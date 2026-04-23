Giá Bitcoin hôm nay 23.4.2026: Tiến sát 80.000 USD

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục biến động mạnh. Trong vòng 24 giờ, tiền mã hóa giá trị nhất thế giới liên tục điều chỉnh mạnh. Lúc 23 giờ ngày 22.4 (giờ Việt Nam), Bitcoin (BTC) tăng vọt lên 79.499 USD. Tuy nhiên, phe mua không giữ được đà tăng giá khiến BTC giảm xuống còn 78.000 USD. Đến 13 giờ 20 ngày 23.4, mỗi BTC được giao dịch quanh mốc 78.221 USD, tăng 0,25% so với hôm qua.

Vốn hóa của thị trường tiền mã hóa giảm nhẹ 0,2% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.610 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 1,6%, xuống còn 2.350 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP lần lượt giảm 0,78%, 2,26% và 2,08%.

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa tiếp tục xu hướng phục hồi, bất chấp diễn biến phức tạp ở eo biển Hormuz. Theo CEO Bitpanda Lukas Enzersdorfer-Konrad, việc giá Bitcoin đột ngột tăng vọt lên 80.000 USD báo hiệu sự phục hồi đáng kể của ngành công nghiệp tiền mã hóa. Đà tăng này được hỗ trợ bởi sự tham gia của các định chế tài chính truyền thống và khung pháp lý ngày càng rõ ràng.

Khi Bitcoin tăng sát mốc 80.000 USD, tâm lý lạc quan trên thị trường đã tăng lên mức cao nhất trong hơn ba tháng. Theo dữ liệu từ Alternative, chỉ số Tham lam và Sợ hãi trong thị trường tiền mã hóa (Crypto Fear and Greed) đã tăng 14 điểm lên 46/100 điểm. Đây là mức cao nhất từ ngày 18.1.

Mặc dù vẫn nằm trong vùng "Sợ hãi", chỉ số hiện tại đánh dấu sự phục hồi mạnh mẽ từ mức thấp kỷ lục - 5 điểm - được ghi nhận vào ngày 23.2 sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế quan toàn cầu 15%. Giá Bitcoin khi đó giảm từ 78.193 USD xuống còn 63.000 USD.

Tâm lý bi quan của nhà đầu tư bị mắc kẹt trong vùng "Sợ hãi" từ ngày 18.1, bất chấp các tổ chức ở Phố Wall tiếp tục chấp nhận tiền mã hóa. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng lưu ý nếu Bitcoin giảm xuống dưới 76.000 USD, thị trường sẽ gặp nhiều khó khăn, diễn biến giá sẽ phụ thuộc vào tình hình chiến sự ở Iran.