Giả bị bắt cóc để lừa mẹ ruột 200 triệu đồng

Sáng 23.8, TAND khu vực 11, tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Thanh Hải (26 tuổi, ở khu phố Phú Đông 1, P.Phú Yên, Đắk Lắk - TP.Tuy Hòa, Phú Yên cũ) trong vụ án giả bị bắt cóc để lừa tiền mẹ ruột.

Theo hồ sơ vụ án, Hải vay tiền của nhiều người nên mất khả năng trả nợ. Hải đã nhiều lần xin tiền mẹ ruột để trả nợ nhưng không được.

Đến 13 giờ 30 ngày 31.7.2020, Hải đến một quán cà phê ở TP.Tuy Hòa (nay là P.Tuy Hòa) gặp người bạn tên Long nói chuyện về việc vay tiền giữa hai người.

Tại đây, Hải nhờ Long gọi điện thoại cho mẹ mình để đe dọa là Hải bị bắt cóc, buộc bà phải chuyển tiền vào tài khoản của Hải, để trả nợ cho Long và những người khác nếu không sẽ đưa Hải về Hải Phòng.

Bị cáo Lê Thanh Hải tại phiên tòa xét xử ẢNH: THẾ MINH

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Hải thuê phòng tại một khách sạn ở TP.Tuy Hòa để ở lại. Tiếp đó, Hải cùng Long dùng điện thoại của mình để gọi điện, nhắn tin cho mẹ Hải đe dọa rằng mình đang bị bắt cóc. Theo đó, Hải yêu cầu mẹ mình phải chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của mình nếu không sẽ không được thấy mặt Hải nữa. Vì quá lo sợ, mẹ Hải đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Từ ngày 31.7 đến ngày 3.8.2020, Hải cùng Long tiếp tục dùng điện thoại nhắn tin uy hiếp, yêu cầu mẹ của Hải phải chuyển tiền, nhưng mẹ Hải không đồng ý và yêu cầu cung cấp địa điểm để gặp giao tiền trực tiếp.

Vì sợ bị phát hiện nên Hải nhắn tin cho mẹ nói sẽ cho Hải về nhà nhưng khi thấy Hải thì bà phải chuyển tiền vào tài khoản.

Đến chiều 3.8.2020, Hải trở về nhà, cơ quan công an mời Hải lên làm việc, tại đây Hải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trước đó, vào năm 2023, Hải bị TAND Q.Bình Thạnh (TP.HCM) tuyên phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội đánh bạc. Tháng 5.2025, Hải còn bị CQĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về tội đánh bạc, bị cáo được áp giải từ TP.HCM về để xét xử theo quy định.

Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Hải 3 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.