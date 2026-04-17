Giá Bitcoin hôm nay 17.4.2026: Quay về mốc 74.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay quay đầu giảm 0,27% so với hôm qua. Tính đến 10 giờ ngày 17.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 74.701 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa gần như không biến động so với hôm qua, ước đạt 2.540 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới không vượt qua được mốc 2.400 USD, giảm 1,38% về còn 2.327 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin và Ethereum ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dữ liệu cho thấy trước khi cuộc xung đột ở Trung Đông nổ ra, giá Bitcoin và cổ phiếu các công ty phần mềm (IGV) gần như biến động song song. Tuy nhiên, khi chiến tranh nổ ra từ cuối tháng 2, Bitcoin đã tăng hơn 11% trong khi IGV giảm khoảng 2%. Nhiều chuyên gia nhận định diễn biến giá Bitcoin bắt đầu tách khỏi lĩnh vực phần mềm công nghệ. Khi đó, cơn sốt AI càn quét khắp các công ty giải pháp phần mềm, cổ phiếu liên tục lao dốc. Nhà đầu tư lo ngại Bitcoin cũng là một dạng phần mềm - tiền được lập trình - nên có thể bị AI "càn quét".

Tuy nhiên, trong những ngày qua, IGV đang phục hồi, tăng 11% trong khi Bitcoin gần như không thay đổi. Điều này cho thấy có thể Bitcoin không hẳn tách rời cổ phiếu phần mềm mà chỉ đơn giản là phản ứng chậm hơn và giờ đang thu hẹp khoảng cách.

Giá Bitcoin đã chạm đáy?

Một dữ liệu quan trọng của thị trường là lãi suất cho vay của Bitcoin hiện tại đã chạm mức âm thấp nhất kể từ năm 2023. Đây thường được xem là tín hiệu về việc thị trường chạm đáy. Dữ liệu từ Glassnode cho thấy, tính theo mức trung bình động 7 ngày, lãi suất cho vay đã giảm xuống khoảng -0,005%.

Lãi suất cho vay là các khoản thanh toán định kỳ được trao đổi giữa các nhà giao dịch mua và bán trong hợp đồng tương lai vĩnh cửu. Công cụ này được thiết kế để giữ cho giá phù hợp với thị trường giao ngay. Khi lãi suất dương, người mua trả tiền cho người bán, phản ánh vị thế mua. Khi lãi suất âm, người bán trả tiền cho người mua, cho thấy thị trường nghiêng về phía đặt cược giảm giá.

Bất chấp giai đoạn dài thiếu hụt nguồn vốn trong suốt tháng 3 và tháng 4, Bitcoin tiếp tục tăng trưởng từ vùng giá 60.000 USD lên 75.000 USD.

Trong lịch sử, lãi suất cho vay âm sâu thường trùng khớp với các điểm đáy cục bộ của diễn biến giá Bitcoin. Hiện tượng này phản ánh vị thế bán khống tập trung, tạo điều kiện cho sự tăng giá đột biến khi các lệnh bán khống được gỡ bỏ.

Mô hình này đã lặp lại qua nhiều chu kỳ thị trường. Vào tháng 3.2020, trong đợt sụp đổ do Covid-19, Bitcoin đã giảm xuống vùng giá 3.000 USD khi lãi suất cho vay chuyển sang âm mạnh. Tình huống tương tự đã xuất hiện vào giữa năm 2021 khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm khai thác tiền điện tử, khiến giá Bitcoin giảm xuống còn 30.000 USD. Lãi suất cho vay cũng ở mức cực đoan nhất trong thời điểm sụp đổ của FTX vào tháng 11.2022, khi Bitcoin chạm đáy gần 15.000 USD.

Xu hướng này tiếp tục kéo dài đến năm 2023, khi lãi suất cho vay chuyển sang âm trong cuộc khủng hoảng ngân hàng Thung lũng Silicon. Sự kiện này trùng thời điểm Bitcoin giảm xuống dưới 20.000 USD trước khi phục hồi. Gần đây hơn, các sự kiện như việc đảo chiều giao dịch chênh lệch lãi suất đồng yen vào tháng 8.2024 và đợt bán tháo tháng 4.2025 cũng chứng kiến lãi suất cho vay âm với mức thấp cục bộ.

Việc lãi suất cho vay âm kéo dài cho thấy vị thế bán khống vẫn ở mức cao, ngay cả khi giá có xu hướng tăng. Sự phân kỳ này phát đi tín hiệu về việc thị trường đang vượt qua rào cản tâm lý, với vị thế bán khống tiềm năng đóng vai trò như động cơ cho đà tăng giá tiếp theo.