Giá Bitcoin hôm nay 24.4.2026: Sắp có biến động mạnh

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay liên tục rung lắc mạnh. Tính đến 15 giờ 50 ngày 23.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 77.777 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa lớn nhất thế giới tăng lên 78.629 USD nhưng nhanh chóng lao dốc xuống còn 77.208 USD rồi liên tục biến động quanh vùng giá 77.000 USD.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa tăng nhẹ 0,13% trong vòng 24 giờ qua, ước đạt 2.600 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 1,12% so với hôm qua, hiện còn 2.313 USD mỗi token. Các dự án khác như XRP, BNB, Dogecoin lần lượt tăng 0,88%, 0,2% và 1,97%.

Diễn biến giá Bitcoin trong 24 giờ, tính đến 15 giờ 50 ngày 24.4 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các phân tích kỹ thuật cho thấy Bitcoin có thể tiếp tục biến động mạnh khi một số chỉ báo kỹ thuật cho thấy thị trường sắp đón đợt "tăng giá mạnh".

Dữ liệu cho thấy Dải Bollinger của Bitcoin trong tháng đang thấp nhất từ trước đến nay, báo hiệu biến động có thể sớm xảy ra. Dải Bollinger (BB) là chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch dùng để đánh giá động lượng và biến động trong một phạm vi nhất định.

"Đây là đợt thu hẹp dải Bollinger hằng tháng mạnh nhất từ trước đến nay của Bitcoin", nhà phân tích Cantonese Cat viết trên X cá nhân hôm 21.4.

Cụ thể, giá Bitcoin đã tăng khoảng 230% từ tháng 12.2023 đến tháng 8.2025, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 126.000 USD, sau khi vượt qua ranh giới trên của dải Bollinger.

Những sự kiện tương tự vào năm 2020 và 2016 đã kích hoạt các đợt tăng giá trước đó, khiến giá BTC lần lượt tăng hơn 520% và 4.400%.

Trong khi đó, Coinvo Trading đã chia sẻ một biểu đồ cho thấy chỉ số RSI hằng tháng của Bitcoin đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022. Điều này trùng khớp với việc tỷ giá BTC/USD giảm xuống đường hỗ trợ xu hướng nhiều năm. Trước đây, những hiện tượng này đã đánh dấu các điểm đáy vĩ mô của Bitcoin.

Lần cuối tín hiệu này xuất hiện là đáy của thị trường vào năm 2022. Sau đó BTC tăng 350% lên 73.800 USD vào tháng 3.2024. Coinvo Trading cho biết: "Cùng một đường xu hướng, cùng một chỉ báo RSI quá bán, kết quả tương tự cũng sẽ xảy ra".

Tuy nhiên, trước khi Bitcoin có thể tăng giá, tiền mã hóa lớn nhất thế giới phải lấy lại được mốc 80.000 USD. Michael van de Poppe, nhà sáng lập MC Capital, cho biết ngưỡng kháng cự 79.000 USD có thể tạm thời "làm chậm" đà tăng của Bitcoin, trước khi hướng đến mục tiêu 86.000 USD.