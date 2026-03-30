Giá Bitcoin hôm nay 30.3.2026: BTC thủng đáy và động thái lạ của Strategy

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay bất ngờ giảm sâu từ 66.680 USD xuống còn 65.036 USD lúc 5 giờ 50 ngày 30.3. Đến 7 giờ 15 cùng ngày, Bitcoin phục hồi lên 65.897 USD nhưng vẫn chưa thể quay lại vùng giá 66.000 USD hồi cuối tuần trước.

Ngành công nghiệp tiền mã hóa tiếp tục chao đảo khi vốn hóa toàn thị trường giảm 0,7% xuống còn 2.280 tỉ USD. Ethereum, BNB, XRP, Solana đồng loạt giảm 0,5 - 1%.

Diễn biến giá Bitcoin tính đến 7 giờ 15 ngày 30.3 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Giá Bitcoin bị ảnh hưởng khi các nhà đầu tư đang lo ngại về tình hình lạm phát có thể gia tăng. Chỉ vài tuần trước, nhiều người dự đoán Cục Dự trữ liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất nhiều lần trong năm 2026. Hiện tại, thị trường bắt đầu nghiêm túc tính đến khả năng tăng lãi suất trong năm nay. Các tài sản mang tính rủi ro cao như Bitcoin tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các chính sách tiền tệ biến động.

Trong bối cảnh đó, Strategy - công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới - vừa chấm dứt chuỗi mua vào BTC sau 13 tuần liên tiếp.



Chủ tịch điều hành Michael Saylor thường thông báo về các thương vụ mua mới trên X vào mỗi chủ nhật, tiếp theo là bản cập nhật chi tiết vào khoảng 8 giờ sáng thứ hai. Tuy nhiên, không có bài đăng "Chấm Cam" thường lệ vào chủ nhật để báo hiệu việc tích lũy thêm BTC. Thay vào đó, Michael Saylor đã đăng bài về đợt chào bán cổ phiếu ưu đãi của công ty.

Việc tạm dừng giao dịch này đã phá vỡ chuỗi mười ba tuần liên tiếp mua vào Bitcoin, bắt đầu từ cuối tháng 12.2025, giúp công ty tích lũy được thêm 90.831 BTC. Theo bảng báo cáo tài chính, Strategy đang nắm giữ 762.099 BTC với giá mua trung bình là 75.694 USD mỗi token.

Việc tạm ngừng hoạt động mua vào diễn ra khi số Bitcoin Strategy tích lũy có giá trị thấp hơn khoảng 76% so với mức đỉnh cao nhất mọi thời đại. Trong khi giá trung bình mỗi Bitcoin mua vào đang cao hơn khoảng 10.000 USD so với giá hiện tại.