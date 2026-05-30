Giá Bitcoin hôm nay 30.5.2026: 2,8 tỉ USD rút khỏi ETF Bitcoin Mỹ 9 ngày liên tiếp

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm nhẹ so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 30.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 73.391 USD, giảm 0,3% trong vòng 24 giờ qua.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm nhẹ xuống còn 2.470 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang có nguy cơ mất mốc kháng cự 2.000 USD. Trong khi đó, các token khác như Solana, Dogecoin đều giảm nhẹ.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

2,8 tỉ USD chảy khỏi các quỹ ETF Bitcoin trong 9 ngày liên tiếp

Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đang ghi nhận 9 ngày giao dịch liên tiếp có dòng vốn âm, đánh dấu chuỗi rút tiền dài nhất kể từ khi các sản phẩm này được niêm yết (tháng 1.2024).

Theo đó, trong suốt 9 phiên giao dịch, các nhà đầu tư đã rút khoảng 2,8 tỉ USD từ các quỹ, cao hơn bất kỳ giai đoạn thị trường giảm giá nào trước đây. Chỉ riêng trong tuần này, ETF Bitcoin của Mỹ đã mất khoảng 1,3 tỉ USD.

Dòng vốn chảy ra cùng lúc giá Bitcoin giảm mạnh từ khoảng 80.000 USD xuống còn 73.000 USD. Kể từ đầu năm, hiệu suất đầu tư của BTC kém hiệu quả hơn cổ phiếu rất nhiều, đặc biệt cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn.

Một xu hướng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá Bitcoin trong những ngày qua là làn sóng bán tháo ETF Bitcoin từ các tổ chức ẩn danh. Tuần qua, Cointelegraph dẫn báo cáo cho thấy một nhà đầu tư đã bán số ETF Bitcoin trị giá gần 1,3 tỉ USD của BlackRock trên thị trường ẩn danh.

Dù chưa biết chính xác động cơ sau giao dịch này, nhưng quy mô của việc rút vốn cho thấy một số nhà đầu tư có thể đang phân bổ lại dòng tiền và tìm đến những lĩnh vực có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Dòng vốn chảy ra khỏi ETF Bitcoin trong thời gian dài thường trùng với các giai đoạn thị trường giảm giá mạnh, sau đó hình thành đáy cục bộ. Dữ liệu của Glassnode cho thấy đường trung bình động 14 ngày của dòng vốn ETF có xu hướng chạm đáy gần các bước ngoặt quan trọng. Các mô hình tương tự đã xuất hiện trong đợt điều chỉnh hồi đầu tháng 2, khi Bitcoin giảm xuống gần 60.000 USD. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về đợt giảm giá sắp tới của thị trường tiền mã hóa.