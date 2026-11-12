Gây thiệt hại 117 tỉ vì nghe cấp trên nói 'chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm'

Vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và trốn thuế, xảy ra tại Đồng Nai, Công ty Free Land và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố 14 bị can.

Trong đó ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; 4 cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, gồm: Phan Thị Mỹ Thanh, Trần Văn Vĩnh, Nguyễn Quốc Hùng và Võ Văn Chánh bị đề nghị tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Ông Đinh Quốc Thái bị xét xử trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai ẢNH: TRẦN TÂM

Bà Thanh còn bị đề nghị tội nhận hối lộ với cáo buộc đã nhận 22 tỉ đồng thông qua cấp dưới.

Bà Vũ Minh Lý, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Free Land, bị đề nghị 3 tội đưa hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và trốn thuế.

Ban hành nhiều văn bản ưu ái doanh nghiệp

Theo kết luận điều tra, năm 2012, UBND tỉnh Đồng Nai (nay là TP.Đồng Nai) có chủ trương xem xét cho đơn vị đầu tư dự án đường Vành đai 3 khai thác quỹ đất khoảng 125 ha tại xã Long Tân (H.Nhơn Trạch), nhằm tạo nguồn vốn phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Biết chủ trương này, bà Lý cùng một số cá nhân thành lập Liên danh Cửu Long - Hamico để xin thực hiện dự án khu dân cư trên diện tích đất nói trên. Sau đó, bà Lý tìm gặp ông Thái, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai để nhờ tạo điều kiện thực hiện dự án.

Ông Thái sau đó chỉ đạo bà Thanh tạo điều kiện cho Liên danh Cửu Long - Hamico làm dự án, đồng thời chỉ đạo ông Võ Thanh Nhuận, cựu Phó trưởng phòng Đầu tư, tạo điều kiện giúp bà Lý hoàn thiện các thủ tục pháp lý dự án.

Bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ẢNH: LÊ LÂM

Năm 2013, ông Nhuận tham mưu cho bà Thanh ký các văn bản báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án cho liên danh. Song do Ban thường vụ Tỉnh ủy chưa cho ý kiến nên ngày 21.2.2014, ông Thái ký văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy đề nghị sớm có ý kiến trình Ban thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương cho liên danh.

Được chấp thuận, ngày 5.5.2014, ông Thái tiếp tục ký văn bản báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích 66,5 ha diện tích đất lúa (nắm trong diện tích 125 ha của dự án) để thực hiện thủ tục đầu tư dự án.

Song, trong khi Thủ tướng chưa cho ý kiến, nhưng vì Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã chấp thuận nên Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai tham mưu cho ông Nhuận trình bà Thanh ký văn bản chấp thuận chủ trương cho Liên danh Cửu Long - Hamico thực hiện dự án. C03 xác định đây chính là văn bản chỉ định chủ đầu tư, trái quy định pháp luật.

"Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm"

Tháng 10.2015, ông Vĩnh được phân công lĩnh vực đầu tư thay bà Thanh, ông Thái tiếp tục chỉ đạo ông Vĩnh xử lý nhanh các văn bản liên quan đến dự án để giúp đỡ chủ đầu tư.

Sau đó, chủ đầu tư dự án lần lượt được thay đổi từ Liên danh Cửu Long - Hamico sang Công ty CP Ngũ Long Tân, rồi Công ty CP Free Land do bà Lý điều hành. Quá trình này đều được ông Thái ưu ái.

Đến tháng 6.2017, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, song không xác định chủ đầu tư là công ty nào. Ông Thái nói với ông Vĩnh "Thủ tướng đã đồng ý, khẩn trương triển khai các bước tiếp theo".

Theo kết luận điều tra, khi cơ quan tham mưu trình ông Vĩnh ký quyết định phê duyệt quy hoạch 1/500 (năm 2017), điều chỉnh quy hoạch 1/500 (năm 2019), ông Thái đều nói với ông Vĩnh "Chú ký đi, quy hoạch 1/500 chỉ để người ta làm thủ tục. Chú ký đi, tôi chịu trách nhiệm".

Các bị can đều thành khẩn khai báo trừ cựu Chủ tịch Thái

Ngoài sai phạm trong việc chọn nhà thầu, C03 còn xác định hàng loạt vi phạm trong quá trình giao đất, định giá đất và tính tiền sử dụng đất đối với Công ty Free Land, qua đó thiệt hại ở nhóm hành vi "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" được xác định là hơn 117 tỉ đồng.

C03 xác định Thái, bà Thanh, ông Vĩnh, ông Chánh, ông Hùng… phải chịu trách nhiệm với số tiền thiệt hại kể trên.

Làm việc với cảnh sát, ông Thái thừa nhận việc chấp thuận cho doanh nghiệp làm dự án không qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là trái quy định. Tuy nhiên, ông Thái không thừa nhận việc chỉ đạo tác động cấp dưới chỉ định cho Công ty Free Land làm chủ đầu tư thực hiện dự án và không nhận 350 triệu đồng của bà Lý vào các dịp lễ, tết.

Theo kết luận, quá trình điều tra các bị can đều thành khẩn khai báo, trừ ông Đinh Quốc Thái và Nguyễn Quốc Hùng.

Ngoài vụ án này, trước đó tháng 1.2023, ông Thái bị TAND TP.Hà Nội phạt 9 năm tù về tội nhận hối lộ trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Theo bản án, ông Thái đã nhận 14,5 tỉ đồng để tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu.