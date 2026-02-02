Giá bạc lao dốc, người 'đu đỉnh' lỗ ngay 40 triệu/kg sau vài ngày

Tại thời điểm 9 giờ 40 hôm nay, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết giá mua bán bạc 1 kg là 82,66 triệu đồng - 85,22 triệu đồng, giảm 4,48 triệu đồng - 4,62 triệu đồng so với chốt tuần qua.

Giá bạc 1 kg được Công ty vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết lúc 9 giờ 35 như sau: 82,74 triệu đồng - 85,30 triệu đồng, lượt giảm 1,92 triệu đồng - 1,97 triệu đồng.

Giá bạc liên tục giảm mạnh trong vài ngày gần đây ẢNH: Đ.T

Sau nhiều ngày tăng mạnh, giá bạc 1 kg được các doanh nghiệp nêu trên niêm yết giá đỉnh vào đầu giờ chiều 29.1, với mức mua bán khoảng gần 120 triệu đồng - vượt 123 triệu đồng. Nếu ai "xuống tiền" mua bạc tại thời điểm giá bạc vượt 123 triệu đồng/kg, đến nay đã lỗ khoảng hơn 40 triệu đồng/kg.

Mức giá "xuống tiền" phổ biến vào ngày 29.1 là khoảng 120 triệu đồng/kg, đến nay, nếu cắt lỗ, người mua cũng lỗ khoảng 38 triệu đồng/kg.

Từ ngày 29.1 đến nay, giá vàng, giá bạc đồng loạt lao dốc. Đại diện Ancarat và Phú Quý đều cho biết, vài ngày gần đây, lực mua luôn lấn át lực bán. Ngày hôm nay, các cửa hàng của Phú Quý giới hạn lượng bán ra là 3 kg/người, cao gấp 2 - 3 lần so với thời điểm giá bạc cao.

Sắp hết cảnh xếp hàng lấy số mua bạc

Những ngày qua, tình trạng xếp hàng từ nửa đêm, sáng sớm để lấy số mua bạc không còn xa lạ tại nhiều cửa hàng ở Hà Nội. Tuy nhiên, dự kiến, tình trạng này sẽ nhanh chóng cải thiện bởi doanh nghiệp đang thúc đẩy "bắt tay" với các nhà băng để bán bạc qua app.

Dự kiến, tình trạng chen chúc xếp hàng mua bạc tại cửa hàng sẽ dần được cải thiện ẢNH: Đ.T

Với Ancarat, từ 9 giờ ngày 6.2, khách hàng có thể thực hiện mua bạc trên app của BIDV. Khách hàng BIDV có thể đặt mua bạc miếng và bạc thỏi chính hãng Ancarat, thực hiện toán trực tiếp ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking.

Hiện tại, số lượng bạc cung cấp trên BIDV đang chiếm 20% năng lực sản xuất của Ancarat và tiếp tục đẩy lên liên tục hằng ngày. Ngoài ra, số lượng mua bạc của khách hàng trên app có giới hạn để tránh tình trạng tích trữ lớn, và những người thao tác công nghệ không nhanh không mua được, dẫn tới thiếu công bằng.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phú Quý cho biết, đơn vị này cũng đang làm việc với các ngân hàng để triển khai công tác bán hàng qua app của ngân hàng.

Ngoài ra, hệ thống website của Phú Quý cũng đang được gấp rút hoàn thiện để khách hàng lấy số giao dịch tại cửa hàng hoặc có thể đặt hàng tại nhà và nhận tại cửa hàng đối với các sản phẩm bạc. Dự kiến, các hệ thống trên sẽ sớm đi vào hoạt động, người mua bạc sẽ thoát cảnh xếp hàng dài lấy số.

Theo TS Đào Lê Trang Anh, giảng viên cấp cao ngành tài chính, Đại học RMIT Việt Nam, việc các ngân hàng lớn tham gia sâu hơn vào thị trường bạc phản ánh xu hướng bạc không còn chỉ được nhìn nhận như kim loại công nghiệp hay kênh đầu cơ, mà đang dần được tái định vị như một tài sản tài chính quan trọng có vai trò phòng vệ, song hành cùng vàng trong bối cảnh bất ổn kinh tế, địa chính trị và chuyển dịch tiền tệ toàn cầu.

Đây cũng là một bước tiến đáng kể trong quá trình số hóa thị trường kim loại quý, khi nhà đầu tư có thể tiếp cận bạc chính hãng thông qua các nền tảng công nghệ, giao dịch linh hoạt hơn về thời gian, không gian.

"Ở chiều tích cực, sự tham gia của các tổ chức lớn góp phần chuẩn hóa sản phẩm, cải thiện tính minh bạch và thanh khoản của thị trường bạc. Việc kết hợp uy tín tổ chức với công nghệ hiện đại giúp giảm bớt các rào cản truyền thống như lo ngại về chất lượng, lưu trữ hay tính pháp lý, từ đó thu hút thêm dòng vốn dài hạn, mở rộng cơ sở nhà đầu tư", bà Trang Anh nhìn nhận.

Dù vậy, vị chuyên gia lưu ý, khi bạc được tài chính hóa và giao dịch thuận tiện hơn, mức độ biến động giá trong nước cũng có thể gia tăng do dòng vốn lớn dịch chuyển nhanh.

Nhà đầu tư cần nhìn nhận đây là xu hướng dài hạn của thị trường, nhưng không nên hiểu rằng sự tham gia của các "ông lớn" đồng nghĩa với việc giá bạc sẽ chỉ tăng một chiều. Bạc vẫn nên được đặt trong chiến lược phân bổ tổng thể và quản trị rủi ro, thay vì kỳ vọng vào những cú tăng giá ngắn hạn.