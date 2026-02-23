Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 23.2.2026: BTC rung lắc, nhà đầu tư nhỏ gánh thiệt hại lớn

Khương Nha
Khương Nha
23/02/2026 08:12 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay tiếp tục rung lắc mạnh khi được giao dịch quanh mốc 67.000 - 68.000 USD. Các chuyên gia phân tích cảnh báo về một "mùa đông tiền mã hóa" đặc biệt khi nhà đầu tư cá nhân phải gánh chịu phần lớn thiệt hại.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy, giá Bitcoin hôm nay tiếp tục rung lắc. Tính đến 7 giờ 15 ngày 23.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 67.567 USD, giảm 0,65% so với hôm qua. Trước đó, tiền mã hóa lớn nhất thế giới được giao dịch quanh mốc 68.000 USD, nhưng sau đó đột ngột giảm về 67.000 USD và chưa có dấu hiệu phục hồi.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng giảm khoảng 0,87%, xuống còn 2.310 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới đã mất 1,31% giá trị, giảm còn 1.944 USD. Solana thậm chí giảm đến 3,38%, hiện giao dịch quanh mốc 82 USD một token. BNB giảm còn 611 USD, mức giảm tương đương 1,89% trong vòng 24 giờ qua. XRP tiếp tục giảm sâu 3,6% xuống vùng giá 1,37 USD. Các dự án tiền mã hóa khác như Dogecoin, Cardano, Hyperliquid cũng giảm 2 - 3% so với hôm qua.

Giá Bitcoin hôm nay 23.2.2026: BTC rung lắc, nhà đầu tư nhỏ lẻ gánh thiệt hại - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin và Ethereum trước biểu đồ giá

ẢNH: KHƯƠNG NHA

Vì sao giá Bitcoin liên tục rung lắc

Bitcoin và thị trường tiền mã hóa tiếp tục biến động trong bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị có nhiều diễn biến phức tạp. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế suất toàn cầu từ 10% lên 15%, bất chấp phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Mỹ.

Căng thẳng thương mại không chỉ giới hạn ở châu Á. Các nhà lập pháp châu Âu đang thể hiện sự do dự trong việc thúc đẩy Thỏa thuận Turnberry. Họ yêu cầu Washington đưa ra những cam kết rõ ràng hơn về chính sách thương mại trước khi tiến hành.

Hiện tại, tiền mã hóa vẫn gắn chặt với các tin tức kinh tế vĩ mô. Cho đến khi chính sách thuế quan ổn định hơn, tài sản mã hóa có khả năng biến động theo tâm lý rủi ro chung hơn là chỉ dựa vào các giá trị nội tại.

Các nhà phân tích cho rằng thị trường đang bước vào "mùa đông tiền mã hóa". Tuy nhiên, không như những chu kỳ trước khi mọi người đều chịu chung thiệt hại, năm nay, tác động có vẻ chọn lọc hơn. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang phải gánh chịu phần lớn rủi ro. 

Nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thiệt hại lớn

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy trong 13 tháng qua, ngoài Bitcoin và Ethereum, nhà đầu tư tiền mã hóa đã bán ra khoảng 290 tỉ USD token trên các sàn giao dịch lớn. Lượng bán ra áp đảo lực mua vào đồng nghĩa nhà đầu tư đang tìm cách tháo chạy, thay vì mua vào khi giá giảm. 

Sự khác biệt trong chu kỳ này không chỉ ở giá bán mà còn là cấu trúc thị trường. Từ tháng 1.2024, khi các quỹ ETF Bitcoin giao ngay mở cửa cho dòng vốn truyền thống, tiền mã hóa ngày càng bị tác động bởi các công cụ của Phố Wall, thay vì giao dịch ngang hàng. Sự dịch chuyển này đã thay đổi người định giá và kẻ phải gánh chịu rủi ro.

Các định chế tài chính lớn nắm giữ Bitcoin dần trở thành kênh phân phối để bán tháo nguồn cung. Trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ trở thành kênh thoái vốn. Kết quả là người chơi nhỏ lẻ đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề hơn so với các đợt suy thoái khác. Trong khi altcoin (những token khác Bitcoin) đang bị bán tháo trong, các định chế tài chính lớn lại không phát đi tín hiệu tích lũy thêm. 

Những nhà phân tích kỳ cựu trên thị trường cho rằng biến động giá là phần tất yếu trong lĩnh vực tiền mã hóa. Tuy nhiên, điều đáng chú ý trong chu kỳ lần này là quá trình định giá được thực hiện thông qua các kênh giao dịch công khai và nguồn cung bị khóa. Những người mua bán sớm sẽ có cơ hội thoát vốn, trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ phải tự gánh chịu rủi ro.

