa xảy ra tại Đắk Lắk ngày 13.9.2025 không chỉ cướp đi sinh mạng của ba con người, mà còn khiến cả cộng đồng rúng động suốt nhiều giờ qua.

Hung thủ là người từng sống chung với gia đình nạn nhân, đã ra tay với người từng sống như vợ chồng với mình, cả người lớn, trẻ nhỏ trong nhà, trừ đứa con ruột.

Toàn cảnh thảm án rúng động ở Đắk Lắk: Giết cả nhà vợ 'hờ' nhưng không ra tay với con ruột

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can ngay trong ngày 13.9

Chiều 13.9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ở phường Ea Kao, tại thành phố Buôn Ma Thuột cũ) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi "giết người", "cướp tài sản". Đây là bị can sát hại 3 người trong gia đình của vợ "hờ" và khiến 1 người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, bị can Nguyễn Nam Đại Thuận, từng sống chung như vợ chồng với một phụ nữ, có với nhau một con chung 3 tuổi. Thế nhưng, những mâu thuẫn, cãi vã kéo dài khiến gia đình người phụ nữ cắt đứt quan hệ với bị can này. Ghen tuông, bị xem thường, kèm theo những mâu thuẫn, bị can Thuận đã nhiều lần đến gây sự và rồi bi kịch xảy ra.

Xuống tay với gia đình vợ 'hờ'

Khoảng 23 giờ ngày 12.9, Nguyễn Nam Đại Thuận tìm đến nhà, gặp em trai của người phụ nữ và tấn công người em này bằng búa và dao. Nạn nhân cố vùng chạy ra đường nhưng vẫn bị truy sát đến chết. Sau đó, bị can tiếp tục vào nhà, xuống tay với ba người khác trong gia đình, gồm người phụ nữ là vợ "hờ", mẹ và đứa con riêng (khoảng 13 tuổi) của người phụ nữ.

Cháu bé hàng xóm dũng cảm mở cửa cứu bạn

Trong 3 người đó, cháu bé (con riêng của người phụ nữ) dù đã bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn cố gắng chạy thoát, sang kêu cứu nhà hàng xóm.

Bé trai 12 tuổi (hàng xóm) đã mở cửa, đưa bạn vào trong, khóa chặt cửa và chăm sóc nạn nhân.

Lời kể của cháu bé dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Sau khi gây án, bị can Nguyễn Nam Đại Thuận kéo thi thể người em của người phụ nữ vào trong nhà rồi tẩu thoát, chặn đường cướp xe máy.

Cuộc giằng co cướp xe máy để tẩu thoát

Một người phụ nữ (46 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tại thành phố Buôn Ma Thuột cũ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bản thân đã chống trả khi Nguyễn Nam Đại Thuận chặn đường dùng dao khống chế, cướp xe máy.

Người phụ nữ kể lại vào khoảng 6 giờ sáng 13.9, khi chị đang lưu thông trên đường Đinh Núp thì bị nghi phạm từ trong vườn cà phê chặn đường dùng dao khống chế để cướp xe máy.

Người phụ nữ bị cướp xe cho biết, thời điểm xảy ra vụ cướp, khu vực đường Đinh Núp ít người qua lại. Về sau, chị mới nghe em gái nói người cướp xe là nghi phạm sát hại 3 người đang bị truy tìm.

Tài sản của chị đều ở trên chiếc xe máy gồm ví tiền, điện thoại. Chị cũng cảm thấy may mắn khi bản thân vẫn còn an toàn, không bị nghi phạm làm ảnh hưởng đến tính mạng.

Đến sáng 13.9, trên đường trốn chạy, bị can khoác áo chống nắng, cải trang thành phụ nữ. Nhưng sự giả dạng đó không thể che mắt lực lượng trinh sát. Khoảng 8 giờ 30 sáng 13.9, bị can Thuận bị bắt tại phường Ea Kao.

