Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Blockchain

Giá Bitcoin hôm nay 30.5.2026: 2,8 tỉ USD rút khỏi ETF Bitcoin Mỹ 9 ngày liên tiếp

Khương Nha
Khương Nha
30/05/2026 08:52 GMT+7

Giá Bitcoin hôm nay giao dịch quanh mốc 73.000 USD khi dòng tiền tiếp tục bị rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin của Mỹ.

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay tiếp tục giảm nhẹ so với hôm qua. Tính đến 7 giờ ngày 30.5 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 73.391 USD, giảm 0,3% trong vòng 24 giờ qua.

Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm nhẹ xuống còn 2.470 tỉ USD. Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, đang có nguy cơ mất mốc kháng cự 2.000 USD. Trong khi đó, các token khác như Solana, Dogecoin đều giảm nhẹ.

Giá Bitcoin hôm nay 30.5.2026: 2,8 tỉ USD rút khỏi ETF Bitcoin Mỹ 9 ngày liên tiếp - Ảnh 1.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin

ẢNH: KHƯƠNG NHA

2,8 tỉ USD chảy khỏi các quỹ ETF Bitcoin trong 9 ngày liên tiếp

Dữ liệu từ SoSoValue cho thấy, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay tại Mỹ đang ghi nhận 9 ngày giao dịch liên tiếp có dòng vốn âm, đánh dấu chuỗi rút tiền dài nhất kể từ khi các sản phẩm này được niêm yết (tháng 1.2024).

Theo đó, trong suốt 9 phiên giao dịch, các nhà đầu tư đã rút khoảng 2,8 tỉ USD từ các quỹ, cao hơn bất kỳ giai đoạn thị trường giảm giá nào trước đây. Chỉ riêng trong tuần này, ETF Bitcoin của Mỹ đã mất khoảng 1,3 tỉ USD.

Dòng vốn chảy ra cùng lúc giá Bitcoin giảm mạnh từ khoảng 80.000 USD xuống còn 73.000 USD. Kể từ đầu năm, hiệu suất đầu tư của BTC kém hiệu quả hơn cổ phiếu rất nhiều, đặc biệt cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn. 

Một xu hướng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến giá Bitcoin trong những ngày qua là làn sóng bán tháo ETF Bitcoin từ các tổ chức ẩn danh. Tuần qua, Cointelegraph dẫn báo cáo cho thấy một nhà đầu tư đã bán số ETF Bitcoin trị giá gần 1,3 tỉ USD của BlackRock trên thị trường ẩn danh. 

Dù chưa biết chính xác động cơ sau giao dịch này, nhưng quy mô của việc rút vốn cho thấy một số nhà đầu tư có thể đang phân bổ lại dòng tiền và tìm đến những lĩnh vực có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn. 

Dòng vốn chảy ra khỏi ETF Bitcoin trong thời gian dài thường trùng với các giai đoạn thị trường giảm giá mạnh, sau đó hình thành đáy cục bộ. Dữ liệu của Glassnode cho thấy đường trung bình động 14 ngày của dòng vốn ETF có xu hướng chạm đáy gần các bước ngoặt quan trọng. Các mô hình tương tự đã xuất hiện trong đợt điều chỉnh hồi đầu tháng 2, khi Bitcoin giảm xuống gần 60.000 USD. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về đợt giảm giá sắp tới của thị trường tiền mã hóa.

Tin liên quan

Giá Bitcoin hôm nay 29.5.2026: Thủng đáy 73.000 USD

Giá Bitcoin hôm nay 29.5.2026: Thủng đáy 73.000 USD

Các nhà đầu tư bán tháo trên thị trường giao ngay, hợp đồng tương lai và ETF đã đẩy Bitcoin xuống mức thấp nhất trong tháng, thủng đáy 73.000 USD.

Giá Bitcoin hôm nay 28.5.2026: Tiếp tục lao dốc sau lệnh bán 1,3 tỉ USD ETF Bitcoin

Giá Bitcoin hôm nay 27.5.2026: Giảm mạnh về 75.000 USD, định giá BTC ngày càng tụt hậu

Khám phá thêm chủ đề

Bitcoin BTC giá Bitcoin Diễn biến giá Bitcoin thị trường tiền mã hóa ETF Bitcoin
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận