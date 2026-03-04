Gen Z thực hiện quyền công dân: Mỗi lá phiếu là một niềm tin

Cử tri trẻ tại TP.HCM đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sớm tại khu vực đặc thù ẢNH: C.T.V

Lắng nghe tiếng nói thanh niên

Là một đảng viên trẻ, công dân của nước VN thuộc thế hệ Z, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Với tôi, đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của mỗi công dân đối với đất nước.

Tôi kỳ vọng các đại biểu được nhân dân tín nhiệm sẽ thực sự là những người có tâm - có tầm - có trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tôi mong các đại biểu sẽ lắng nghe tiếng nói của người dân, đặc biệt là tiếng nói của thanh niên, để những chính sách ban hành ngày càng sát thực tiễn hơn, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và cống hiến.

Nguyễn Thị Phương Huyền ẢNH: NVCC

Là một người trẻ, tôi gửi gắm qua lá phiếu của mình khát vọng về một VN phát triển bền vững, chuyển đổi số mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi mong muốn đất nước sẽ có thêm nhiều chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường làm việc công bằng, minh bạch và cơ hội phát triển cho mọi người trẻ có năng lực.

Đối với tôi, đi bầu không phải là hình thức mà là hành động thể hiện chính kiến. Trước khi tham gia bầu cử, tôi chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên, chương trình hành động, quá trình công tác và những đóng góp cụ thể của từng người. Tôi tin rằng một lá phiếu có trách nhiệm là lá phiếu được lựa chọn trên cơ sở hiểu biết và cân nhắc kỹ lưỡng.

Nguyễn Thị Phương Huyền (Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn)

Hoàn thiện hành lang pháp lý về khám, chữa bệnh

Dù công tác chuyên môn tại bệnh viện và học tập sau đại học tại trường với cường độ cao, tôi vẫn đặc biệt quan tâm kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới. Là một công dân, đồng thời là một trí thức trẻ đang rèn luyện trong môi trường y khoa với vai trò bác sĩ nội trú, tôi nhận thức rằng đây là đợt sự kiện chính trị trọng đại. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi dân chủ mà còn là trách nhiệm trực tiếp của mỗi công dân tham gia xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền. Để chuẩn bị cho ngày hội toàn dân, tôi đã chủ động nghiên cứu kỹ lưỡng tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên nhằm đưa ra quyết định tín nhiệm sáng suốt nhất.

Trần Nguyễn Nhất Tín ẢNH: NVCC

Kỳ vọng của tôi đối với các đại biểu nhiệm kỳ mới là những đóng góp thiết thực vào công tác lập pháp và giám sát, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Tôi mong mỏi Quốc hội và HĐND các cấp sẽ tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về khám, chữa bệnh, tháo gỡ những điểm nghẽn trong cơ chế quản lý y tế. Hơn thế nữa, tôi kỳ vọng sâu sắc vào các chính sách vĩ mô nhằm thu hút, trọng dụng và phát huy tối đa trí tuệ của đội ngũ trí thức trẻ. Một hệ thống y tế minh bạch, tiên tiến không chỉ bảo đảm an sinh xã hội mà còn tạo bệ phóng vững chắc để thế hệ y bác sĩ trẻ chúng tôi tự tin nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và cống hiến hết mình.

Thông qua lá phiếu, tôi gửi gắm khát vọng về một VN tự cường, phồn vinh và vươn tầm hội nhập. Tôi tin tưởng rằng những đại biểu đủ tâm, đủ tầm được cử tri lựa chọn sẽ là những người trân trọng tiếng nói của thanh niên, khơi dậy khát vọng vươn lên của trí thức trẻ, từ đó kiến tạo nên những chủ trương mang tính đột phá, thúc đẩy đất nước phát triển toàn diện và bền vững.

Trần Nguyễn Nhất Tín (Học viên lớp bác sĩ nội trú, bộ môn nội tổng quát, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch)

Kỳ vọng các đại biểu dám hành động vì lợi ích chung

Là người trẻ thuộc gen Z và đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ, tôi nhìn nhận kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dịp để mỗi công dân thể hiện trách nhiệm với tương lai đất nước. Với tôi, lá phiếu là sự gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và cả khát vọng phát triển VN trong giai đoạn mới.

Tôi kỳ vọng các đại biểu trúng cử sẽ là những người có năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới và dám hành động vì lợi ích chung. Trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu, VN cần những đại biểu thấu hiểu kinh tế thị trường, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhu cầu của thế hệ trẻ. Tôi mong họ không chỉ lắng nghe tiếng nói của cử tri mà còn chủ động đề xuất các chính sách thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Lê Nhật Tường ẢNH: NVCC

Là người làm trong môi trường doanh nghiệp, tôi càng nhận thấy vai trò của chính sách trong việc tạo động lực cho sáng tạo và tăng trưởng. Vì vậy, trước khi đi bầu, tôi đã chủ động tìm hiểu thông tin về các ứng viên, đọc chương trình hành động và cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên năng lực, kinh nghiệm và tầm nhìn phát triển địa phương.

Tôi háo hức tham gia ngày bầu cử sắp tới với tâm thế trưởng thành và trách nhiệm hơn. Tôi tin rằng khi người trẻ chủ động quan tâm đến các vấn đề chung của xã hội và sử dụng lá phiếu một cách có suy nghĩ, chúng ta đang góp phần xây dựng một nền quản trị hiện đại, minh bạch và hướng đến mục tiêu phát triển đất nước bền vững, thịnh vượng trong dài hạn.

Lê Nhật Tường (Chuyên viên phát triển sản phẩm tại Zalo)

Mong các quyết sách sẽ ngày càng thực tế hơn

Với vai trò là một cử tri trẻ, tôi đặc biệt kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội và HĐND sau khi được bầu sẽ thật sự gần gũi, lắng nghe tiếng nói của nhân dân ở nhiều tầng lớp khác nhau. Tôi mong các quyết sách sẽ ngày càng thực tế hơn, vừa quan tâm đời sống người dân, vừa tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Riêng với thế hệ trẻ, tôi mong rằng mình sẽ có thêm cơ hội được tham gia đóng góp ý kiến, sáng kiến và sự sáng tạo của mình cho quá trình phát triển đất nước.

Trần Thùy Trinh ẢNH: NVCC

Với kỳ bầu cử sắp tới, tôi cảm thấy rất trân trọng và háo hức. Tôi đã chủ động tìm hiểu thông tin về các đại biểu, chương trình hành động cũng như những vấn đề xã hội đang được quan tâm để lá phiếu của mình thật sự có trách nhiệm. Tôi tin rằng khi mỗi người dân đều quan tâm, tìm hiểu và tham gia bầu cử một cách nghiêm túc thì mỗi lá phiếu sẽ góp phần tạo nên sự phát triển ổn định, văn minh và bền vững cho đất nước.

Trần Thùy Trinh (Đảng viên Chi bộ thôn 12, xã Ninh Phước, Khánh Hòa)

Mỗi lá phiếu góp phần định hình tầm vóc phát triển

Với tôi, lần bầu cử này rất đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh sáp nhập, tinh gọn bộ máy và đẩy mạnh chuyển đổi số, cho thấy đất nước đang vận hành hiệu quả, minh bạch và hiện đại hơn.

Đi bầu cử lúc này không chỉ là chọn người đại diện, mà là chọn hướng phát triển cho đất nước. Tôi luôn tự hỏi: "VN trong 5 - 10 năm tới sẽ phát triển đến mức nào?". Và chính câu hỏi ấy khiến tôi cầm lá phiếu với tất cả suy nghĩ và ý thức của một người trẻ đang sống giữa thời khắc chuyển mình.

Nguyễn Viết Hoài Nam ẢNH: NVCC

Tôi tin rằng những người được đề cử đều là những cá nhân ưu tú, tinh hoa của nước nhà. Điều tôi gửi gắm là niềm kỳ vọng các đại biểu khi trúng cử sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ và tầm nhìn của mình, đưa ra những quyết sách đủ sâu, đủ xa để VN không chỉ phát triển nhanh mà còn phát triển vững vàng; đồng thời mở rộng không gian để thế hệ trẻ được tham gia, được đóng góp và được lớn lên cùng sự phát triển ấy.

Một lá phiếu có thể nhỏ, nhưng nếu được đặt bằng niềm tin và sự tỉnh táo, nó sẽ góp phần định hình tầm vóc phát triển trong hành trình vươn mình của dân tộc.

Nguyễn Viết Hoài Nam (Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên VN 2024)

Lá phiếu tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn lao

Là người trẻ thuộc thế hệ Z, tôi nhận thức rất rõ rằng bầu cử Quốc hội và HĐND không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm công dân. Lá phiếu của tôi tuy nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao, thể hiện sự lựa chọn, niềm tin và kỳ vọng của mình đối với những người sẽ đại diện cho tiếng nói của nhân dân.

Tôi kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thực sự bản lĩnh, có năng lực chuyên môn, có tư duy đổi mới và đặc biệt là biết lắng nghe. Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ về chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững, tôi mong các đại biểu quan tâm nhiều hơn đến chính sách dành cho thanh niên, giáo dục, việc làm, sức khỏe tinh thần, cũng như tạo môi trường để người trẻ được tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình hoạch định chính sách.

Nguyễn Thị Thùy Dung ẢNH: NVCC

Thông qua lá phiếu sắp tới, tôi gửi gắm khát vọng về một VN phát triển toàn diện, công bằng và nhân văn - nơi mỗi người trẻ đều có cơ hội học tập, cống hiến và khẳng định bản thân. Tôi sẽ tham gia bầu cử với tinh thần nghiêm túc, tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên, chương trình hành động và tiêu chuẩn đại biểu trước khi đưa ra lựa chọn.

Tôi thực sự háo hức cho lần tham gia bầu cử sắp tới. Đối với tôi, đây không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng mà còn là dấu mốc trưởng thành trong hành trình công dân. Tôi đã chủ động cập nhật thông tin chính thống, trao đổi cùng bạn bè về vai trò của Quốc hội và HĐND, đồng thời sắp xếp thời gian để tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng quy định. Tôi tin rằng, khi mỗi người trẻ ý thức rõ trách nhiệm của mình, chúng ta sẽ cùng góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho đất nước.

Nguyễn Thị Thùy Dung (Bí thư Đoàn Khoa Y tế Công cộng, Trường ĐH Y Dược TP.HCM)

Quan tâm nhiều hơn đến cơ hội việc làm cho người trẻ

Đối với bản thân, lần đầu tiên được cầm trên tay lá phiếu để thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, tôi cảm nhận một cách rõ ràng về việc mình không chỉ là một sinh viên đang ngồi trên giảng đường, mà còn là một công dân trưởng thành, có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Với tôi, lá phiếu là niềm tin, là sự kỳ vọng, là cả tiếng nói của chính bản thân và đồng thời cũng là trách nhiệm của chính mình đối với đất nước.

Từ đó, tôi càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm học tập, rèn luyện để xứng đáng với niềm tin của xã hội, và để mỗi lá phiếu hôm nay trở thành nền tảng cho những thay đổi tích cực ngày mai.

Trịnh Võ Minh Luật ẢNH: NVCC

Bản thân cũng là sinh viên đang chuẩn bị chặng cuối cho hành trình tại giảng đường đại học, mong muốn lớn nhất của tôi muốn gửi đến các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là sẽ quan tâm nhiều hơn đến cơ hội việc làm cho người trẻ. Chúng tôi cần một môi trường tuyển dụng minh bạch, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp thiết thực và sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường với doanh nghiệp để không bị "chênh vênh" khi chập chững bước vào thị trường lao động luôn đòi hỏi sự đổi mới và không ngừng vận động.

Bên cạnh đó, tôi mong có thêm chính sách về nhà ở xã hội, vay vốn ưu đãi, đào tạo kỹ năng và bảo đảm an sinh cho thanh niên mới tốt nghiệp. Hơn thế, tôi hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ chế hỗ trợ tài chính, quỹ học bổng, chính sách tín dụng đào tạo và môi trường nghiên cứu chất lượng để người trẻ có thể dám đầu tư cho tri thức.

Thế hệ trẻ rất cần một nền tảng chính sách đủ vững để yên tâm phát triển và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Trịnh Võ Minh Luật (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM)

Cơ hội thể hiện trách nhiệm với đất nước

Lần đầu tiên được tham gia bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, cảm xúc trong tôi có thể nói là rất háo hức, kỳ vọng và trách nhiệm. Háo hức vì tôi nhìn nhận đây là cơ hội quan trọng để bản thân và thế hệ trẻ thể hiện trách nhiệm và tiếng nói của công dân đối với sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, đây cũng là dấu mốc thể hiện sự trưởng thành của bản thân về nhận thức và thể hiện vai trò của công dân đối với công việc chung của đất nước.

