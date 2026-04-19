Giá Bitcoin hôm nay 19.4.2026: Bất ngờ giảm xuống còn 75.000 USD

Trong chưa đầy 24 giờ từ khi tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz, Iran đã thông báo đóng cửa giao thông hàng hải một lần nữa. Diễn biến bất ngờ này khiến giá Bitcoin (BTC) quay đầu giảm.



Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 1,78% so với hôm qua. Tính đến 7 giờ 20 ngày 19.4 (giờ Việt Nam), mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 75.764 USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước diễn biến giá của 7 ngày qua ẢNH: KHƯƠNG NHA

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 2,12% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.560 tỉ USD. Các token khác như Ethereum, BNB, XRP lần lượt giảm 2,95%, 2,2% và 3,02%.

Thị trường đột ngột quay đầu giảm giá khi tình hình chiến sự ở Iran căng thẳng trở lại. Truyền thông Iran cho biết eo biển Hormuz được đã đặt dưới "sự quản lý và kiểm soát chặt chẽ của lực lượng vũ trang". Hành động này nhằm đáp trả lệnh phong tỏa vận chuyển hàng hóa Iran do Mỹ ban hành.

Thị trường tiền mã hóa đang mong chờ đà phục hồi khi Bitcoin đã có hiệu suất tốt trong tuần qua. Tuy nhiên diễn biến mới nhất ở eo biển Hormuz vào cuối tuần đang "thổi bay" tất cả.

Diễn biến giá Bitcoin trong tuần

Giá Bitcoin tuần này chủ yếu quay quanh diễn biến mở cửa eo biển Hormuz. Đầu tuần, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới sập sâu từ 73.000 USD xuống còn 70.000 USD sau khi Mỹ thông báo sẽ phong tỏa eo biển Hormuz. Thông báo được đưa ra vài giờ sau khi Phó tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố quá trình đàm phán về lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã không đạt được thỏa thuận.

Chỉ một ngày sau, Bitcoin lại quay về mốc 75.000 USD, khi thông tin một tàu dầu từng bị Mỹ trừng phạt do có liên quan đến Iran vẫn an toàn đi qua eo biển Hormuz, bất chấp lệnh phong tỏa của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thị trường tiền mã hóa cũng được hỗ trợ bởi thông tin Strategy - công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới - đã mua 13.927 BTC với giá 1 tỉ USD vào tuần trước. Các tín hiệu đều cho thấy Strategy sẽ mua thêm Bitcoin ở quy mô lớn.

Đến giữa tuần, Bitcoin nhiều lần nỗ lực phá mốc 76.000 USD nhưng không thành công. Tuy nhiên, nó lại phát đi tín hiệu hiếm hoi về khả năng thị trường đã chạm đáy. Lãi suất cho vay phái sinh đang duy trì ở mức âm trong 46 ngày liên tiếp. Đây là chuỗi chưa từng có trong lịch sử, kể từ sau cú sập FTX, đánh dấu mùa đông tiền mã hóa năm 2022.

Tuần qua, thị trường tiền mã hóa cũng chứng kiến một sự kiện quan trọng là tập đoàn ngân hàng đầu tư đa quốc gia Goldman Sachs nộp đơn xin cấp phép cho quỹ ETF Bitcoin Premium Income. Quỹ này giúp các nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận tiền mã hóa, đồng thời tạo ra thu nhập thông qua phí quyền chọn.

Quyết định của Goldman Sachs phản ánh sự dịch chuyển của Phố Wall. Các nhà quản lý tài sản ngày càng cố gắng đưa Bitcoin thành sản phẩm tương tự cổ phiếu trả cổ tức hoặc quỹ tạo thu nhập, thay vì chỉ dựa vào lợi nhuận từ biến động giá.

Những ngày sau đó, Bitcoin liên tục rung lắc quanh vùng giá 74.000 USD, nhiều dấu hiệu cho thấy "mùa đông tiền mã hóa" có thể đã kết thúc. Thị trường bắt đầu đảo chiều, tăng giá mạnh hôm thứ bảy, khi Iran thông báo mở lại eo biển Hormuz. Có lúc Bitcoin đã tăng vọt lên 78.000 USD nhưng sau đó đảo chiều, giảm giá khi Iran bất ngờ thay đổi quan điểm. Thị trường tiếp tục nín thở chờ đợi các diễn biến tiếp theo về tình hình chiến sự ở Trung Đông. Đây vẫn là tác nhân chính quyết định diễn biến giá Bitcoin trong tuần tới.