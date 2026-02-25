Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 25.2.2026: Bật tăng lên 66.000 USD

Khương Nha
Khương Nha
25/02/2026 09:45 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay bất ngờ tăng vọt từ vùng giá 62.000 USD lên 66.000 USD trong bối cảnh cổ phiếu của các công ty phần mềm phục hồi sau "cú sốc AI".

Dữ liệu từ Binance, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, cho thấy giá Bitcoin hôm nay đã tăng 3,49% trong 24 giờ qua. Tính đến 8 giờ 30 ngày 25.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 66.247 USD, vốn hóa thị trường đạt 1.319 tỉ USD. 

Giá Bitcoin hôm nay 25.2.2026: BTC bật tăng lên 66.000 USD - Ảnh 1.

Giá Bitcoin hôm nay bất ngờ tăng vọt từ vùng giá 62.000 USD lên 66.000 USD

Ảnh: Chụp màn hình

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng 2,35% trong vòng 24 giờ qua, chạm mốc 2.270 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, chứng kiến đà tăng mạnh, vượt mốc 1.900 USD sau chuỗi ngày giảm giá kéo dài. Các token khác như Solana, XRP, Dogecoin lần lượt tăng 5%, 2% và 1,94%.

Theo các chuyên gia, thị trường tiền mã hóa ấm lại trong bối cảnh cổ phiếu của các công ty công nghệ trên đà phục hồi. Điều này cho thấy mối tương quan chặt chẽ về giá của Bitcoin với các công ty phần mềm. 

Sau nhiều phiên giao dịch kém hiệu quả, do lo ngại AI sẽ "phá hủy" mô hình kinh doanh truyền thống của các công ty phần mềm, Intuit và DocuSign vừa tuyên bố hợp tác với startup AI Anthropic. Tín hiệu này cho thấy các công ty lâu đời có thể thích nghi thay vì bị trí tuệ nhân tạo thay thế. 

Tín hiệu cho thấy giá Bitcoin đang phục hồi

Dữ liệu sổ lệnh trên các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn cho thấy áp lực bán tháo đang giảm, chỉ số chênh lệch khối lượng tích lũy giao ngay (CVD) tăng nhẹ. CVD đo lường sự khác biệt tích lũy giữa các lệnh mua và bán trên thị trường. Khối lượng giao dịch giao ngay giảm từ 7,6 tỉ USD xuống còn 6 tỉ USD. Trong các chu kỳ trước, sự sụt giảm mạnh của CVD trong giai đoạn thị trường giảm giá thường trùng khớp với đáy cục bộ, đánh dấu thị trường sắp phục hồi.

Nhà phân tích Chris Beamish của Glassnode cho biết tỷ lệ giá trị thị trường so với giá trị thực tế của Bitcoin (MVRV) đã trở lại bình thường sau khi chạm ngưỡng +1 độ lệch chuẩn được thiết lập. Chỉ số MVRV so sánh vốn hóa thị trường với vốn hóa thực tế để đánh giá khả năng sinh lời của nhà đầu tư. 

Mặc dù nhiều tín hiệu cho thấy giá Bitcoin đang phục hồi, thị trường vẫn trong giai đoạn thận trọng. Một số nhà phân tích vẫn đưa ra dự báo tiêu cực, cho rằng BTC có thể giảm về 45.000 USD trước khi có thể phục hồi.