Đặng Lê Minh Khang ẢNH: NVCC

Kỳ vọng của tôi đối với các đại biểu là sự gần gũi, lắng nghe và đại diện cho lợi ích của nhân dân, cho sự phát triển chung của đất nước. Đồng thời, kỳ vọng thông qua lá phiếu của mình, lựa chọn những đại biểu có tầm nhìn chiến lược, tư duy phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo, tinh thần kiến tạo thể chế vì sự phát triển lâu dài của quốc gia, và trên hết là trách nhiệm phụng sự hết lòng vì nhân dân.

Để cụ thể hóa những kỳ vọng, trong kỳ bầu cử sắp tới, tôi xác định tinh thần tham gia bầu cử một cách nghiêm túc và có trách nhiệm, tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng viên thông qua chương trình hành động và kinh nghiệm công tác. Để lá phiếu không chỉ là quyền công dân, mà còn là trách nhiệm góp phần lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để đưa đất nước hiện thực hóa 2 mục tiêu trăm năm (100 năm Đảng lãnh đạo và 100 năm thành lập nước) trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, hùng cường và thịnh vượng.

Đặng Lê Minh Khang (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường ĐH Y Dược TP.HCM)

Đem hết khả năng của mình ra giúp dân, giúp nước

Hòa trong không khí hân hoan của cả nước trước thềm ngày hội non sông, là cử tri trẻ, lần đầu tiên tham gia bầu cử, tôi nhận thấy đây là niềm vinh dự và là trách nhiệm của bản thân trong việc lựa chọn bầu ra người có đủ đức, đủ tài, có tinh thần trách nhiệm đứng ra gánh vác trọng trách, đưa đất nước ngày càng phát triển.

Hà Thanh Phú ẢNH: NVCC

Tôi kỳ vọng vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là những người có kinh nghiệm, kiến thức, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân; đem hết khả năng ra giúp dân, giúp nước, thực hiện ý chí và nguyện vọng của cử tri; phản ánh chân thực nhất những vấn đề nóng của xã hội trước Quốc hội; tiếp tục kế thừa những chủ trương, chính sách rất hiệu quả của khóa trước, sáng tạo và đề ra những chính sách thực sự phù hợp với tình hình đất nước, địa phương trong tình hình mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bên cạnh sự háo hức, mong chờ đến ngày đi bầu cử, do là lần đầu nên bản thân tôi đã bắt đầu tìm hiểu thật kỹ quy tắc bầu cử, các luật liên quan đến bầu cử. Bên cạnh đó, cá nhân cũng đã đọc, tìm hiểu và nghiên cứu lý lịch của từng ứng viên cũng như chương trình hành động trong nhiệm kỳ.

Hà Thanh Phú (Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường, Bí thư Chi đoàn khu phố 3, P.Bàn Cờ, TP.HCM)

Phát huy vai trò đại biểu nhân dân

Là một công dân trẻ thuộc gen Z và cũng như một cử tri trong Tổ bầu cử số 37 - P.Hiệp Bình, TP.HCM, tôi cảm nhận rõ niềm vinh dự và trách nhiệm khi sắp tới được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Với tôi, lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân được Hiến pháp bảo đảm, mà còn là nơi gửi gắm kỳ vọng về một đội ngũ đại biểu có tâm huyết, bản lĩnh, gần dân và dám hành động vì lợi ích chung.

Hoàng Ngọc Ánh ẢNH: NVCC

Mong rằng các đại biểu trúng cử sẽ phát huy vai trò đại biểu nhân dân, phản ánh trung thực luôn bảo vệ lợi ích, nguyện vọng của nhân dân; luôn tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; đưa ra quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và tăng cường giám sát nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đặc biệt tầm nhìn chiến lược đồng hành cùng thời đại công nghệ số.

Sự háo hức khi tham gia bầu cử lần này của tôi không chỉ đến từ việc lần đầu hay thêm một lần thực hiện quyền công dân, mà còn từ niềm tin rằng mỗi lá phiếu, dù nhỏ bé đều góp phần định hình tương lai phát triển của đất nước, khẳng định vai trò, tiếng nói và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tiến trình xây dựng và phát triển VN.

Hoàng Ngọc Ánh (Đảng viên P.Hiệp Bình, TP.HCM)