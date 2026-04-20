Giá Bitcoin hôm nay 20.4.2026: Lao dốc sau thông báo trái ngược về eo biển Hormuz

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giảm 2,29% so với hôm qua. Tính đến 6 giờ ngày 20.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 74.098 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm 2,26%, xuống còn 2.500 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, mất mốc 2.300 USD khi giảm đến 2,92% trong vòng 24 giờ. Cả thị trường tiền mã hóa chìm trong sắc đỏ khi XRP, BNB, Solana đồng loạt giảm 2 - 3%.

Theo giới phân tích, thị trường tiền mã hóa đảo chiều giảm sau những thông báo trái ngược từ Mỹ và Iran về eo biển Hormuz. Thỏa thuận ngừng bắn và các nỗ lực hòa bình của hai bên dường như bị phá vỡ.

Sau khi Iran bất ngờ tuyên bố sẽ đóng cửa lại eo biển Hormuz do không đạt được các thỏa thuận mong muốn, hôm 18.4, một ngày sau, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ phá hủy mọi công trình và nhà máy điện ở Iran nếu Tehran không chấp nhận thỏa thuận của Washington.

Khi giá Bitcoin liên tục dao động mạnh, tâm lý của nhà đầu tư cũng tỏ ra thận trọng hơn. Trang tin giao dịch Material Indicators lưu ý tâm lý thị trường có thể thay đổi chỉ với tác động nhỏ, chẳng hạn như một bài đăng trên mạng xã hội.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy các vị thế mua đang bị bán tháo trong đợt điều chỉnh giá Bitcoin. Tổng lượng thanh lý tiền mã hóa trong 24 giờ qua đã lên đến hơn 260 triệu USD.

Trong khi đó, kỳ vọng vào một đợt tăng giá mới của Bitcoin vẫn còn. Nhà giao dịch Daan Crypto Trades chỉ ra một khoảng trống tiềm năng trong phiên mở cửa thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group do đợt giảm sâu vào cuối tuần. Những khoảng trống giá dự kiến như vậy thường đóng vai trò như nam châm, thu hút giá trong ngắn hạn khi tuần mới bắt đầu. Phản ứng của thị trường về giá dầu và chứng khoán sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến diễn biến giá Bitcoin và thị trường tiền mã hóa.