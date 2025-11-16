Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Geru Sport khẳng định uy tín, đồng hành cùng thể thao cộng đồng

Thúy Liễu
Thúy Liễu
16/11/2025 09:34 GMT+7

Trong những tháng cuối năm, Công ty cổ phần thể thao Ngôi Sao Geru (Geru Sport) đang chứng tỏ sự năng động và quyết tâm tăng cường nhận diện thương hiệu trên nhiều mặt trận.

Công ty Geru Sport thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã triển khai chiến lược toàn diện, từ việc khẳng định uy tín tại các sự kiện quy mô lớn, lan tỏa giá trị cộng đồng thông qua hoạt động thiện nguyện, đến việc tích cực hỗ trợ phát triển các giải đấu thể thao trẻ.

Nhiều hợp đồng được ký kết tại triển lãm Hội chợ Mùa thu

Nhằm chào mừng đại hội Đảng và hưởng ứng các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia, Geru Sport đã tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ Mùa thu, một trong những khu triển lãm lớn nhất và uy tín hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Geru Sport khẳng định uy tín, đồng hành cùng thể thao cộng đồng- Ảnh 1.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm của công ty tại Hội chợ Mùa Thu

ẢNH: T.L

Gian hàng của công ty tại khu triển lãm đã trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng doanh nghiệp, đối tác tiềm năng trong và ngoài nước. Các sản phẩm của Geru Sport, đặc biệt là các dòng bóng thi đấu đạt chuẩn quốc tế, nhận được nhiều đánh giá tích cực về chất lượng và mẫu mã.

Việc tham gia triển lãm không chỉ giúp Geru Sport giới thiệu rộng rãi năng lực sản xuất mà còn mang về những kết quả kinh doanh ấn tượng. 

Theo đại diện công ty, đã có nhiều hợp đồng giá trị cao được ký kết ngay tại sự kiện, tạo đà vững chắc cho hoạt động sản xuất và kinh doanh trong năm tiếp theo. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy chiến lược tiếp cận thị trường trực tiếp, quy mô lớn của Geru Sport đã phát huy hiệu quả tối đa.

Geru Sport khẳng định uy tín, đồng hành cùng thể thao cộng đồng- Ảnh 2.

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của công ty

ẢNH: CÔNG TY CUNG CẤP

Lan tỏa giá trị cộng đồng cùng giải pickleball thiện nguyện

Song song với hoạt động thương mại, Geru Sport không quên trách nhiệm xã hội. Công ty đã tích cực tham gia tài trợ cho giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên, PASSION002 và diễn viên Huy Khánh phối hợp tổ chức với mục đích trao 400 triệu đồng giúp 40 em mồ côi tại TP.HCM.

Đây là một hoạt động thể thao mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm mục đích chung tay giúp đỡ các em nhỏ mồ côi chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. 

Bằng việc đồng hành cùng giải đấu, Geru Sport muốn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần "lá lành đùm lá rách", khẳng định rằng thể thao không chỉ là niềm đam mê mà còn là cầu nối để chia sẻ và gắn kết. Sự kiện này giúp củng cố hình ảnh Geru Sport không chỉ là một thương hiệu mạnh về chất lượng mà còn có trách nhiệm xã hội…

Geru Sport khẳng định uy tín, đồng hành cùng thể thao cộng đồng- Ảnh 3.

Diễn viên Huy Khánh trải nghiệm sản phẩm bóng rổ mới của công ty

ẢNH: T.L

Nâng tầm chất lượng cho tương lai thể thao Việt Nam tại giải bóng đá U.13 Khánh Hòa

Để góp phần vào sự phát triển bền vững của thể thao nước nhà, Geru Sport đã đồng hành cùng Giải Bóng đá U.13 Khánh Hòa. Giải đấu này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho cầu thủ nhí tỉnh Khánh Hòa có cơ hội cọ xát, thi đấu. Đây là dịp để phát hiện tài năng bổ sung vào lực lượng đội tuyển của tỉnh và cung cấp nhân tố cho tuyển thủ quốc gia.

Geru Sport khẳng định uy tín, đồng hành cùng thể thao cộng đồng- Ảnh 4.

Geru Sport đồng hành cùng Giải Bóng đá U.13 Khánh Hòa

ẢNH: T.L

Thông qua giải đấu, các cầu thủ và huấn luyện viên đã có cơ hội trải nghiệm trực tiếp chất lượng của sản phẩm bóng đá Geru Sport. Qua giải đấu, các cầu thủ và huấn luyện viên đánh giá cao chất lượng sản phẩm bóng của công ty, khẳng định Geru Sport là lựa chọn hàng đầu cho các giải đấu học đường và thanh thiếu niên.

Với chiến lược toàn diện, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh doanh (triển lãm) và trách nhiệm xã hội (giải pickleball, giải U.13 Khánh Hòa), Geru Sport đang cho thấy quyết tâm trở thành thương hiệu dẫn đầu, không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng cao mà còn tích cực đóng góp vào sự phát triển cộng đồng thể thao Việt Nam.

Tin liên quan

VRG đặt mục tiêu doanh thu 32.007 tỉ đồng, kiện toàn bộ máy để phát triển bền vững

VRG đặt mục tiêu doanh thu 32.007 tỉ đồng, kiện toàn bộ máy để phát triển bền vững

Ngày 5.11, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc mới, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế của Tập đoàn.

Khám phá thêm chủ đề

GERU SPORT VRG Cao su Việt Nam Công ty Geru Sport Trần Công Kha tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam Pickleball thể thao
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận