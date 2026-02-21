Giá Bitcoin hôm nay 21.2.2026: BTC 'phớt lờ' thuế toàn cầu 10% của ông Donald Trump

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tăng 1,76% so với hôm qua. Tính đến 5 giờ 40 ngày 21.2 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 67.921 USD. Trước đó, có lúc tiền mã hóa giá trị nhất thế giới vượt mốc 68.000 USD nhưng nhanh chóng giảm xuống còn 66.000 USD trước khi phục hồi nhẹ.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa cũng tăng 1,7% lên 2.330 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, duy trì đà tăng nhẹ 1,56% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, giá Ethereum vẫn chưa lấy lại được mốc 2.000 USD. Các token khác như BNB, Solana, XRP lần lượt tăng 3,45%, 3,06% và 1,72%.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trước ảnh chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo các nhà phân tích, giá Bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung đang bỏ qua những diễn biến về chính sách thuế quan của Mỹ. Hôm 20.2, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết, cho rằng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) "không trao quyền cho tổng thống áp đặt thuế quan". Phán quyết này đồng nghĩa chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả 175 tỷ USD tiền thuế cho các doanh nghiệp đã nộp năm qua.

3 tiếng sau tuyên bố của Tòa án Tối cao, Tổng thống Donald Trump tổ chức họp báo ở Nhà Trắng và nói sẽ ký một sắc lệnh để áp thuế 10% theo Điều 122 Đạo luật Thương mại năm 1974. Ông cho biết thuế này dự kiến có hiệu lực trong 3 ngày tới.

Trước đó, thị trường tiền mã hóa đặc biệt nhạy cảm với chiến dịch thuế quan của ông Trump. Mỗi lần tổng thống Mỹ tuyên bố áp thuế nhập khẩu, giá Bitcoin thường chao đảo mạnh. Theo Coindesk, lần này thị trường đang phản ứng ngược lại. Các tài sản rủi ro, trong đó có cả tiền mã hóa, tăng nhẹ suốt phiên giao dịch. Chỉ số CoinDesk 20 của thị trường chung đã tăng 2,5% trong 24 giờ qua.

Cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử như sàn giao dịch Coinbase, công ty phát hành stablecoin Circle và công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới Strategy, đều tăng giá hơn 2%. Các công ty khai thác Bitcoin liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động kém hiệu quả hơn. Cổ phiếu Riot Platforms, Cipher Mining, IREN và TeraWulf giảm 3 - 6%.

Giá Bitcoin sẽ tiếp tục dao động

Theo Paul Howard, Giám đốc công ty giao dịch Wincent, thị trường tài sản rủi ro đang chứng kiến đợt tăng giá nhẹ sau các tin tức về thuế quan. Điều này có thể cho thấy chính sách thuế đang gây tổn hại cho môi trường kinh tế vĩ mô.

"Hiện tại, khối lượng giao dịch vẫn còn thấp và tiền mã hóa sẽ tiếp tục dao động trong phạm vi hẹp trừ khi có những cú sốc vĩ mô hoặc địa chính trị xảy ra", Howard nói thêm. Một trong những rủi ro tiềm tàng nhất là ông Trump có thể ra lệnh tấn công Iran trong vài ngày tới, sau những căng thẳng leo thang.

Trong khi đó, những phân tích kỹ thuật cho thấy dù có chính sách thuế quan mới của ông Trump hay không, Bitcoin vẫn giảm giá trong thời gian tới.

Nhà giao dịch và phân tích Rekt Capital nhấn mạnh tầm quan trọng của đường trung bình động hàm mũ 200 tuần (EMA) đối với diễn biến giá Bitcoin. "Lịch sử cho thấy việc giá đóng cửa hằng tuần nằm dưới đường EMA 200 tuần có thể thúc đẩy giai đoạn giảm giá sốc tiếp theo", Rekt Capital phân tích dựa trên dữ liệu giao dịch.

Đầu tuần này, nhà giao dịch Skew cho rằng việc Bitcoin không duy trì được vùng giá trên 70.000 USD sẽ khiến nhiều nhà đầu tư phải cắt lỗ. Nếu mất mốc kháng cự, đây sẽ là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy đợt giảm giá trong ngắn hạn là khó tránh khỏi.