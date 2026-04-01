Giá Bitcoin hôm nay 1.4.2026: Liên tục rung lắc

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 2,14% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 15 ngày 1.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch với giá 68.014 USD. Trước đó, tiền số giá trị nhất thế giới bất ngờ tăng vọt từ vùng giá 66.000 USD lên 68.000 USD rồi nhanh chóng lao về sát vùng hỗ trợ 66.000 USD. Sau đó BTC liên tục rung lắc trong vùng giá 67.000 - 68.000 USD. Điều này phản ánh sự bất ổn của thị trường trong ngắn hạn.

Trong 24 giờ qua, thị trường tiền mã hóa đã phục hồi tốt khi vốn hóa toàn thị trường tăng 1,96% lên 2.340 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 4,37% lên 2.100 USD. Các token khác như BNB, XRP, Solana tăng khoảng 1% so với hôm qua.

Giá Bitcoin tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng cuộc chiến ở Iran có thể sớm kết thúc mà không cần mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz. Dù diễn biến giá BTC đang phục hồi tốt, trên thị trường phái sinh các chỉ số cho thấy nhà đầu tư vẫn giữ quan điểm về giá giảm. Nhiều dự báo cho thấy Bitcoin khó có thể giữ vững mốc kháng cự 66.000 USD trong thời gian dài. Hiện tại, hầu hết nhà đầu tư xem Bitcoin là một tài sản rủi ro hơn là một nơi trú ẩn an toàn. Điều này giải thích tâm lý giảm giá trên thị trường phái sinh.

Trong 24 giờ qua, thị trường tiền mã hóa cũng rung lắc mạnh do Google tuyên bố thuật toán bảo mật của Bitcoin có thể dễ dàng phá vỡ bởi công nghệ lượng tử. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, các nhà phân tích chỉ ra nỗi lo này vẫn còn khá xa, khiến giá BTC phục hồi.

Giá Bitcoin giảm 22% trong quý 1/2026

Như vậy, Bitcoin đã kết thúc quý đầu tiên của năm 2026 với hàng loạt biến động. BTC giảm 22% giá trị, tính từ đầu năm. Đây cũng là chuỗi gần 6 tháng tiền mã hóa lớn nhất thế giới hoạt động kém hiệu quả hơn so với chứng khoán Mỹ.

Theo Mark Connors, người sáng lập Risk Dimensions, đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Dữ liệu cho thấy Bitcoin liên tục cho hiệu suất kém hơn nhiều so với cổ phiếu, kể từ tháng 10.2025. Xu hướng này đã làm dấy lên những câu hỏi mới về việc liệu tài sản này đang hoạt động giống giao dịch rủi ro hơn là một công cụ phòng ngừa. Theo Connors, điều đáng lưu ý là thời gian giảm giá kéo dài chứ không chỉ là quy mô. Các đợt giảm giá trước đây mạnh hơn nhưng diễn ra trong thời gian ngắn.

Sự suy yếu này diễn ra trong bối cảnh thị trường chung đang gặp khó khăn. Chứng khoán Mỹ ghi nhận quý tồi tệ nhất trong bốn năm. Sự sụt giảm trên thị trường cổ phiếu truyền thống và tiền điện tử đã xóa sạch phần lớn lợi nhuận có được sau cuộc bầu cử năm 2024.

Trong khi đó, tiến trình hoạch định chính sách diễn ra không đồng đều. Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã giúp mở đường cho nhiều quỹ ETF tiền điện tử hơn. Còn các nhà lập pháp đã thúc đẩy các quy định mới như Đạo luật GENIUS. Ông Trump cũng đã ký một sắc lệnh hành pháp vào tháng 8.2025 nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho tiền điện tử, nhưng đầu tuần này, Bộ Lao động đã đề xuất một phương án tiếp cận thận trọng.

Thống kê từ Alternative cho thấy nhà đầu tư tiền mã hóa vẫn đang trong trạng thái phòng ngừa rủi ro nhiều hơn. Chỉ số Crypto Fear & Greed (Tham lam và Sợ hãi) hôm nay chạm mốc 8 điểm - mức cực kỳ sợ hãi - giảm 3 điểm so với hôm qua và giảm 6 điểm so với tuần trước.