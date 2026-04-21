Giá Bitcoin hôm nay 21.4.2026: BTC sắp đạt đỉnh mới

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 2,63% trong vòng 24 giờ qua. Tính đến 7 giờ ngày 21.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 75.878 USD, vốn hóa ước đạt 1.519 tỉ USD.

Đà tăng của Bitcoin cũng khiến cả thị trường tiền mã hóa phục hồi. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng 2,06% so với hôm qua, đạt mốc 2.550 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, tăng 1,87%, đạt 2.315 USD mỗi token.

Biểu đồ giá Bitcoin trong vòng 24 giờ, tính đến 7 giờ ngày 21.4 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các dự án khác như BNB, Solana, XRP đều tăng giá khoảng 2% trong vòng 24 giờ qua.

Đà tăng của Bitcoin diễn ra trong bối cảnh giới đầu tư gia tăng tâm lý chấp nhận rủi ro, bất chấp căng thẳng ở Trung Đông. Các quỹ ETF giao ngay của Mỹ đã chứng kiến dòng vốn đổ vào đáng kể tính đến cuối tuần trước. Ước tính các quỹ này đã tích lũy thêm hơn 25.000 BTC trong vòng năm ngày.

Bitcoin có thể tiến sát mốc 81.000 USD

Hiện tại, Bitcoin đang phải đối mặt nhiều ngưỡng kháng cự, gần nhất là đường trung bình động hàm mũ (EMA) 21 tuần ở mức 78.400 USD. Nhà phân tích Rekt Capital lưu ý: "Bitcoin đang bị đẩy lùi khỏi đường EMA 21 tuần. Chính sự từ chối này có thể buộc giá phải kiểm tra lại đỉnh của mô hình đáy đôi (73.000 USD) sau khi phá vỡ ngưỡng kháng cự vào tuần tới, với điều kiện giá Bitcoin đóng cửa tuần này cũng tương tự".

Trong một bài đăng tiếp theo, Rekt Capital cho biết việc kiểm tra lại thành công vùng giá 73.000 USD đã "xác nhận sự bứt phá" cho phe mua.

Nhà giao dịch CrypNuevo dự báo Bitcoin sẽ tiếp tục hướng đến mức trần 80.000 USD trong tháng tới. Cho tới khi chiến sự ở Iran kết thúc, tiền mã hóa lớn nhất thế giới sẽ tiếp tục biến động.

Trong khi đó, nhà giao dịch tiền mã hóa Michaël van de Poppe vẫn lạc quan. Ông dự đoán giá sẽ vượt qua mức cao nhất cục bộ của tuần trước. Poppe lưu ý rằng đã có một "khoảng trống" mới xuất hiện trên mức giá hiện tại trong thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group.

"Giá BTC đã bật tăng do thị trường thường có xu hướng né tránh rủi ro. Tôi cho rằng thị trường sẽ chứng kiến mức giá cao mới trong tuần này", ông viết trên X.

Trong phân tích giá BTC mới nhất, Decode đặc biệt nhấn mạnh mức 81.000 USD là ngưỡng kháng cự quan trọng cần vượt qua. Theo phân tích sóng Elliott, Decode lưu ý tỷ giá BTC/USD đang giao dịch giữa đường EMA 200 tuần và EMA 21 tuần.

"Bitcoin vẫn đang bị kẹt dưới đường EMA 21 tuần, nhưng nhìn chung khá tốt và sẽ đạt mốc 81.000 USD", Decode nhận định.

81.000 USD cũng là giá trung bình của các nhà đầu tư tổ chức vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ. Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích chuỗi khối CryptoQuant, giá vốn của những người nắm giữ Bitcoin ngắn hạn (STH) hiện ở mức 83.500 USD.

CryptoQuant lưu ý chỉ số tỷ lệ lợi nhuận đầu ra đã chi tiêu của STH (SOPR), tỷ lệ giữa số lượng coin STH được chuyển lên chuỗi khối có lãi hoặc lỗ, đang tiến gần đến điểm hòa vốn.

"Nếu SOPR có thể duy trì ở mức trên 1, điều đó sẽ cho thấy các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trong ngắn hạn (STH) đang một lần nữa thu được lợi nhuận. Việc này là tín hiệu tích cực cho thị trường miễn là giá trị không trở nên quá cao", blog QuickTake nhận định.

Tuần này, Mỹ sẽ công bố rất ít dữ liệu kinh tế vĩ mô. Thị trường có những mối quan tâm lớn hơn trước sự bùng phát trở lại của cuộc chiến Mỹ - Iran. Các nhà giao dịch xem xét lại triển vọng giá dầu tăng cao và tác động dây chuyền dài hạn đến lạm phát. Đây sẽ là những yếu tố tác động trực tiếp đến giá Bitcoin trong những ngày tới.