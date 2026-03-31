Giá Bitcoin hôm nay 31.3.2026: Giảm 6 tháng liên tiếp

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,12% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 31.3 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 66.685 USD.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, lấy lại được mốc giá 2.000 USD sau khi tăng 1,51% trong vòng 24 giờ. Những token khác như BNB, Solana tăng từ 0,5% đến 1% trong khi XRP và TRON giảm khoảng 0,7%. Vốn hóa toàn thị trường mã hóa tăng 0,89%, ước đạt 2.300 tỉ USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá ngày 31.3 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa phục hồi nhẹ sau những bình luận tích cực của Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell. Mới đây, phát biểu tại Đại học Harvard (Mỹ), ông Powell cho biết ngân hàng trung ương Mỹ đang tạm bỏ qua những cú sốc ngắn hạn về giá dầu và tập trung vào kỳ vọng lạm phát vẫn "ổn định".

Những bình luận của ông giúp xoa dịu thị trường trái phiếu, vốn đang kỳ vọng về khả năng Fed sắp tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 9 điểm cơ bản vào thứ hai xuống còn 4,35%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm 8 điểm cơ bản xuống còn 3,83%. Những diễn biến này có lợi cho tài sản rủi ro như Bitcoin nhưng đà tăng không quá mạnh. Thị trường tiếp tục chờ những tín hiệu rõ ràng hơn liên quan đến kinh tế vĩ mô và cuộc chiến ở Trung Đông.

Giá Bitcoin giảm 6 tháng liên tiếp

Dữ liệu từ TradingView cho thấy mục tiêu giá của Bitcoin trong ngày cuối tháng 3 là 67.500 USD. Các nhà giao dịch vẫn giữ thái độ phòng ngừa rủi ro trong ngắn hạn. Điều này sẽ đánh dấu tháng thứ 6 liên tiếp "giảm giá", kể từ "mùa đông tiền mã hóa" năm 2018.

Xét về tổng thể, hiệu suất tháng này của Bitcoin khá thấp, gần như không tăng so với tháng trước và giảm đến 21,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo nhà giao dịch Daan Crypto Trades, trong suốt lịch sử của Bitcoin, tháng 4 luôn là giai đoạn có cường độ giao dịch tương đối mạnh. Do đó ông kỳ vọng thị trường sẽ khởi sắc hơn vào tháng tới.

Trong khi đó, nhà giao dịch XO nhận thấy vào tháng 2.2019, sau chuỗi 6 tháng giảm giá liên tiếp đầu tiên của Bitcoin, mức tăng hằng tháng đạt tổng cộng 11%. "Nếu kịch bản giá lặp lại, đây sẽ là động lực cho các lệnh mua. Tuy nhiên, thị trường vẫn phụ thuộc nhiều vào bối cảnh kinh tế vĩ mô", nhà giao dịch XO nói.

Còn theo chuyên gia phân tích Technical Crypto Analyst, BTC đang cho thấy sự thay đổi rõ rệt về cấu trúc trên khung thời gian 4 giờ. "Khung giá hình thành các đỉnh thấp hơn và mất đi vùng hỗ trợ 68.000 - 69.000 USD đang đóng vai trò là vùng kháng cự quan trọng. Điều này xác nhận đà giảm ngắn hạn. Trừ khi giá nhanh chóng lấy lại được mức 69.000 - 70.000 USD, thị trường vẫn có thể giảm về dưới 65.000 USD", Technical Crypto Analyst nhận định.

Sau giai đoạn tích lũy mạnh vào đầu năm 2026, các nhà đầu tư lớn (cá voi) bắt đầu xem xét lại danh mục đầu tư, theo dữ liệu từ nền tảng phân tích blockchain CryptoQuant. Theo nhà phân tích Sunny Mom: "Một sự phân hóa rõ rệt đã hình thành: Hoạt động mua bán trên chuỗi đã ngừng lại trong khi dòng vốn quy mô lớn đổ vào các sàn giao dịch đang gia tăng". Dù giá Bitcoin vẫn dao động quanh mức 67.000 USD, dữ liệu cho thấy thị trường đang bước vào một giai đoạn tái phân phối.

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy số lượng lớn cá voi đang gửi tiền lên các sàn giao dịch. Nếu không có nguồn thanh khoản mới, mọi nỗ lực của các nhà đầu tư lớn nhằm hiện thực hóa lợi nhuận từ việc tích lũy tài sản trước đó đều phải dựa vào thanh khoản hiện có, khiến giá Bitcoin trở nên rất nhạy cảm với áp lực bán ra.