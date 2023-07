Genius Olympiad chính thức xóa tên nam sinh Trường THPT Gia Định khỏi danh sách đạt giải

Mã số 2190 là bài thi của nam sinh N.Q.U. Bài thi này ban đầu đạt huy chương đồng. Tuy nhiên hiện đã bị Ban tổ chức Genius Olympiad 2023 gạch tên CHỤP MÀN HÌNH

Trên trang web chính thức của Genius Olympiad, tại Genius Olympiad 2023, đã có 28 thí sinh Việt Nam tham gia ở 21 dự án thuộc nhiều lĩnh vực như: Làm phim ngắn (short Film), nghệ thuật (art), âm nhạc (music), viết sáng tạo (creative Writing), khoa học (science) được lọt vào vòng chung kết.

Kết quả, các thí sinh Việt Nam đã nhận được 1 huy chương vàng (thí sinh Do Thuy Mien Thao, ở hạng mục làm phim ngắn, 2 huy chương bạc (trong đó có Lý Khánh Mai Chi, cựu học sinh lớp 9 Trường THCS Lê Văn Tám, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, người tố cáo vụ "ăn cắp" bài thi Genius Olympiad), 5 giải huy chương đồng và các giải thưởng khác.

Lý Khánh Mai Chi nhận huy chương bạc ở lĩnh vực âm nhạc CHỤP MÀN HÌNH

Ban đầu, theo kết quả cuộc thi Genius Olympiad 2023, nam sinh N.Q.U., học sinh lớp 10 Trường THPT Gia Định đã đạt huy chương đồng lĩnh vực viết sáng tạo với bài viết có tựa đề "Saigon 300 years - Facing the loss of myself" (Sài Gòn 300 năm - Đối diện với sự đánh mất chính mình).

Tuy nhiên sau đó vì phát hiện nội dung bài thi của U. ở vòng chung kết trùng lặp với bài mà mình đã thực hiện trước đó tại vòng loại nên Lý Khánh Mai Chi đã phản ứng và phản ánh, khiếu nại lên Ban tổ chức cuộc thi Genius Olympiad.

Các thí sinh ở Việt Nam đã nhận được 13 giải thưởng ở cuộc thi Genius Olympiad 2023 CHỤP MÀN HÌNH

Sau vài ngày xác minh, kiểm tra, Ban tổ chức Genius Olympiad kết luận bài thi của U. có mức độ tương đồng cao với bài thi của Lý Khánh Mai Chi. Đơn vị này cũng xác định rằng tác phẩm gian lận (của U.) có 86% điểm tương đồng với tác phẩm gốc (của Lý Khánh Mai Chi).

Từ phát hiện ấy, Ban tổ chức Genius Olympiad đã thực hiện các bước cần thiết và quyết định thu hồi giải thưởng liên quan đến việc gian lận này, hủy bỏ kết quả mà U. đạt được tại Genius Olympiad 2023.

Mặc dù vậy, trong danh sách những thí sinh có các bài thi lọt vào vòng chung kết Genius Olympiad 2023 thì tên của U. vẫn còn xuất hiện.