Giá Bitcoin hôm nay 4.8.2026: Strategy tiếp tục bán Bitcoin

Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay có xu hướng phục hồi nhẹ. Tính đến 7 giờ 40 ngày 4.8 (giờ Việt Nam), mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 63.390 USD, tăng 0,13% trong vòng 24 giờ qua. Trước đó, có lúc tiền mã hóa giá trị nhất thế giới vượt mốc 64.000 USD nhưng không duy trì được đà tăng.

Trong khi đó, Ethereum, tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới, giảm 1,25% so với hôm qua, hiện còn 1.850 USD mỗi token. BNB tăng 0,84% lên 589 USD còn XRP giảm 0,94% xuống còn 1,07 USD. Vốn hóa toàn thị trường tiền mã hóa giảm 0,01% trong vòng 24 giờ qua, hiện còn 2.170 tỉ USD.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo CoinDesk, Bitcoin tăng giá nhờ đà phục hồi của thị trường chứng khoán. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5% hôm 3.8. Theo Bespoke, đây là ngày mở cửa đầu tháng tốt nhất của S&P 500 kể từ tháng 10.2022. Chỉ số Nasdaq tăng 2,1% và chỉ số DJIA tăng 1,3% trong cùng ngày.

Cổ phiếu các công ty liên quan đến tiền mã hóa như Galaxy Digital, Bullish và Robinhood đều tăng 4 - 5%. Coinbase (COIN) và Strategy (MSTR) tăng chậm hơn một chút, mỗi cổ phiếu tăng khoảng 2%.

Strategy tiếp tục bán Bitcoin

Một trong những báo cáo quan trọng được cập nhật vào đầu tuần này là việc Strategy đã huy động được 104,73 triệu USD thông qua việc bán 1.638 BTC và thu về thêm 290,6 triệu USD nữa bằng cách bán cổ phiếu phổ thông, theo hồ sơ gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC).

Thương vụ mới nhất làm giảm lượng Bitcoin Strategy nắm giữ xuống còn 842.138 BTC. Đây vẫn là công ty đại chúng nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới, do đó mỗi động thái mua vào hoặc bán ra đều có tác động nhất định đến thị trường.

Lý giải về tuyên bố "không bao giờ bán Bitcoin", Chủ tịch Michael Saylor nói trên X: "Tôi thật sự chưa bao giờ bán Bitcoin của mình, dù chỉ một satoshi. Nhưng Strategy là một công ty đại chúng, không phải ví cá nhân". Kể từ năm 2020, công ty đã công khai việc có thể mua hoặc bán Bitcoin để quản lý vốn.