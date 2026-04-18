Giá Bitcoin hôm nay 18.4.2026: Tăng vọt lên 78.000 USD sau khi Iran mở eo biển Hormuz

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng mạnh 2,95% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 45 ngày 18.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 77.202 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa lớn nhất thế giới đạt 78.270 USD mỗi token.

Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, cũng tăng giá mạnh lên mốc 2.423 USD, tương đương mức tăng 3,2% trong vòng 24 giờ. Giá XRP tăng 3,18% lên 1,47 USD. Các token khác như BNB, Solana, TRON lần lượt tăng 2,24%, 0,72% và 0,18%.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa ước đạt 2.610 tỉ USD, tăng 2,38% trong vòng 24 giờ qua.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước diễn biến giá hôm 18.4 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Giá Bitcoin đạt mức cao nhất trong 10 tuần khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran hạ nhiệt. Hôm 17.4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thông báo "mở hoàn toàn" eo biển Hormuz, ngay khi lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Lebanon có hiệu lực.

Giá dầu đã giảm mạnh trong khi thị trường chứng khoán và tiền mã hóa đồng loạt tăng giá sau các thông báo liên quan đến eo biển Hormuz.



Bitcoin tăng giá nhưng thổi bay 762 triệu USD của nhà đầu tư

Đà tăng bất ngờ của Bitcoin đã khiến nhiều nhà đầu tư không kịp phản ứng. Theo dữ liệu từ CoinGlass, trong vòng 24 giờ qua, đã có 169.486 nhà giao dịch bị thanh lý hợp đồng. Tổng giá trị thanh lý gần 762 triệu USD. Lệnh thanh lý lớn nhất xảy ra trên sàn Hyperliquid, trị giá 15,75 USD khi người chơi đặt cược vào xu hướng giảm giá của Bitcoin.

Các sàn giao dịch tiền mã hóa thường cho phép người dùng "vay" một khoản nhiều hơn số tiền thực tế họ đang nắm giữ để có thể thực hiện các giao dịch "đòn bẩy" nhằm kiếm lời. Một số sàn giao dịch cho phép người chơi dùng đòn bẩy tối đa lên đến 125 lần vốn. Tuy nhiên khi thị trường điều chỉnh giá, nhà giao dịch bị mất một phần hoặc toàn bộ tiền ký quỹ ban đầu, khiến họ không đáp ứng các yêu cầu để duy trì, sàn sẽ đóng vị thế, dẫn đến việc thanh lý.

Dữ liệu của Hyblock cho thấy thanh khoản chào bán nằm trong khoảng 77.500 - 78.000 USD đang được hấp thụ khi Bitcoin tăng giá.

Giá Bitcoin tiếp tục tăng?

Chỉ báo MACD (Moving Average Convergence Divergence) của Bitcoin đã phát tín hiệu mua trên biểu đồ tuần. Trong lịch sử, mô hình này thường xuất hiện trước các đợt tăng giá mạnh.

MACD là chỉ báo động lượng phổ biến được dùng trong phân tích kỹ thuật. Chỉ báo này đã đạt mức thấp nhất trong lịch sử và hình thành mô hình giao cắt tăng giá trên biểu đồ tuần. Theo nhà phân tích Sykodelic, MACD không chỉ phát đi tín hiệu tăng giá mà liên tục biến động. "Chúng ta đang trong giai đoạn rất quan trọng. Giá đóng cửa vào cuối tuần này sẽ là tham chiếu đặc biệt ý nghĩa về những diễn biến tiếp theo", Sykodelic nói.

Dữ liệu lịch sử cho thấy Bitcoin có xu hướng tăng mạnh khi đường MACD vượt lên trên đường tín hiệu. Lần cuối cùng điều này xảy ra là vào đáy của "mùa đông tiền số" năm 2022, trước khi giá Bitcoin tăng 376%.

"Thông thường, một đợt tăng giá mạnh sẽ diễn ra mỗi khi tín hiệu MACD cắt nhau theo hướng tăng giá hằng tuần", nhà phân tích Mikybull Crypto bình luận. Trong khi đó, nhà phân tích The Chart Report cho biết các giao cắt trước đây "đã mang lại tỷ lệ thắng 93% cho người chơi, lợi nhuận trung bình 12 tháng là 195%".

Mục tiêu giá tiếp theo các nhà đầu tư Bitcoin hướng đến là 90.000 USD.