Giá Bitcoin hôm nay 24.2.2026: Sập sâu, quỹ ETF Bitcoin chứng kiến chuỗi rút vốn kỷ lục

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm sâu. Từ vùng giá 65.000 USD hôm qua, mỗi Bitcoin (BTC) hiện được giao dịch quanh mốc 63.990 USD, tính đến 8 giờ 50 ngày 24.2 (giờ Việt Nam). Mức giảm tương đương 1,68% trong vòng 24 giờ.

Vốn hóa thị trường tiền mã hóa cũng giảm nhẹ 0,64%, hiện còn 2.220 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, mất mốc 1.900 USD, hiện giao dịch quanh vùng giá 1.844 USD mỗi token, giảm 0,7% trong vòng 24 giờ qua và giảm 7,5% sau một tuần.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong khi đó, một số token khác như BNB, Dogecoin, XRP lại có xu hướng phục hồi, giá lần lượt tăng 1,96%, 0,56% và 1,13%.

Vì sao giá Bitcoin lao dốc?

Những ngày qua, thị trường tiền mã hóa liên tục chịu áp lực từ những thông tin bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump và những căng thẳng địa chính trị leo thang.

Tuy nhiên, cú sốc giá Bitcoin hôm nay diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu của các công ty lập trình liên tục bị đe dọa bởi làn sóng AI (trí tuệ nhân tạo). Nhiều người cho rằng bản chất của Bitcoin cũng là một dạng lập trình - tiền được lập trình - do đó đang phải chịu áp lực lớn.

Chỉ số chứng khoán của các công ty phần mềm và tiền mã hóa liên tục giảm trong những ngày qua. Nạn nhân mới nhất là IBM, sau khi công ty Anthropic tuyên bố mã Claude có thể tự động nâng cấp COBOL.

Trong nhiều năm, IBM với vai trò là một "đội quân tư vấn", đã dựa vào COBOL để phát triển các dịch vụ kinh doanh. Để nâng cấp hệ thống COBOL, đòi hỏi một đội ngũ chuyên gia tư vấn, cần nhiều năm để lập bản đồ quy trình và công việc. IBM kiếm được một khoản tiền lớn từ nhu cầu này. Tuy nhiên, khi Anthropic tuyên bố AI có thể giúp COBOL hoạt động tốt hơn, cổ phiếu của IBM đã lao dốc 11,2%.

"Giờ đây, các công cụ như Claude Code có thể tự động hóa các giai đoạn tìm hiểu và phân tích, vốn tiêu tốn phần lớn công sức trong quá trình hiện đại hóa COBOL. Các nhà phát triển hệ thống này đã nghỉ hưu nhiều năm trước, mang theo kiến thức chuyên môn. COBOL chỉ được giảng dạy ở một số ít trường đại học, việc tìm kiếm kỹ sư có thể đọc hiểu ngôn ngữ này ngày càng khó khăn hơn", Anthropic nói về lý do cho AI học về COBOL.

IBM không phải nạn nhân đầu tiên nhưng cũng chưa phải cuối cùng khi AI tiến sâu vào các lĩnh vực đời sống. Không chỉ công ty phần mềm, những lĩnh vực như tài sản mã hóa cũng đang chịu sức ép lớn.

Quỹ ETF Bitcoin chứng kiến chuỗi rút vốn kỷ lục

Không chỉ thị trường tiền mã hóa, ngay cả các quỹ ETF Bitcoin cũng đang chứng kiến chuỗi ngày giao dịch ảm đạm.

Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy, chỉ riêng tuần trước đã có 316 triệu USD bị rút khỏi các ETF Bitcoin Mỹ, đánh dấu tuần rút vốn thứ năm liên tiếp, dài nhất kể từ tháng 2.2025. Dẫn đầu xu hướng là quỹ IBIT của BlackRock với 2,13 tỉ USD bị rút ròng trong 5 tuần liên tiếp.

Điều này cho thấy các định chế tài chính truyền thống vẫn đang cẩn trọng với tiền mã hóa, sau cú sập hồi tháng 10. Hiện tại, Bitcoin vẫn được giao dịch ở vùng giá thấp, không duy trì được mốc 70.000 USD.

Các nhà phân tích cho rằng tâm lý ngại rủi ro hiện nay là do căng thẳng dai dẳng giữa Mỹ và Iran, tuyên bố áp thuế toàn cầu mới của Tổng thống Trump, rủi ro tiềm ẩn đến từ AI và các yếu tố kỹ thuật trong biểu đồ giá, khiến tâm lý nhà đầu tư bị đẩy xuống sát đáy.