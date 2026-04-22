Giá Bitcoin hôm nay 22.4.2026: Lừa đảo tiền số nhắm vào tàu dầu ở eo biển Hormuz

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục tăng nhẹ so với hôm qua. Tính đến 8 giờ 20 ngày 22.4 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 76.337 USD. Trước đó, có lúc BTC tiến sát 77.000 USD nhưng không vượt qua được mốc này. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng nhẹ 0,34% trong vòng 24 giờ qua, đạt 2.570 tỉ USD.

Diễn biến giá Bitcoin lúc 8 giờ 31 sáng 22.4 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Lừa đảo Bitcoin ở eo biển Hormuz

Trong bối cảnh căng thẳng ở eo biển Hormuz vẫn diễn biến phức tạp và Iran lên kế hoạch thu "phí hàng hải" bằng Bitcoin, mới đây, hình thức lừa đảo tiền mã hóa mới đã xuất hiện.

Hôm 21.4, Reuters dẫn cảnh báo từ công ty quản lý rủi ro hàng hải MARISKS của Hy Lạp rằng những tin nhắn lừa đảo hứa hẹn đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz bằng tiền mã hóa đã được gửi đến một số công ty vận tải biển có tàu bị mắc kẹt ở phía tây tuyến đường thủy này.

Theo MARISKS, lợi dụng tình hình bất ổn ở eo biển Hormuz, các đối tượng không rõ danh tính, tự xưng là đại diện cho chính quyền Iran, đã gửi tin nhắn cho một số công ty vận tải biển yêu cầu phí vận chuyển bằng Bitcoin hoặc USDT, để đi qua eo biển.



Công ty nói "những tin nhắn này là một trò lừa đảo", đồng thời khẳng định chúng không phải do chính quyền Iran gửi. Tehran chưa đưa ra bình luận nào.

Reuters dẫn thông tin từ MARISKS cho biết ít nhất một trong những tàu cố gắng rời khỏi eo biển vào cuối tuần trước và bị trúng đạn là nạn nhân của vụ lừa đảo.



"Sau khi cung cấp các tài liệu và được Cơ quan An ninh Iran đánh giá tư cách hợp lệ, chúng tôi sẽ xác định được khoản phí phải trả bằng tiền mã hóa (BTC hoặc USDT). Chỉ khi đó, tàu của quý vị mới có thể đi qua eo biển mà không bị cản trở vào thời gian đã thỏa thuận trước", MARISKS trích dẫn nội dung tin nhắn giả mạo.



Các cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ vẫn duy trì lệnh phong tỏa các cảng của Iran. Còn Iran liên tục thay đổi khi thông báo mở cửa eo biển Hormuz rồi lại áp đặt lệnh phong tỏa ngay sau đó. Ước tính, có khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua eo biển này, trước khi chiến tranh nổ ra ở Trung Đông. Tehran từng đề xuất thu phí các tàu thuyền muốn đi qua khu vực này bằng Bitcoin.