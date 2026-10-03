Gemini có thêm tính năng dành riêng cho người dùng điện thoại

Google đang tập trung mạnh mẽ vào việc phát triển tính năng Gemini khi bổ sung nhiều tính năng đáng chú ý. Sau khi ra mắt tính năng Guided Vision cho Gemini Live nhằm hỗ trợ người dùng khiếm thị và những người có thị lực kém, giờ đây Gemini cũng có khả năng kết nối với Wallet, giúp người dùng truy cập thẻ lên máy bay, vé sự kiện và nhiều tiện ích khác.

Map đã xuất hiện trong ứng dụng Gemini cho điện thoại di động ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Không dừng lại ở đó, Google tiếp tục giới thiệu một số thay đổi mới cho Gemini, đặc biệt là sự xuất hiện của công cụ Map, mặc dù hiện chỉ có trên thiết bị di động. Theo thông tin từ Android Authority, tính năng mới này đã được phát hiện từ tháng 2, nhưng giờ đây mới được triển khai rộng rãi trên cả Android và iOS. Người dùng có thể tìm thấy công cụ này ở cuối thanh trượt, bên cạnh các tính năng như Photos, Camera, Avatar, Files, Drive hay Notebooks.

Dễ dàng xem bản đồ không cần rời khỏi Gemini

Khi chạm vào Map, vị trí hiện tại của người dùng sẽ xuất hiện trên bản đồ trực tiếp, cùng với một vùng tập trung hình tròn. Người dùng có thể phóng to hoặc thu nhỏ bản đồ theo ý muốn. Biểu tượng kính lúp ở góc trên bên phải cho phép tìm kiếm vị trí cụ thể, trong khi nút "Explore this area" nằm ở phía dưới sẽ thêm "Map Area" vào lời nhắc của người dùng để họ viết lời nhắc tập trung vào vị trí đó.

Cuối cùng, Google hiện cũng được cho là đang phát triển một tính năng mới trong phiên bản beta mới nhất của ứng dụng Google (phiên bản 17.63). Khi người dùng nhập dấu gạch chéo vào ô nhắc, một thông báo sẽ xuất hiện với nội dung "/ is now @. Access your skills, connectors and more from a single place" nhằm ám chỉ việc công ty đang thay thế tính năng Gems bằng Skills mới, dự kiến bắt đầu được triển khai vào ngày 13.10.

Theo đó, khi gõ ký hiệu @, người dùng sẽ thấy một hộp thoại hiển thị các kỹ năng hiện có và tùy chọn tạo kỹ năng mới, trong khi các kết nối sẽ nằm bên dưới phần kỹ năng. Tuy nhiên, khác với tính năng Map, thay đổi này vẫn chưa được triển khai rộng rãi.