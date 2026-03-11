Giá Bitcoin hôm nay 11.3.2026: Tăng vọt lên 71.000 USD sau cơn khủng hoảng

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,7% so với hôm qua. Tính đến 6 giờ 50 ngày 11.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin được giao dịch quanh vùng giá 69.788 USD. Trước đó, có lúc Bitcoin vượt mốc 71.000 USD, tiến sát 72.000 USD.

Thị trường tiền mã hóa đã phục hồi sau khi những lo ngại về nguồn cung dầu được kiểm soát. Tâm lý chấp nhận rủi ro của các nhà đầu tư được cải thiện sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) tuyên bố sẽ triệu tập một cuộc họp bất thường của các nước thành viên để xem xét việc mở cửa kho dự trữ dầu khẩn cấp.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước chân dung Tổng thống Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Không chỉ Bitcoin, cả thị trường tiền mã hóa cũng phản ứng tích cực với tin này. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới đã tăng 2,2% trong vòng 24 giờ qua, tuy nhiên vẫn chưa lấy lại được vùng giá 2.100 USD. BNB tăng 1,12% trong khi XRP, Solana, Dogecoin lần lượt tăng 1,8%, 0,9% và 4,73% so với hôm qua. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa tăng 1,55%, cán mốc 2.380 tỉ USD.

Bitcoin đang 'mất kết nối' với cổ phiếu công ty phần mềm

Hầu hết cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa đều phản ứng tích cực khi Bitcoin tăng giá. Cổ phiếu của công ty phát hành stablecoin Circle tăng thêm 6%, nâng tổng mức tăng lên gần 100% trong hai tuần. Trong khi đó, cổ phiếu của công ty hạ tầng tài sản kỹ thuật số BitGo tăng hơn 8% và công ty blockchain Figure chứng kiến cổ phiếu tăng 12% trong phiên giao dịch gần nhất.

Kể từ khi có thông báo Nigel Farage gia nhập công ty quản lý kho bạc bitcoin Stack BTC của Anh hồi đầu tuần, cổ phiếu của công ty này đã tăng hơn 200%.

Diễn biến giá trên thị trường tiền mã hóa và chứng khoán cho thấy Bitcoin dường như đang mất dần mối tương quan với cổ phiếu phần mềm. Quỹ Bitcoin ETF của BlackRock tăng khoảng 3% trong 24 giờ qua còn cổ phiếu IGV giảm hơn 2%.

Trong năm ngày qua, cổ phiếu của IGV đã tăng khoảng 1,5% trong khi IBIT giảm khoảng 2%, cho thấy IBIT vẫn cần nỗ lực nếu muốn thiết lập lại mối tương quan với cổ phiếu phần mềm.

Sự suy yếu của mối tương quan cũng đáng chú ý, nó có thể báo hiệu Bitcoin bắt đầu giao dịch độc lập hơn với cổ phiếu phần mềm và công nghệ. "Vàng kỹ thuật số" có khả năng trở thành tài sản ít tương quan hơn trong thời kỳ bất ổn kinh tế vĩ mô. Trong khi đó, Bitcoin vẫn có thể vượt trội hơn vàng và cổ phiếu Mỹ kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu.

Nhà đầu tư lạc quan nhưng thận trọng với giá Bitcoin

Nhìn về bức tranh chung, diễn biến giá Bitcoin gần đây tương đối ổn định bất chấp những biến động vĩ mô đang diễn ra. Theo James Harris, CEO của nền tảng lợi suất tiền điện tử Tesseract Group, sau khi lao dốc về vùng giá 60.000 USD, tiền số giá trị nhất thế giới đã phục hồi, bất chấp những rủi ro lớn liên quan đến địa chính trị.

Trong khi đó, dòng vốn đổ vào ETF vẫn duy trì ở mức hỗ trợ tích cực. Trên thị trường phái sinh, việc giảm đòn bẩy hồi đầu tháng đã giúp thanh lý lượng vị thế dư thừa trên thị trường.



Kết hợp giữa tâm lý thị trường suy yếu, đòn bẩy cạn kiệt và mức hỗ trợ quanh vùng 66.000 USD, các nhà phân tích cho rằng Bitcoin có thể đang bước vào giai đoạn tạo đáy. Tuy nhiên, rủi ro về giá vẫn hiện hữu, thị trường tiền mã hóa chưa thực sự phục hồi, vẫn còn dễ bị tổn thương.

"Nếu mức hỗ trợ ở vùng giữa 60.000 USD bị phá vỡ lần nữa, chúng ta có thể chứng kiến một đợt giảm giá sâu hơn. Hiện tại, chúng tôi lạc quan nhưng vẫn thận trọng về Bitcoin", Harris chia sẻ với CoinDesk.