Giá Bitcoin hôm nay 26.2.2026: Bất ngờ tăng vọt trong ngày vía Thần tài

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã tăng 6,31%. Lúc 8 giờ ngày 26.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 68.352 USD. Trước đó, nhiều lần tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã vượt ngưỡng 69.500 USD, tiến sát vùng giá 70.000 USD.

Đà tăng của Bitcoin khiến cả thị trường tiền mã hóa đi lên. Vốn hóa toàn thị trường đã tăng 4,22%, đạt mốc 2.360 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đã lấy lại mốc 2.000 USD sau khi tăng 7,56% trong vòng 24 giờ qua. Giá các token khác như XRP, BNB, Solana đều khởi sắc với mức tăng lần lượt 3,54%, 5,68% và 8,54%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước biểu đồ giá hôm 26.2 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Dữ liệu từ Alternative cho thấy tâm lý của nhà đầu tư tiền mã hóa đã bớt tiêu cực, chỉ số Tham lam và Sợ hãi (Crypto Fear & Greed Index) hiện đạt 11 điểm, tăng 2 điểm so với tuần trước.

Vì sao giá Bitcoin vụt tăng?

Sự phục hồi của Bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung diễn ra trong bối cảnh dòng tiền đổ vào các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tăng. Tâm lý của các nhà đầu tư về tình hình kinh tế vĩ mô cũng lạc quan hơn sau những chính sách giúp ổn định thị trường của Mỹ.

Những tháng gần đây, giá Bitcoin có nhiều biến động song song với thị trường chứng khoán. Lần này cũng không ngoại lệ khi chứng khoán Mỹ bắt đầu phục hồi.

Dữ liệu trên thị trường phái sinh cho thấy khối lượng hợp đồng mở của Bitcoin đang giảm và lãi suất cho vay vẫn được duy trì ở mức tương đối ổn định. Điều này cho thấy sự biến động chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu giao ngay chứ không phải do sự tích lũy vị thế đòn bẩy.

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm 25.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mô tả 12 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ là "bước ngoặt kinh tế chưa từng có". Ông nhấn mạnh lãi suất thế chấp giảm và lạm phát lõi giảm 1,7% trong ba tháng cuối năm 2025.

Thị trường diễn giải những phát biểu này như một dấu hiệu cho thấy sự bất ổn chính sách ngắn hạn đã giảm bớt sau những rung chuyển về thuế quan và phán quyết của Tòa án Tối cao. Thị trường chứng khoán và tiền mã hóa đã chịu tác động mạnh từ những bất ổn này, do đó khi có tín hiệu tích cực, thị trường đã phục hồi.

Các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận dòng vốn ròng 257,7 triệu USD chảy vào hôm 25.2, chấm dứt chuỗi âm ròng 5 tuần liên tiếp với tổng cộng 3,8 tỉ USD bị rút ra. Chỉ riêng hôm qua, các quỹ lớn như Fidelity thu hút khoảng 83 triệu USD, iShares Bitcoin Trust của BlackRock thu hút gần 79 triệu USD.

Khi Bitcoin giao dịch trên mức 69.000 USD, dữ liệu hợp đồng tương lai cho thấy tổng khối lượng hợp đồng mở đã ổn định quanh mức 235.167 BTC. Vào đầu tuần, con số này đạt mức trên 240.000 BTC. Sự sụt giảm về khối lượng hợp đồng mở cho thấy lượng đòn bẩy dư thừa đã được loại bỏ trong đợt biến động gần đây.

Nhà phân tích thị trường BackQuant lưu ý rằng giao dịch trên thị trường phái sinh vẫn đóng vai trò lớn. Dữ liệu về quyền chọn cho thấy các nhà giao dịch có xu hướng mua khi giá giảm và bán khi giá tăng để phòng ngừa rủi ro. Hành vi này có thể làm giảm sự biến động và làm chậm các đợt cú sốc giá có thể diễn ra.

Về mặt kỹ thuật, Bitcoin đang đối mặt ngưỡng kháng cự mạnh ở vùng giá 70.000 USD và 72.000 USD. Nếu vượt qua được các mức này, thị trường sẽ chứng kiến đợt tăng trưởng ổn định. 78.000 USD sẽ là vùng giá tiếp theo Bitcoin có thể hướng đến. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Bitcoin chỉ đang phục hồi trong phạm vi nhẹ, trước khi chứng kiến những điều chỉnh mạnh hơn.