Diễn biến vụ sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk

Ngày 13.9, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi, ở P.Ea Kao, thuộc TP.Buôn Ma Thuột cũ) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản. Thuận là bị can sát hại 3 người, khiến 1 người bị thương.

Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận có một con gái chung (3 tuổi) với chị N.T.K.H (32 tuổi, ở P.Thành Nhất). Tuy nhiên, gia đình chị H. muốn chị H. cắt đứt quan hệ với Thuận nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đêm 12.9, Thuận mang theo 1 chiếc búa đóng đinh, 1 con dao bầu và 1 con dao đến nhà chị H.. Thuận dùng búa và dao đánh, đâm chém khiến 3 người trong một gia đình chị H. tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

Bị can sát hại 3 người trong một gia đình ở Đắk Lắk ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐẮK LẮK

Sau khi gây án, Thuận cướp 1 xe máy, 1 điện thoại di động của người dân để tẩu thoát. Khoảng 8 giờ 30 phút (ngày 13.9), lực lượng chức năng đã bắt giữ Thuận.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ Nguyễn Nam Đại Thuận sát hại 3 người trong 1 gia đình, cướp tài sản...