Geru Sport khẳng định uy tín, đồng hành cùng thể thao cộng đồng

Công ty Geru Sport thuộc Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) đã triển khai chiến lược toàn diện, từ việc khẳng định uy tín tại các sự kiện quy mô lớn, lan tỏa giá trị cộng đồng thông qua hoạt động thiện nguyện, đến việc tích cực hỗ trợ phát triển các giải đấu thể thao trẻ.

Nhiều hợp đồng được ký kết tại triển lãm Hội chợ Mùa thu

Nhằm chào mừng đại hội Đảng và hưởng ứng các hoạt động xúc tiến thương mại quốc gia, Geru Sport đã tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội chợ Mùa thu, một trong những khu triển lãm lớn nhất và uy tín hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm của công ty tại Hội chợ Mùa Thu ẢNH: T.L

Gian hàng của công ty tại khu triển lãm đã trở thành điểm đến thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng doanh nghiệp, đối tác tiềm năng trong và ngoài nước. Các sản phẩm của Geru Sport, đặc biệt là các dòng bóng thi đấu đạt chuẩn quốc tế, nhận được nhiều đánh giá tích cực về chất lượng và mẫu mã.

Việc tham gia triển lãm không chỉ giúp Geru Sport giới thiệu rộng rãi năng lực sản xuất mà còn mang về những kết quả kinh doanh ấn tượng.

Theo đại diện công ty, đã có nhiều hợp đồng giá trị cao được ký kết ngay tại sự kiện, tạo đà vững chắc cho hoạt động sản xuất và kinh doanh trong năm tiếp theo. Đây là minh chứng rõ nét cho thấy chiến lược tiếp cận thị trường trực tiếp, quy mô lớn của Geru Sport đã phát huy hiệu quả tối đa.

Ông Trần Công Kha, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của công ty ẢNH: CÔNG TY CUNG CẤP

Lan tỏa giá trị cộng đồng cùng giải pickleball thiện nguyện

Song song với hoạt động thương mại, Geru Sport không quên trách nhiệm xã hội. Công ty đã tích cực tham gia tài trợ cho giải pickleball Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên, PASSION002 và diễn viên Huy Khánh phối hợp tổ chức với mục đích trao 400 triệu đồng giúp 40 em mồ côi tại TP.HCM.

Đây là một hoạt động thể thao mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm mục đích chung tay giúp đỡ các em nhỏ mồ côi chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Bằng việc đồng hành cùng giải đấu, Geru Sport muốn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về tinh thần "lá lành đùm lá rách", khẳng định rằng thể thao không chỉ là niềm đam mê mà còn là cầu nối để chia sẻ và gắn kết. Sự kiện này giúp củng cố hình ảnh Geru Sport không chỉ là một thương hiệu mạnh về chất lượng mà còn có trách nhiệm xã hội…

Diễn viên Huy Khánh trải nghiệm sản phẩm bóng rổ mới của công ty ẢNH: T.L

Nâng tầm chất lượng cho tương lai thể thao Việt Nam tại giải bóng đá U.13 Khánh Hòa

Để góp phần vào sự phát triển bền vững của thể thao nước nhà, Geru Sport đã đồng hành cùng Giải Bóng đá U.13 Khánh Hòa. Giải đấu này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho cầu thủ nhí tỉnh Khánh Hòa có cơ hội cọ xát, thi đấu. Đây là dịp để phát hiện tài năng bổ sung vào lực lượng đội tuyển của tỉnh và cung cấp nhân tố cho tuyển thủ quốc gia.

Geru Sport đồng hành cùng Giải Bóng đá U.13 Khánh Hòa ẢNH: T.L

Thông qua giải đấu, các cầu thủ và huấn luyện viên đã có cơ hội trải nghiệm trực tiếp chất lượng của sản phẩm bóng đá Geru Sport. Qua giải đấu, các cầu thủ và huấn luyện viên đánh giá cao chất lượng sản phẩm bóng của công ty, khẳng định Geru Sport là lựa chọn hàng đầu cho các giải đấu học đường và thanh thiếu niên.

Với chiến lược toàn diện, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh doanh (triển lãm) và trách nhiệm xã hội (giải pickleball, giải U.13 Khánh Hòa), Geru Sport đang cho thấy quyết tâm trở thành thương hiệu dẫn đầu, không chỉ tạo ra sản phẩm chất lượng cao mà còn tích cực đóng góp vào sự phát triển cộng đồng thể thao Việt Nam.