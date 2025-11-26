Geru Sport chinh phục Aeon và đồng hành cùng giải bóng đá Doanh nhân Sài Gòn

Trong thời gian qua, đơn vị đã đưa sản phẩm vào chuỗi Aeon, đây được xem là bước tiến quan trọng của Geru Sport. Aeon là hệ thống bán lẻ có tiêu chuẩn đánh giá chất lượng khắt khe, đặc biệt đối với sản phẩm thể thao. Nhờ lợi thế nguyên liệu cao su của VRG và quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, sản phẩm của Geru Sport đáp ứng yêu cầu về chất lượng, độ an toàn và quy trình giao nhận.

Đây không chỉ là thành công thương mại mà còn là sự ghi nhận cho nỗ lực xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty. Việc có mặt tại Aeon giúp Geru Sport tiếp cận nhóm khách hàng có yêu cầu cao, qua đó nâng giá trị thương hiệu thể thao Việt Nam.

Sản phẩm bóng thể thao Geru Sport được bán tại chuỗi siêu thị Aeon ẢNH: ĐVCC

Với xuất phát điểm là một thương hiệu của VRG, Geru Sport thừa hưởng nguồn nguyên liệu cao su chất lượng và quy trình sản xuất được kiểm soát nghiêm ngặt. Hiện VRG xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững là trụ cột chiến lược. Tập đoàn đang đẩy mạnh hiện đại hóa quản trị, phát triển nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, truy xuất nguồn gốc và xây dựng chuỗi cung ứng xanh tuần hoàn.

Vừa qua, VRG đã công bố nhãn hiệu sản phẩm VRG Green, đây là sự kiện đánh dấu bước tiến mới của ngành cao su Việt Nam trên hành trình phát triển xanh. Sự hậu thuẫn từ thương hiệu VRG là nền tảng giúp công ty dễ dàng vượt qua các yêu cầu khắt khe hàng đầu của Aeon về chất lượng sản phẩm, độ an toàn và quy trình giao nhận.

Lãnh đạo Geru Sport cùng trao giải bóng đá Doanh nhân Sài Gòn ẢNH: ĐVCC

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Geru Sport cũng chú trọng đồng hành với các chương trình mang ý nghĩa cộng đồng. Việc trở thành nhà đồng tài trợ Giải Doanh nhân Sài Gòn 2025 thể hiện sự quan tâm của công ty đối với phong trào thể thao và sức khỏe trong đội ngũ doanh nhân. Geru Sport cung cấp sản phẩm thi đấu và hỗ trợ tổ chức, góp phần giúp giải diễn ra chuyên nghiệp, an toàn và tạo môi trường giao lưu lành mạnh cho cộng đồng doanh nhân.

Hai hoạt động này thể hiện định hướng phát triển của Geru Sport: nâng cao chất lượng sản phẩm để mở rộng thị trường và tích cực tham gia các chương trình xã hội nhằm lan tỏa thương hiệu.

Trong thời gian tới, Geru Sport tiếp tục phát huy thế mạnh về nguồn nguyên liệu và công nghệ sản xuất của VRG, phát triển thêm các dòng sản phẩm thể thao mới và tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hơn, qua đó khẳng định vị thế thương hiệu Việt Nam trong lĩnh vực sản phẩm thể thao.